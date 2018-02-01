Кто подставил детского омбудсмена?

1 Февр. 2018 2018-02-01T22:21:23+03:00

Анна Кузнецова огласила список из 16 современных произведений для детей, которые "страшно показывать даже взрослым". Объясняем, что с ним не так

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Сегодня на конференции в Российской государственной детской библиотеке омбудсмен Анна Кузнецова огласила список из 16 произведений для детей, которые "страшно показывать даже взрослым".

- Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах… Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже, — пояснила она.

Судя по тому, что Анна Кузнецова назвала "Павлом Бажановым" автора уральских сказов Павла Бажова, можно сделать вывод, что омбудсмен не очень сильна в детской литературе. И, вероятно, (тут мы, конечно, можем только предполагать) список пугающих произведений составляла не сама. В свою очередь, тот референт, который это сделал, попросту подставил свою начальницу. Вместо того, чтобы связаться со специалистами, походить по книжным магазинам и самим ознакомиться с современной детской литературой, помощники детского омбудсмена бодро воспользовались помощью Гугла или Яндекса. Почему я так думаю? Да просто если забить в поисковике фразу «16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно» - появится «список Кузнецовой». Кстати, именно скрины с этих сайтов показывала омбудсмен в детской библиотеке.

«Ыыы!Смешно» Кати Матюшкиной и Кати Оковитой

Все бы хорошо, да составляли списки на этих сайтах тоже далеко не специалисты. По крайней мере, в списке оказались подборки картинок, которые раньше ходили в социальной сети «Вконтакте» с припиской «Что курил автор?».

Что за книги вошли в листинг Кузнецовой?

«Кот Антошка прыг с окошка

На кровать одним прыжком.

- Хочешь, я тебе, Антошка,

Нос засыплю порошком?»

А между прочим, это стихотворение "Грипп" Сергея Михалкова. Если бы остроумные пользователи Интернета не дергали цитаты, а публиковали бы тексты целиком и с упоминанием имени автора, стало бы понятно, о каком порошке идет речь. И вряд ли бы этот отрывок так шокировал детского омбудсмена.

Затем в списке идет стихотворение Бориса Шварца «Веселая трава». В 1975 году, когда оно было опубликовано впервые, слово "трава" не употреблялось в значении «наркотическая трава». Отдельно подчеркну, что ни Шварца, ни Михалкова современными детскими писателями назвать нельзя.

Попал под прицел юмористов из Интернета Савелий Борисович Низовский. Если бы уважаемая помощники Кузнецовой внимательно изучили вопрос, то узнали бы, что к «современной детской литературе» Савелий Низовский не относится. Он был легендой Петербурга, членом "Клуба-81" - сообщества литературного андеграунда. Печатался в конце 90-х. И умер 11 августа 2001. Ну и, конечно, стоит разбираться в культуре андеграунда, прежде чем закатывать глаза и кричать: "уберите".

В списке оказываются несколько страниц из школьных хрестоматий без указания авторства, которые сложно комментировать, не зная контекста. Даже непонятно целиком это произведение опубликовано, или это отрывок.

Еще один автор, оказавшийся в списке «современной» да еще «детской» литературы – Игорь Иртенев. С современностью не поспоришь, то к литературе детской Иртенев имеет мало отношения. Он поэт «взрослый», один из наиболее видных представителей иронического направления в современной российской поэзии.

Совсем смешно про сказку «Бычок-дристунок» даже по фото видно, что она совсем не из детской книги, а из филологического сборника фольклора.

Из шестнадцати книг из списка лишь две действительно можно отнести к современной детской литературе. Это книга Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь» и «Ыыы!Смешно» Кати Матюшкиной и Кати Оковитой. Ни ту, ни другую остроумный копирайтер из интернета не прочел. Прицепились к обложкам. В ситуации с книгой Матюшкиной-Оковитой обложка равноценна содержанию книги.

Та самая «лошадь» на обложке, ужаснувшая Анну Кузнецову - персонаж фольклора народа коми

Сказать же, что детям нельзя показывать книгу «Куда скачет петушиная лошадь» Светланы Лавровой — неправильно. Та самая «лошадь» на обложке, ужаснувшая Анну Кузнецову - персонаж фольклора народа коми. История же Лавровой о том, что люди могут прогнать страшную «лошадь» и спасти мир от экологической катастрофы. Год экологии в России лишь недавно подошел к концу. Зачем так уж сразу и запрещать хорошую книжку на эту тему?

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