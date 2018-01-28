Почему решения МОК в отношении России не решают проблем с допингом, а только вызывают гнев и раздражение

28 Янв. 2018 2018-01-28T09:53:45+03:00

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В пятницу, 26 января, МОК опубликовал ставший скандальным документ - правила поведения российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Что стало очередным ограничением, наложенным на наших спортсменов, начиная с 5 декабря 2017 года.

МОК своими решениями, по всей видимости, старается заглушить негативный информационный шум вокруг Игр в Пхенчхане. Чтобы не дай Бог друзья Григория Родченкова не дали интервью с нападками в адрес МОК. Или не дай Боже немецкий журналист Хайо Зеппельт в трехсотый раз не назовет «грязной сделкой» решения МОК в отношении России. Так почему же решения олимпийских чиновников не решают проблем с допингом, а только лишь пораждают гнев?

Взгляните на работу комиссии Освальда, где устроили "судилище" нашим спортсменам. Возьмем пример скелетониста Сергея Чудинова. Во время комиссии он объяснил чиновникам, что не мог принимать «коктейль Родченкова» в силу специфики его вида спорта. В скелетоне все решают доли секунды и одно неверное движение на трассе может сделать спортсмена инвалидом. Какой тут алкоголь со стероидами? Тем более результат Чудинова был ниже на 0,06 секунды его рекорда. Нестыковка? Нет!

У Чудинова не было никаких отклонений в допинг-пробе и царапин. Комиссия МОК сказала, что проба вскрывалась, но к тому моменту уже был обретен опыт по ее открыванию без царапин. Почему ж большая часть проб с царапинами российских спортсменов относится к концу Олимпиады 2014, а без царапин - к ее началу? Нестыковку комиссия Освальда оставила без ответа. Обвинение, пытаясь показать метод вскрытия пробирки, ставили ее крышкой вниз. Но стоило нашей защите парировать, мол, как можно вскрыть пробирку с допинг-пробой, не пролив содержимомго, последовал ответ — боимся запачкаться!

Чудинов был в файле «Дюшес» Григория Родченкова. По мнению МОК — это железное доказательство. Согласно сайту с доказательствами из доклада Макларена файл был создан 21 января 2014 года. Но как можно было создать список с «заготовленными» для допинга спортсменами, если окончательный состав нашей команды утвердили только через два дня? Не иначе, как только и только - теорией заговора. К тому же, несколько файлов с этого сайта по Сочи-2014, если верить данным, были созданы в 2006 году, за год до получения Россией права проведения Олимпиады 2014. «Дюшес» все равно сочли доказательством, а Чудинова - виновным. Спортсмен пошел за правдой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

МОК, огласив свои решения 5 декабря, в условиях допуска наших спортсменов прописал прописал очень много пунктов «на свое усмотрение». Перед Олимпиадой в Рио много наших смогли выиграть дела в суде. Юлия Ефимова прошла на Игры 2016 после того, как в суде сказали, что нельзя не допускать спортсменов с «допинговым прошлым», это - второе наказание за проступок.

В 2011 году было обращение в CAS американца Лашуона Мэррита. Бегун попался на допинге после неудачного приема средства для улучшения эрекции. CAS встал на сторону Мэррита, мол, нельзя дважды наказывать за один проступок. Судьей, утвердившим решение, был Ричард Макларен. Мэррит спустя 4 года стал олимпийским чемпионом Рио. Для россиян же правило не действует! МОК придумывает правила игры на ходу. Мы лишились мировых звезд в коньках - Дениса Юскова и Павла Кулижникова.

Никто не ожидал, что МОК без объяснения причин лишая нас таких лидеров сборной как Ан, Устюгов, Шипулин. В правилах поведения сказано, что спортсмены не имеют право брать в руки, чтобы отпраздновать победу, не имеют права брать в руки наш флаг от зрителей, лайкать посты с ним в соцсетях... Неужто флаг может быть допингом!? Лишив наших спортсменов права быть русскими на время Олимпиады в Пхенчхане и запретив гимн, флаг, МОК движется к той черте, где это уже не санкции, а настоящая дискриминация, граничащая с расизмом. Все это - мнимая борьба с допингом.

Вообще же, спортсмен будет твердо знать, что его поймают на допинге в том случае, если его будут ловить хорошо вооруженные научными знаниями специалисты. Не домыслами и слухами информаторов, не докладами-эссе хитрых юристов, а именно - навыками, которые и помогут словить нарушителей.

Пытаясь разлучить наших спортсменов с флагом, МОК добьется обратного эффекта. Во время Олимпиады в Пхенчхане для всех болельщиков на стадионах и у телеэкранов возрастет ценность любой нашей символики во время поддержки, а спортсменам - добавит спортивной злобы и мотивации. Чего не будет ни у кого на Играх.

Хотя, в свете последних решений МОК, быть русским — это уже допинг!

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