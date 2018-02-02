Сергей Станкевич - о приговоре Никите Белых: Он просто подставился. А оправдательных приговоров у нас - меньше процента

2 Февр. 2018 2018-02-02T18:29:59+03:00

Сергей Станкевич надеется, что еще дальше судебная процедура продолжится, будет апелляция, кассация Фото: Иван ВИСЛОВ

Об этом известный политик и эксперт Фонда Анатолия Собчака заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]

Изменить размер текста: A A

В четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых «виновным в получении взятки в особо крупном размере» и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Бывший чиновник оштрафован также на 48 миллионов рублей - на сумму, вдвое превышающую размер полученной взятки.

Сергею Станкевичу мы задали, пожалуй, самый непростой в этой ситуации вопрос...

- Почему же такой человек, как Никита Белых - вроде умный, продвинутый, современный, вдруг так споткнулся? И еще - сразу после ареста Белых демократы сначала за него заступались – и Чубайс, и Гозман, и, по-моему, даже Станкевич защищал…

- Нет, я не высказывался никак…

- Вот что произошло с человеком?

Сергей Станкевич - о приговоре Никите Белых 00:00 00:00

- Начнем, пожалуй, с вопроса о суде, как институте…

Так получилось, Александр, что оглашение приговора Никите Белых совпало с другим судебным решением за рубежом. Спортивный арбитражный суд в Лозанне, рассмотрев дело наших ранее неправомерно осужденных, как выяснилось, МОК спортсменов, вынес вердикт... Больше половины спортсменов, подавших на апелляцию в этот суд, получили справедливое решение в свою пользу.

Вот обратим внимание на это обстоятельство. Как это важно, какая это невероятная гражданская роскошь – иметь независимый от политики суд.

- А это к Никите Белых имеет отношение?

- Я к тому, что вот давайте же мы себе эту же роскошь позволим. Давайте попытаемся это сделать в нашей стране. Потому что это невероятно важная роскошь, и мы в этом убедились – иметь политически независимый суд.

Что касается дела Никиты Белых..

- Да!

- Я уважаю суд, даже в том виде, в каком он сейчас в России существует. Как институт. Я понимаю, что суд наш необходимо дальше реформировать и дальше его ограждать от каких бы то ни было попыток им манипулировать в политических целях...

Для меня несомненно, что Никита Белых в чем-то подставился, в чем-то неверно выбрал линию поведения, в чем-то неправильно себя повел. То, что он подставился, открыл такое окно уязвимости, в этом нет сомнений.

Никита Белых в чем-то подставился, в чем-то неверно выбрал линию поведения, в чем-то неправильно себя повел. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС

Судебное решение состоялось. Я не могу отделаться от того, что здесь что-то еще присутствовало, кроме сугубо уголовной составляющей, что-то здесь еще есть, какая-то не случайность в выборе цели для следствия. Какая-то заданность ощущается, я не могу ее сформулировать в правовых терминах, поэтому я как бы смиряюсь с решением суда, потому что никаких фактов альтернативных или каких-то версий альтернативных у меня нет. Но это ощущение меня не оставляет, когда я смотрю на все, что происходит.

- А почему? Чем вы свои эти внутренние ощущения можете объяснить?

- Я даже не знаю... Скорее, это какая-то общая такая психологическая атмосфера вокруг вообще института суда сейчас в России. Есть некоторая избыточность в том, насколько суды идут легко на обвинительные приговоры, насколько суды легко склоняются на сторону следствия.

Известно же, что у нас оправдательных приговоров вообще меньше процента. И вот этот уклон, конечно, давит, он заставляет еще и еще раз с сомнением всматриваться в те вердикты, которые дают наши суды.

Но еще раз говорю – это психология, это восприятие, это атмосфера. Я надеюсь, что еще дальше судебная процедура продолжится, будет апелляция, кассация. Вполне возможно, что там приговор будет смягчен. Потому что должны срабатывать и другие какие-то критерии, не только криминальные. Очевидно же, что содержание под стражей нанесло колоссальный ущерб здоровью Никиты Белых. И в том состоянии, в каком он сейчас находится, конечно, - обрекать его на 8 лет строгого режима, ну, даже страшно себе это представить.

То есть, в цивилизованном государстве суд все-таки не преследует карательную цель, а преследует цель совсем другую.

- Какую же?

- Предотвратить само коррупционное явление и как-то исправить общественные нравы. И в этом смысле карательность здесь должна быть исключена. И политическая предвзятость - также исключена.

Я надеюсь, что это все-таки не последнее слово российского суда в конкретном случае.

А в таком более широком политическом плане я лишний раз убеждаюсь, насколько важно нам ускорить реформирование нашей судебной системы, закрепить ее независимость и увеличить состязательность в наших судебных процессах, чтобы приговоры в большей степени соответствовали нашему психологическому ощущению справедливости.

- Сергей Борисович, вот вы сказали, что Никита Белых подставился, да… А что значит - подставился? То есть, вот эта схема, которой он воспользовался, что взял деньги, пусть не для себя, а для своей области. Что же, выходит, что эта система - какая-то порочная и коррупционная, - она свойственна всем губерниям, всем руководителям, что ли? Или он был совершенно нормальный, а потом занял эту хозяйственную должность и стал играть по тем же правилам, по которым и остальные играют, но просто они не попадаются, потому что они более опытные? Вот - как?

- Здесь есть некое такое парадоксальное суждение. Вот он входил во властную среду не вполне для себя комфортную, не вполне для себя благожелательную, в такую - остроконфликтную. Но здесь вообще-то надо, принимая ту или иную государственную должность, быть очень осмотрительным и осторожным - и в контактах, и в поступках в любых, где все, что ты можешь сделать, все, что ты можешь сказать, - все будет использовано против тебя.

Этот принцип справедлив в любом процессе властвования, а уж когда ты участвуешь во власти не вполне к тебе благоприятно расположенной, - тут вдвойне должны действовать эти принципы.

Где-то он не был достаточно осмотрителен, сдержан и дальновиден. Вполне возможно, что и контакты подвели, и окружение подвело, что в этой ситуации вполне понятно.

Иными словами, я не готов здесь в деталях рассуждать, поскольку с деталями не знаком, но мы видим результат, и результат говорит о том, что Белых проиграл и это, в общем-то, по большому счету, - жизненная карьерная катастрофа.

- Какой теперь у Никиты Белых выход?

- Теперь уже на этом этапе необходимо помнить о двух вещах. Во-первых, все правовые способы для частичного исправления ситуации использовать, во-вторых, надеяться на то, что судебная система в таких ситуациях должна не размахивать карательным мечом, а врачевать все-таки общество. Этот принцип, надеюсь, восторжествует и в данном конкретном случае...

МНЕНИЯ

Политолог: зря защита Никиты Белых ссылается на его здоровье, ведь здоровье не мешало ему брать взятки

Эксперты поделились с «Комсомольской правдой» мнением о решении Пресненского суда Москвы приговорить экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам тюрьмы. Так, директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал этот приговор «нормальным». При этом он отметил, что зря защитники бывшего чиновника ссылается на болезненное состояние своего клиента, ведь здоровье не мешало ему брать взятки (подробности)

Анатолий Куликов: Приговор Белых - сигнал: хватит обворовывать страну! И пора разобраться, как взяточники и воры попадают во власть?

За комментарием я обратился к известному экс-министру-силовику, генералу армии Анатолию Куликову.

- Анатолий Сергеевич, ваше мнение по поводу приговора Никите Белых.

- С точки зрения закона, абсолютно никакого нарушения нет. То есть, с точки зрения уголовно-процессуального, уголовного, судебного производства... (подробности)