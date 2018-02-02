Чубайс, Набиуллина, Кудрин: на фото с Киссинджером попали, а в санкционный список — нет

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:42:03+03:00

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Исполняя принятый полгода назад закон о санкциях, Минфин США в конце января представил «отчёт о политиках и олигархах, связанных с российской властью». В документ вошли сразу 210 персон, однако производит он странное впечатление. Часть фамилий чиновников просто скопирована с сайта Администрации Президента РФ (причём ровно в такой же последовательности, как там). А «близкие к Кремлю бизнесмены» взяты из общеизвестного списка миллиардеров по версии журнала Forbes. И самое главное, в отчёте прямо прописано: это просто список, никакие запреты на его фигурантов не распространяются. Ну, за исключением тех, кто уже ранее угодил под «рестрикции» США и ЕС. То есть за полгода изысканий гора американских спецслужб и правительственных органов родила вот такую странную мышь. И пока заокеанские оппозиционеры из Демпартии США клеймят Белый дом, обвиняя его в саботаже и требуя «настоящих» санкций, пользователи российских соцсетей обратили внимание на ещё одно загадочное совпадение.

Вот фотография с фестиваля музыки «Белые ночи Санкт-Петербурга» от 23 июня 2012 года. Сделана в Екатерининском дворце в пригороде Северной столицы. Торжественное застолье в честь вручения ежегодной премии Montblanc New Voices Awards для талантливых оперных исполнителей. Или, как написали бы в классической русской литературе — великосветский раут. Слева направо: экс-госсекретарь США Генри Киссинджер; кинорежиссёр и супруга Чубайса — Авдотья Смирнова; председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс; будущий председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина; наконец, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Что объединяет последние три фигуры? Все они считаются сторонниками либерального курса, оказывали (или продолжают оказывать) существенное влияние на российскую экономику и лично знакомы с первыми лицами страны. Однако… в «чёрные списки» Минфина США не попали.

Их сосед по фото Генри Киссинджер не менее интересен. Сейчас ему уже 94 года. В 1970-е дедушка работал госсекретарём и советником по нацбезопасности при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, встречался с Брежневым и Мао Цзе Дуном. Именно Киссинджер заключил стратегический альянс между Америкой и Китаем, благодаря чему самая населённая страна мира надолго стала «сборочным цехом» и сателлитом глобального Запада, который получил таким образом решающее преимущество в экономическом противостоянии с СССР.

По слухам, патриарх международной политики некоторое время консультировал даже нынешнего лидера США Дональда Трампа. И якобы предложил ему повторить старый «китайский кульбит», только наоборот: Москва и Вашингтон (взамен на уступки последнего по Украине и Сирии) заключают ситуативный союз против Пекина и вместе ликвидируют его господство. Однако такой «хитрый план» не нашёл поддержки ни в Кремле, ни в Белом доме.

Но вернёмся в 2012 год. Вряд ли плотно связанный с мировыми элитами старик Киссинджер прилетел в Петербург, просто чтобы послушать оперную музыку. Скорее всего, в кулуарах фестиваля он занимался неформальными переговорами. Которые обычно проводятся с теми, с кем можно говорить на одном языке. Во всех смыслах. Пользователи соцсетей немедленно ударились в конспирологию: дескать, все россияне на фото — чуть ли не агенты госдепа, вот и в санкционном списке их нет…

Впрочем, есть и более простое объяснение. Ведь американцы в «кремлёвском отчёте» сами же привели формальные критерии попадания в этот список. И наша троица им явно не соответствует. Центробанк РФ по закону не зависит от государства и является самостоятельным органом, так что и Набиуллина — не госчиновник. Кудрин не работает в правительстве с 2011 года. А доход «Роснано» Чубайса меньше двух миллиардов долларов (нижней планки для попадания в список минфина США).

Так что, как говорил Пелевин, «миром управляет не тайная ложа, а явная лажа». И если американские чиновники составляют важнейшие документы методом копирования из интернета — то, возможно, это просто глупость, а не какой-то коварный план.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ "КРЕМЛЕВСКОГО ДОСЬЕ" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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