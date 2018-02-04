Дело врача Елены Мисюриной - дело о пятнадцати миллионах

4 Февр. 2018 2018-02-04T12:18:00+03:00

5-го февраля, состоится заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения для Елены Мисюриной

Наш колумнист - о важном аспекте нашумевшей истории, на который общественность не обратила внимания [видео]

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Вот уже более десяти дней российское общество бурно обсуждает несправедливый, совершенно беспрецедентный приговор врачу Елене Мисюриной, которую суд приговорил к реальному сроку за, якобы, «врачебную ошибку».

В соцсетях, на форумах, в комментариях под многочисленными статьями в СМИ разворачиваются дискуссии.

Дискуссии - штука полезная, потому что в спорах рождается истина. Кроме того, в процессе обсуждения всплывают все новые и новые подробности этой истории, которые позволяют лучше понять подоплеку этого необычного дела.

К примеру, вчера, в моей ленте, на мой пассаж о том, что "в этой истории было слишком много идиотов", один из коллег - читателей, Михаил Фадеев, возразил мне:

"Герман, всё бы про идиотов было логично, но в вашу логику не вписывается иск в пятнадцать лимонов".

"Сколько-сколько?!!!!" - воскликнул я, осмыслив сумму.

Да у нас такие "компенсации морального вреда" даже за умышленные убийства с отягчающими не присуждают!

Я начал искать первоисточники. Поисковик выдал буквально единичные упоминания о том, что, кроме уголовного дела, по которому гематолог Мисюрина получила два года реального лишения свободы, был предъявлен иск ГПО (гражданско-правовой ответственности), требующий компенсации морального ущерба... на пятнадцать миллионов (!!!) рублей.

Информация от самой Мисюриной, с которой в СИЗО пообщались правозащитники: "кроме того, что меня посадили, ещё и предъявлен иск на 15 миллионов рублей".

О том, что потерпевшие действительно подавали иск с требованием компенсации, я уже знал. Об этом, на мой взгляд, не слишком охотно, в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил адвокат потерпевших. Т.е. сам адвокат этой темы не касался, но ведущий программы "Тема дня" Антон Челышев припер его своими вопросами к стенке.

Дело врача Елены Мисюриной: Теперь умрете без помощи.Врач-хирург, бывший работник скорой помощи Герман Пятов в эфире Радио Комсомольская правда объясняет, что произошло и почему это опасный инцидент.

Правда, размер компенсации тогда не был озвучен. На фоне сурового приговора это казалось мелочью.

Но 15 000 000 рублей - это не мелочь!

Вот уже более десяти дней российское общество бурно обсуждает несправедливый, совершенно беспрецедентный приговор врачу Елене Мисюриной

Сумма огромная и, скажем, несколько необычная. И меня не покидает мысль, что желание получить эти пятнадцать миллионов - главная причина всех этих тяжб.

Такие суммы компенсации в российской судебной практике почти не встречаются. Обычно суд назначает компенсацию морального вреда в размере один - два миллиона рублей. Самый крупный размер компенсации за всю историю - пятнадцать миллионов рублей - был назначен Приморским районным судом Санкт-Петербурга по иску Ирины Разиной, которая, в результате неправильных действий врачей получила тяжкий вред здоровью и потеряла ребенка.

Случай Ирины Разиной не сопоставим с историей, которую рассматриваем мы. Ирина Разина - молодая, здоровая женщина, у которой беременность протекала без отклонений. Неправильная тактика ведения родов акушером-гинекологом привела к тому, что ребенок Ирины получил необратимые повреждения головного мозга, а роженица - разрыв матки. Ребенок умер через два года, а мать перенесла после родов еще пять операций.

В нашем случае пациент страдал тремя тяжелейшими заболеваниями, обострение одного из которых - миелофиброза (онкогематологическое заболевание, разновидность лейкоза) и стало причиной смерти.

Важно отметить, что средняя продолжительность жизни при данном заболевании - девять месяцев. Кроме того, у пациента был диагностирован рак простаты и несахарный диабет, которые, как вы понимаете, тоже не способствуют увеличению продолжительности жизни.

Конечно, наличие у пациента таких тяжелых заболеваний вовсе не означает, что ему не нужно оказывать медицинскую помощь в полном объёме. Так ведь ему и пытались помочь! Проведенная гематологом Еленой Мисюриной трепанобиопсия костного мозга - диагностическая процедура, которая, как раз и была направлена на уточнение формы миелофиброза и подбора наиболее подходящих методов лечения. Без этого вида диагностики лечение онкогематологическим больным не назначается.

Наличие трёх тяжелейших заболеваний у умершего пациента - это индивидуальная особенность пострадавшего - фактор, который, согласно постановлению пленума Верховного Суда РФ, в обязательном порядке учитывается при определении суммы морального ущерба.

Также учитывается степень вины ответчика, в нашем случае - врача Елены Мисюриной. Я уже писал, что считаю Мисюрину невиновной в смерти этого пациента.

Отрадно, что прокуратура Юго-Западного округа Москвы со мной солидарна: Прокуратура ЮЗАО города Москвы обжаловала приговор суда врачу-гематологу Елене Мисюриной. Орган надзора просит отменить судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору. Орган надзора также просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда освободить Мисюрину и назначить ей иное наказание, не связанное с лишением свободы.

По имеющейся у меня информации в понедельник, 5-го февраля, состоится заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения. Надеюсь, врача Елену Мисюрину освободят прямо в зале суда.

Это будет правильно, это будет справедливо!

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