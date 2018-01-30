Путин о «кремлевском докладе» США: По сути, всех нас, 146 миллионов, занесли в список

30 Янв. 2018 2018-01-30T21:15:20+03:00

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В гигантском холле Гостиного двора собирались на встречу со своим кандидатом доверенные лица Владимира Путина. Обросший мохнатой бородой Михаил Пореченков обменивался телефонами в олимпийской чемпионкой Марией Киселевой, Александр Масляков пил кофе с Александром Калягиным, Евгений Плющенко и Алексей Немов давали интервью по горячей теме гонений на российских олимпийцев.

- I love Putin! Not “like” - “love”, - втолковывала иностранным журналистам знаменитая тренер гимнасток их глава отечественной федерации художественной гимнастики Ирина Винер в бархатном черном берете.

Собственно, это было первое большое мероприятие предвыборной кампании Путина. Почти 500 человек собралось рассказать кандидату в президенты — чего от него ждет страна, и послушать — что он сам хочет ей предложить.

- Спасибо большое вам за фильм, - поблагодарил Путин рассказывавшего про вопросы культуры актера Владимира Машкова за «Движение вверх».

- Мы не знали, что вы сходили, - удивился Машков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637355" frameborder="0"></iframe> Путин смотрел «Движение вверх» на «флешке».Президент признался, что смотрел «Движение вверх» на «флешке». «Уже украли?» - пошутил актёр Владимир Машков.

- Я не ходил, я флешку воткнул, - признался президент. - Современные технологии.

- То есть фильм уже украли, - еще больше удивился актер.

- Почему сразу «украли»? - не согласился Путин. - Не украли, а дали посмотреть.

- А то я заволновался за фонд культуры.

Высказался президент и о взбудораживших страну недавних нападениях в школах.

- Анонимность интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими "никами" неизвестно, кто прячется, - пожал плечами Путин. - Сейчас же не 37-й год - что хочешь, то и говори, тем более в интернете, "черный воронок" за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то? Общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил. Конечно, мы должны все об этом думать. Это совсем не значит, что мы должны ввести какие-то "драконовские" методы. Сидят подростки в интернете, смотрят, что в США происходило, а потом преступления у нас в школах совершаются, без всяких оснований, потому что насмотрелись. Общество должно иметь право себя защищать, это не должно быть прерогативой какого-то министерства или ведомства, это должно проистекать из общественного сознания. Вот столкнулись мы с этими ужасными преступлениями в школе, нужно понять, откуда это взялось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637356" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал «кремлёвский доклад».«Обидно!»: Путин пошутил об отсутствии своего имени в «кремлёвском списке» США.

Дмитрий Губерниев поднял вопрос об участии россиян в Играх в Пхенчхане.

- У меня и миллионов российских болельщиков украли мечту, - трубил он комментаторским городом. - Как нам дальше выстраивать отношения с МОК и как нам поддержать тех спортсменов, которые поедут?

- Это одна из линий атаки, большой спорт делают грязным задним двором политики, - подтвердил Путин. - Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда. Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией. У него с психи были попытки суицида. Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Но это все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще?

Один из самых известных в отечественной IT-технологии специалистов Игорь Ашманов заметил, что в опубликованный с утра санкционный список «врагов Америки» не включили Путина.

- Обидно, слушай, — посмеялся Путин.

- Те, кто в Калифорнии его читали с утра, наверное, кофе поперхнулись, - заметил Ашманов.

- Что касается тех, кто в Калифорнии и Лондоне — как в народе говорят — в дом надо нести, в дом! - ответил президент. - Я не видел документа, но с утра коллеги проинформировали. Нам больше всего нужно думать о себе, заниматься своей экономикой, и тогда придет осознание, что нет смысла формулировать списки, угрожать, пугать и пытаться сдерживать наше развитие. Нам нужно руководствоваться известным правилом: собака лает, а караван идет! За каждым из попавших в список людей и структур стоят рядовые граждане и целые отрасли. По сути всех нас, 146 миллионов, занесли в какой-то список. Это безусловно недружественнный акт, осложняющий российско-американские отношения и наносящий вред международным отношениями в целом. Те, кто делают это, занимаются в основном внутренней политикой, атакуют избранного президента, и тем самым разрушают российско-американские отношения. Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона, американская, в данном случае.

Такая встреча не могла обойтись и без высоких материй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637356" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал «кремлёвский доклад».«Обидно!»: Путин пошутил об отсутствии своего имени в «кремлёвском списке» США.

- Патриотизм - что это такое? Это — любовь к Родине, - ответил глава государства, когда доверенные лица заговорили о воспитании патриотизма. - Любовь нельзя ни купить, ни подарить, ни заставить нельзя любить, но можно создать условия для того, чтобы человек понимал и дорожил. Понимал то, где мы живем, и дорожил тем, что ему досталось от своих родителей от своих дедов, прадедов. Это все должно быть в нашей душе.

В конце разговора президент сформулировал главное — как он видит задачу страны на следующие шесть лет. И даже — суперзадачу!

- Мы должны понять, в каком состоянии находится наше государство, экономика, политическая и социальная сфера, какое место мы занимаем в сегодняшнем мире, - сказал Путин. - Мы должны четко понимать, что будет делать ту или иную страну великой не с точки зрения даже наличия ядерного оружия, а с точки зрения качества жизни, перспектив самосохранения и развития на будущее. И обеспечить такой рывок в развитии страны, чтобы после этих шести лет набранные темпы, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед. Здравоохранение, образование, наука, высокие технологии, инфраструктура - вот это все для рывка вперед. Для этого нам надо устранить все, что мешает этому движению, как бы нам не хотелось цепляться за что-то там, что нам кажется дорогим и близким. Все, что мешает идти вперед, должно быть зачищено, отброшено.

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