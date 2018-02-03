Жена осужденного экс-губернатора Кировской области Екатерина Белых: «Мы продолжаем настаивать, что факта взятки не было»

3 Февр. 2018 2018-02-03T11:34:45+03:00

Екатерина объяснила нам и слушателям, как она видит ситуацию со своей стороны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Супруга Никиты Белых рассказала на радио «Комсомольская правда», почему защита будет обжаловать приговор, и на что она надеется

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Не прошло и суток с момента вынесения приговора экс-губернатору Кировской области Никите Белых, а в студию радио «Комсомольская правда» пришла его супруга Екатерина, которая объяснила нам и слушателям, как она видит ситуацию со своей стороны. В студии с ней беседовали Антон Арасланов и Александр Гришин.

ТОЧКУ ПОСТАВИТ ВЕРХОВНЫЙ СУД

- Катя, после приговора защита объявила, что будет обжаловать приговор. А что именно? Восемь лет – это и так дали по минимуму по статье, которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Тогда что – попытаетесь уменьшить сумму штрафа? Вы же понимаете, что при такой доказательной базе его не оправдают?

- На текущий момент мы еще позицию целиком и полностью не согласовали, но из того, что мы обсуждали с защитой, с Никитой Юрьевичем, нам есть что обжаловать. Как и вчера (в день вынесения приговора – прим. ред.), как и тогда, когда гособвинение просило 10 лет и 100 миллионов штрафа, мы абсолютно точно уверены, что ни восемь лет, ни шесть, ни три года, ни год в данном случае нецелесообразны и не обоснованы. И, похоже, нам придется идти до самой верхней инстанции, до Президиума Верховного Суда, чтобы поменять цифры и в сроке и в штрафе 48 миллионов. Я, кстати, сегодня получила предложение от кировчан устроить народный сбор денег для выплаты штрафа, они готовы к такому шагу.

- А действительно, было бы интересно попробовать, тогда бы все узнали и реальный рейтинг Белых у населения региона, и то, верят ли они в его взяточничество. Он ведь был небедным человеком. Помните, пожертвовал 100 миллионов рублей на предвыборную кампанию СПС? Выплата такого штрафа не должна стать неподъемной. Или как?

- Он передал свои деньги на хранение другу с условием там оплаты из них обучения сына, алиментов жене и т.д. Из 70 миллионов там сейчас осталось около 20-ти. 48 миллионов – это очень много. Но дело не в этом. А в том, что никакой взятки там не было.

- Если не было факта взятки, то факт чего тогда это был? Мы слышали версию про пожертвование на храм.

- Все есть в материалах дела, это не мое мнение, не придумки, не фантазии. Из тех видео и аудиозаписей, которые мы заслушали, а я была на каждом слушании и разбиралась со всеми нюансами этой истории, нигде Никита Юрьевич ничего не вымогает для себя. И мы получили во вчерашней мотивировке приговора оправдание в обвинениях по вымогательству, потому что их там не было. На всех видео и аудиозаписях Никита Юрьевич просит Зудхаймера (Юрий Зудхаймер – гражданин Германии, предприниматель, передавший Белых деньги в кабинете ресторана – прим. ред.) помочь деньгами военно-историческому обществу, а не Никите Юрьевичу.

В студии с Екатериной беседовали Антон Арасланов и Александр ГришинФото: Михаил ФРОЛОВ

- А скажите, а у нас принято деньги на благотворительность, на храм или на военно-историческое общество получать а) в ресторане, б) в иностранной валюте, в) в наличной форме и г) без оформления документации?

- Я отвечаю по материалам дела. Начинаем с ресторана. К моему великому сожалению, я была свидетелем этой ситуации частично, потому что я вышла из «Лотта плаза» за 15 минут до ареста Никиты Юрьевича. Мы как раз обсуждали наши планы на брак и дальнейшую жизнь. При мне Никите Юрьевичу звонил господин Зудхаймер с просьбой перенести их встречу из лобби-бара, в котором, кроме нас, находилось 40 человек, там порядка 20 камер, насколько я знаю. Ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову брать взятку в такой атмосфере. Это была инициатива Зудхаймера перенести встречу в закрытую комнату ресторана. Его просьба. Встречу, которую именно Зудхаймер назначил Никите Юрьевичу, это тоже была его инициатива.

Теперь дальше. По материалам дела и по показаниям сотрудника ФСБ, который занимался обработкой предметов препаратом «Тушь 7», Зудхаймер, который перенес встречу в закрытую комнату ресторана, протянул Никите Юрьевичу подарочный пакет, обработанный с внешних сторон и, цитирую сотрудника ФСБ, он был не просто обработан, он был еще и замаскирован под подарок.

Никита Белых приговорен к восьми годам лишения свободыФото: Михаил ФРОЛОВ

- Все равно, в кабаке, наличные, И неважно, на храм или на военно-историческое общество…

- Вот смотрите, вы – губернатор Кировской области, пытаетесь улучшить инвестиционный климат упадочного региона. Вы устраиваете собрание для сотни владельцев заводов кировских предприятий и оглашаете абсолютно публично просьбу – уважаемые господа, государству и социуму, бизнесу нужен диалог. Давайте установим связующее звено, скоро выборы, нам нужно людям поднять настроение. Вот есть фонд военно-исторического общества. У фонда есть программа, под которую уже подобраны сметы, есть конкретные цифры. И, к сожалению, у нас недобор колоссальный. Но у нас уже выбраны подрядчики, это нужно сделать, и я дал своим заместителям поручение объяснить каждому из вас, в том числе, и московским предпринимателям важность этой задачи. Я знаю, был прецедент, когда Никита Юрьевич направлял письма просто персонам из списка «Форбс», простите, который вообще к Кирову отношения не имеют, и это сработало, и они помогали. И вот один из владельцев заводов, который не является гражданином России, и у которого сложные отношения с ФСБ, я бы даже сказала, немножечко интимные, назначает вам встречу, потом спешно переносит встречу буквально за пять минут до ее начала в закрытую комнату «Лотта Плаза» и там вручает вам пакет со словами «С днем рождения». Это есть на аудиозаписях, это не мои домыслы. Вы берете этот пакет, говорите спасибо, ставите рядом со столом и начинаете обсуждать инвест-проект, а господин Зудхаймер в этот момент изо всех сил пытается повернуть беседу так, чтобы это выглядело как вымогательство. Которое, собственно, суд вчера опроверг, потому что это было бы совсем стыдно.

ВОР У ВОРА, ПРОСТИТЕ, БИЗНЕСМЕН У БИЗНЕСМЕНА

- Но ведь были эпизоды и из более ранней истории. Когда компании, которые сейчас принадлежат Зудхаймеру, были собственностью бизнесмена Альберта Ларицкого. И он показал, что в 2011-2012 годах давал взятки Белых. Да, суд счел эти обвинения недоказанными, поскольку доказательства были получены с нарушениями, но все же…

- Не так. В этой истории отношений Зудхаймера и Ларицкого Никиты Юрьевича Белых, вообще, изначально не было. Ларицкий, который был хозяином АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес"», просил господина Зудхаймера инвестировать средства в НЛК. Господин Зудхаймер поступил очень мудро с точки зрения выходца из 90-х, уехавшего на волне миграции из Казахстана в Германию и получившего гражданство. Он оформил эти инвестиции в формате договоров займа господину Ларицкому. При этом он купил Ларицкому квартиру в Швейцарии на одной лестничной клетке с собой, он называл его сыном. После этого НЛК получает кредиты Сбербанка. И тут господин Зудхаймер начинает требовать от господина Ларицкого срочного возврата денег. У них получается скандал. В итоге эти средства финансовые, которые по его заявлениям считаются украдены Ларицким, и все его подписи подделаны, и во всем виноват Ларицкий, которому светит десять лет лишения свободы (в результате суд приговорил А. Ларицкого, давшего показания на Белых, к 3 годам лишения свободы, не исключено, что в результате в той или иной форме заключенного соглашения – прим. ред.). Я, пожалуй, в этой истории единственный человек, который Ларицкого оправдывает со всех сторон. Потому что господин Зудхаймер поставил его в такое положение, где у него не было выбора.

С нами связался адвокат Ларицкого, и сообщил, что его подзащитный решил поменять показания и заявить о давлении на себя. Потому что какие-то договоренности, какие у него были, - с кем, лучше спросить у него - не были соблюдены. Он решил, что его обманули, и просил суд предоставить ему возможность дать истинные показания, и он заявил о том, что ранее он солгал. Но суд предпочел этот аргумент проигнорировать.

Жена осужденного экс-губернатора Кировской области Екатерина БелыхФото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть, получается, что Ларицкому были даны обещания какие-то, если он даст показания на Белых, но потом они не были выполнены? И Вы собираетесь использовать новые показания Ларицкого в апелляции?

- Есть такой план.

- А какой смысл, если по эпизодам, связанным с Ларицким, обвинение было снято? Слушайте, а вот почему, если арестовывают за коррупцию представителей правящей партии, Хорошавина там, Гайзера, Улюкаева, все воспринимают это с удовлетворением, а как дело доходит до представителей оппозиционного лагеря, Белых, ярославского мэра Урлашова, то начинается шум: кровавая гэбня, провокация и т.д.?

- Ну, вы сравнили Хорошавина, Гайзера, Белых. Берем, во-первых, так называемую либеральную историю. Никита Юрьевич шел на должность губернатора Кировской области от «Единой России».

- Ему же Путин предложил, да?

- Абсолютно верно. Опять же, о человеческих качествах и потребностях. Есть господин Хорошавин. У него в уголовном деле, насколько я помню, около 170 томов. Изъято нереальное количество имущества, предметов роскоши. У жен, любовниц… Есть господин Гайзер, у него, по-моему, 240 томов в деле. Тоже мощная конфискация, причем, фактическая. В этих делах у следствия есть факты, которые они могут обнародовать, а не заниматься подменой понятий и не обозначать маленький такой деревянный домик шикарной резиденцией губернатора Кировской области, выдавать за шикарный дом на Черном озере. Боже мой, хотите посмотреть на шикарные дома, прокатитесь по Рублевке, посетите поселок Николина Гора, там живут несколько представителей следственных органов.

- Что описало следствие и арестовало следствие из имущества Никиты Белых?

- Ничего. Старый «Ниссан» описали у нас из имущества. И треть квартиры в Перми, а остальные две трети принадлежат родителям ( в денежном выражении арестованное у Н.Ю. Белых имущество «тянет» на 3,5 млн рублей – прим. авт.). Ах, да, шикарная совершенно история из описи имущества: «В резиденции губернатора Кировской области изъяли элитный алкоголь – 4 бутылки самогона».

ЖДАТЬ? - БУДУ

- Владислав из Ростова-на-Дону пишет: «Деньги брал? Брал. Доказано? Да. Мелочь? Всего 400 тысяч, какая мелочь, противно слышать. Может, понять и простить? Классно!»

- Ну, отлично. Это из категории «все чиновники воры». А если посмотреть объективно?

- Вот еще слушатели пишут: «Молодая, красивая, - почему за сидельца пошла замуж?»

- Это очень странный вопрос. Я пошла замуж не за сидельца, а за любимого мужчину. А вот за красивую – спасибо.

- Когда вы узнали о задержании Белых?

- Через 15 минут после того, как я вышла из «Лотте Плаза», где мы встретились с Никитой Юрьевичем¸ чтобы обсудить наши совместные планы на дальнейшую жизнь. Одна из моих подруг сообщила, которая была в курсе, что мы едем обсуждать важное для нас решение, она очень за меня переживала, и совершенно случайно в этот момент она увидела все эти постановочные кадры прекрасные…

- Личные дела успели обсудить?

- Да.

- И после этого Вы…

- Я развернулась и поехала обратно в «Лотте плаза».

- А сочетались браком с Белых в СИЗО более чем год спустя после его ареста.

- Никита написал заявление на брак уже из СИЗО Лефортово чуть меньше, чем через неделю после ареста. Естественно, следственные органы знали прекрасно о наших планах, о наших отношениях, ведь за ним велось наблюдение. И, тем не менее, очень долго не давали разрешения на браке. Ведь если я нахожусь в статусе свидетелем, соответственно, мы не сможем видеться, мне не дадут свидания. Это понятная схема. Собственно, люди так работают – карма им хорошая, здоровья и счастья…

- А если все Ваши усилия не дадут результата, Вы будете ждать его из колонии?

- Знаете, два года уже почти прошло. И было тяжелее, приходилось бороться, чтобы нам дали возможность заключить брак. А теперь, какая разница, два года, четыре или все шесть. Конечно, буду.

P.S. Не вошло в текст беседы, просто никуда не ложилось по логике, но мы спросили Екатерину Игоревну, поддержал ли как-то своего друга (пусть и в прошлом, как говорит Катя) Никиту Белых Алексей Навальный, предложил ли хоть раз какую-то помощь, выразил ли сочувствие.

Она долго вспоминала, а потом сказала: «Да. Вот вчера твит написал. В том смысле, что дескать, суровый приговор слишком».

РЕПОРТАЖ

Владимир ВОРСОБИН

Как либерал-губернатор Белых превратился во «взяточника»

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Спецкор «КП» Владимир Ворсобин отправился в Кировскую область, чтобы лично выяснить — что довело экс-главу этого региона - романтика и демократа Никиту Белых до обвинения в коррупции (подробности)

Приехал к нам Никита либералом, а уехал — «взяточником».

Часть 2

Белых появился в Кировской области тогда, когда ее неуклонное развитие при прежних губернаторах уже привело к тому, что воровать здесь стало нечего. Промышленность оскудела, сельское хозяйство скукожилось, область обезлюдела, и, как выражаются кировские следователи, «все ломанулись пилить лес» (подробности)

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