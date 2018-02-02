Анатолий Куликов: Приговор Белых - сигнал: хватит обворовывать страну! И пора разобраться, как взяточники и воры попадают во власть?

2 Февр. 2018 2018-02-02T10:39:18+03:00

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Пресненский суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых "виновным в получении взятки в особо крупном размере" и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Бывший глава региона также оштрафован на 48 миллионов рублей - на сумму, вдвое превышающую размер полученной взятки.

За комментарием я обратился к известному экс-министру-силовику, генералу армии Анатолию Куликову.

- Анатолий Сергеевич, ваше мнение по поводу приговора Никите Белых.

- С точки зрения закона, абсолютно никакого нарушения нет. То есть, с точки зрения уголовно-процессуального, уголовного, судебного производства...

Что касается срока большого... Тяжесть преступления также определена строго по закону.

Вопрос совершенно в другом... Белых - один из... Поэтому хотелось бы, чтобы это (Речь о приговоре.- А.Г.) был сигнал для всех. И для правоохранительных структур. И для власти всех уровней, в том числе и федеральной. Сигнал к тому, что - хватит уже бесконечно обворовывать страну.

- Что вы имеете ввиду - один из?.. То есть, у нас имеются еще главы регионов, которые...

- Да разве только главы регионов? А что - мало чиновников в их окружении или выше, которые... Люди же не дураки, они все понимают.

У меня есть, конечно, некоторые, так сказать, надежды на то, что вновь избранный президент, - нет сомнений в том, что им будет Владимир Путин, - в период нового президентского срока... Мне почему-то кажется, что и президент сделает радикальные выводы. Потому что... Ну, сколько можно подводить?

Ведь, понимаете в чем дело? Вот Хорошавин (бывший губернатор Сахалинской области, под стражей с марта 2015-го, приговор - в том числе за взятки - ожидается в феврале этого года.- А.Г.) Потом - кто там еще?

- Улюкаев.

- Ну, Улюкаев - ладно, я имею ввиду губернаторов... Кто-то задал хоть один вопрос: а как они попали?

Или взять Реймера, это бывший директор Федеральной службы исполнения наказания (В июне 2017-го Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в хищении почти 3 млрд. рублей и приговорил к 8 годам лишения свободы. - А.Г.)

Как они попали на эти должности? Кто рекомендовал? Вот где надо разбираться. Как такие люди - воры - попадают на эти должности?

Вот если мы начнем разбираться, вот тогда мы выйдем на истинную причину. Это будет один из серьезных вопросов, который подорвет, так сказать, главные основы коррупции. Крупной коррупции!

Потому что мелкой коррупцией - на уровне бытовом - в милиции там, в полиции - разрешено заниматься без ограничения. (Речь - о расследовании дел, связанных с коррупцией.- А.Г.) Но как только подтянулись и поднялись выше этажом, - там уже есть ограничения. (В расследовании тех же коррупционных дел. - А.Г.) В этом сложность. Вот этих ограничений не должно быть.

Если во время нового президентского срока будет такая концепция, - я думаю, что победить... Ну, нет, не победить - победить мы ее - коррупцию - никогда не победим. Но понизить уровень коррупции до так называемого социально терпимого уровня, когда она не подрывает авторитет власти и не угнетает жизнь людей. Вот это мы обязаны сделать. Если мы этого не сделаем, нас - не американцы, не немцы задушат. Нас задушит коррупция.

Анатолий Куликов, бывший вице-премьер РФ, экс-глава МВД, генерал армии - о приговоре Никите Белых 00:00 00:00

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