Сергей Степашин - о приговоре Никите Белых: У нас не должно быть неприкасаемых. Попался - неси свою ношу

2 Февр. 2018 2018-02-02T11:01:07+03:00

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Пресненский суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Кроме того, бывший чиновник оштрафован на 48 миллионов рублей - эта сумма в два раза превышает размер полученной взятки.

- Как вы расцениваете приговор Никите Белых? - спросили мы у экс-премьера России Сергея Степашина, который в свое время также занимал должности главы МВД и министра юстиции России.- Некоторые считают, что приговор очень суровый и долго вот все это рассматривали… Ваше мнение?

Сергей Степашин, экс-премьер России - о приговоре Никите Белых 00:00 00:00

- Ну, суровый - не суровый… Но, если... Но тут слово «если», наверное, не подходит, ведь доказано было следствием получение взятки в особо крупных размерах, причем, мы это видели визуально. (Была оперативная съемка. - А. Г.)

Если, скажем, давайте тоже говорить откровенно, по Улюкаеву - там возникали какие-то вопросы – брал, не брал, подставили - не подставили... Здесь все было очевидно и заснято. Это была проведена специальная операция. И, кстати, за то деяние, которое совершил Белых, срок судом назначен, скажем так, не самый строгий.

Поэтому, с юридической точки зрения, здесь все корректно. Вопрос другой. Когда высшее должностное лицо области, назначаемое сначала главой государства, потом - избираемое населением, попадается как мелкий мошенник, хотя и сумма крупная, - это, действительно, очень серьезный вопрос, в том числе и к людям, которые назначаются на эти должности…

Ну, и второе. Белых всегда ассоциировался как представитель демократической общественности, продвинутый человек… (Я, кстати, с ним встречался несколько раз, когда работал в Счетной палате, мы даже проверки там проводили, связанные с лесом, кстати, где Навальный "светился".) Вот это уже серьезный вызов.

И третье – я скажу очевидные вещи, но это правильно – у нас в стране не должно быть неприкасаемых и, если попался, неси свою ответственность, неси свою ношу.

Конечно, нужно впредь думать о том, кого мы подбираем на высокие должности, должно быть кадровое сито. Ведь это целая школа подготовки кадров. Вот сейчас, вы знаете, готовят молодое кадровое пополнение, есть целый набор людей, которых изучают глубоко, в том числе, и спецслужбы, прежде, чем выдвигать.

Кстати, такая система была в Советском Союзе, как я помню...

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