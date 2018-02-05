Дана Борисова: «Слухи о моей нищете крайне преувеличены. Один мой эфир стоит полмиллиона рублей!»

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:13:07+03:00

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Как уже писала «КП», вернувшись из Таиланда с реабилитации по наркотической зависимости, Дана Борисова решила покончить со старой жизнью.

Телеблондинка выставила на торги свою московскую квартиру, где все напоминает ей о прежней жизни, и переехала в съемные метры, которые оплатил ей в знак дружбы Андрей Малахов.

Между тем, в своем скандальном телесюжете знакомая Даны Борисовой Светлана Курицына заявила, что телеведущая живет в нищете, поэтому решила пустить не только квартиру с молотка, но и все свои вещи, включая одежду.

«КП» дозвонилась до Даны Борисовой. Телеблондинка опровергла слухи о своей нищете. Мол, живу хорошо, всего хватает.

— Дорогие друзья, слухи о моей нищете крайне преувеличены. Мой доход сейчас (помимо дохода от Инстаграма, где я продаю рекламу) от съемок в передачах очень приличный. За одну программу я получаю полмиллиона рублей. Если я в месяц схожу на 2-3 передачи, то я заработаю где-то полтора миллиона рублей.

Да, я решила продать свои старые шубы. У меня их три штуки. Мне столько не надо. Две из них были куплены давным-давно, они уже вышли из моды, я не хочу их больше носить.

Я их выставила на Avito, потому что я публичное лицо: не могу выйти на рынок и продавать свою шубу. Продаю их за копейки. Света Курицына зачем-то полила меня грязью. Все в моей жизни в порядке. Я сейчас лечу на Самуи. Андрей Малахов, мой дорогой друг, подарил мне билеты туда, чтобы я немножко восстановилась, потому что в Москве у меня проблемы с дочкой. К сожалению, идут суды с отцом Полины. Максим (отец дочери Даны — Ред.) сейчас снова подал на алименты. Видимо, человеку не на что жить. Бизнесмену, имеющему дом в Испании! Ребенок настраивается против на меня до такой степени, что мне даже просто страшно об этом говорить. Я трезвая 10 месяцев. А моя 10-летняя дочка сейчас переживает переходный сложный возраст и пребывает в жуткой агрессии к трезвой, красивой, являющейся примером для всех зависимых маме. Увы, в каждой второй семье наркотическая или алкопроблема.

Но я не опускаю руки. Порой незнакомые люди подходят, благодарят, вдохновляются, плачут, мол, оказывается, есть надежда, зависимость не приговор.

Что касается моего финансового благополучия, то я твердо стою на ногах. И могу себе позволить: новые шубы, новые сапоги, новые вещи из ЦУМа. Репортаж Светы Курицыной считаю крайне оскорбительным. Это вранье.

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