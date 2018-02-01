Дмитрий Тарасов выложил первое фото после свадьбы с моделью

1 Февр. 2018 2018-02-01T14:50:15+03:00

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Пока Ольга Бузова привозит в Москву самых красивых американских преступников, ее бывший муж демонстрирует, как он счастлив в браке.

Дмитрий Тарасов 9 января 2018 год женился на модели Анастасии Костенко, а в начале недели 29 января венчался и закатил свадебные гуляния. Ни 30-летний спортсмен, ни его 23-летняя третья жена фото торжества в свои соцсети не выкладывали. Зато десятки гостей хвастались снимками с мероприятия известного футболиста и его новой жены.

Не исключено, что это связано с теми тоннами негатива, которые вылили на молодоженов фанаты Бузовой. А может быть Тарасов решил перестать хвастать своими многочисленными свадьбами?

Зато футболист показал первое фото со своей уже законной и венчанной женой после свадьбы. Они отправились в кино в один из московских кинотеатров. Медовый месяц они вынуждены отложить, так как с начала до середины февраля у Тарасова запланированные заграничные матчи, а до середины марта «Локомотива» серия игр в Москве.

tarasov23 Кинчик с любимой @kostenko.94

Казалось бы, что в нем такого? Ненакрашенная модель в милой норковой шубке и ее модный известный муж. Однако все фанаты пары и лагерь ненавистников увидели в мешковатых одеждах Анастасии Костенко знак того, что она прячет округлившиеся формы. Многие убеждены, что модель в положении.

_ali_azer_: Она сто процентов беременна из-за этого свадьбу побыстрее сыграли.

Likalyashkova: Как увидела фото, мне тоже показалось, что беременна. Лицо сразу другое становится, кто уже мамочки, поймут, о чем я говорю.

vsegda_xydeu: Беременна, не скрыть. Поэтому и на свадьбе была такая пассивная, уставшая.

Irina20158430: На свадьбе осиная талия, а тут прям уже кругляш, будущая мамочка. Правильно подобрано свадебное платье или это очередной какой-то развод. Если беременна, то здоровья и легкой беременности Анастасии! Если нет, то просто семейного счастья! Каждая из нас этого заслуживает! А какой мужчина рядом, узнается только со временем!

Напомним, как невеста выглядела на свадьбе три дня назад. Здесь можно внимательнее разглядеть, изменилась ли у модели фигура.

marina_golovataya Шикарная, милая, нежная Настюша @kostenko.94 будь бесконечно счастлива!!!!! @golovataya_voight #ДА_Тарасовы #свадьба#любовь#счастье

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Над ними ржет вся страна»: Бузова отреагировала на венчание Тарасовых

Свадьба футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко уже несколько дней обсуждается не только в футбольных кругах. Тот факт, что игрок «Локомотива» бросил Ольгу Бузову ради ростовской красавицы, а спустя год сыграл с ней свадьбу, приковало к торжеству внимания многих поклонников и недругов бывшей в прошлом счастливой пары. Ну и конечно, многих волновало как отреагирует на новый брак Ольга Бузова и та не разочаровала (подробности)