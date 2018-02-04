2018-02-04T12:18:00+03:00
Общество

Дело врача Елены Мисюриной - дело о пятнадцати миллионах

Наш колумнист - о важном аспекте нашумевшей истории, на который общественность не обратила внимания [видео]
Герман ПЯТОВВрач-хирург, кандидат медицинских наук
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5-го февраля, состоится заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения для Елены Мисюриной5-го февраля, состоится заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения для Елены Мисюриной
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Вот уже более десяти дней российское общество бурно обсуждает несправедливый, совершенно беспрецедентный приговор врачу Елене Мисюриной, которую суд приговорил к реальному сроку за, якобы, «врачебную ошибку».

В соцсетях, на форумах, в комментариях под многочисленными статьями в СМИ разворачиваются дискуссии.

Дискуссии - штука полезная, потому что в спорах рождается истина. Кроме того, в процессе обсуждения всплывают все новые и новые подробности этой истории, которые позволяют лучше понять подоплеку этого необычного дела.

К примеру, вчера, в моей ленте, на мой пассаж о том, что "в этой истории было слишком много идиотов", один из коллег - читателей, Михаил Фадеев, возразил мне:

"Герман, всё бы про идиотов было логично, но в вашу логику не вписывается иск в пятнадцать лимонов".

"Сколько-сколько?!!!!" - воскликнул я, осмыслив сумму.

Да у нас такие "компенсации морального вреда" даже за умышленные убийства с отягчающими не присуждают!

Я начал искать первоисточники. Поисковик выдал буквально единичные упоминания о том, что, кроме уголовного дела, по которому гематолог Мисюрина получила два года реального лишения свободы, был предъявлен иск ГПО (гражданско-правовой ответственности), требующий компенсации морального ущерба... на пятнадцать миллионов (!!!) рублей.

Информация от самой Мисюриной, с которой в СИЗО пообщались правозащитники: "кроме того, что меня посадили, ещё и предъявлен иск на 15 миллионов рублей".

О том, что потерпевшие действительно подавали иск с требованием компенсации, я уже знал. Об этом, на мой взгляд, не слишком охотно, в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил адвокат потерпевших. Т.е. сам адвокат этой темы не касался, но ведущий программы "Тема дня" Антон Челышев припер его своими вопросами к стенке.

Дело врача Елены Мисюриной: Теперь умрете без помощи.Врач-хирург, бывший работник скорой помощи Герман Пятов в эфире Радио Комсомольская правда объясняет, что произошло и почему это опасный инцидент.

Правда, размер компенсации тогда не был озвучен. На фоне сурового приговора это казалось мелочью.

Но 15 000 000 рублей - это не мелочь!

Вот уже более десяти дней российское общество бурно обсуждает несправедливый, совершенно беспрецедентный приговор врачу Елене Мисюриной

Вот уже более десяти дней российское общество бурно обсуждает несправедливый, совершенно беспрецедентный приговор врачу Елене Мисюриной

Сумма огромная и, скажем, несколько необычная. И меня не покидает мысль, что желание получить эти пятнадцать миллионов - главная причина всех этих тяжб.

Такие суммы компенсации в российской судебной практике почти не встречаются. Обычно суд назначает компенсацию морального вреда в размере один - два миллиона рублей. Самый крупный размер компенсации за всю историю - пятнадцать миллионов рублей - был назначен Приморским районным судом Санкт-Петербурга по иску Ирины Разиной, которая, в результате неправильных действий врачей получила тяжкий вред здоровью и потеряла ребенка.

Случай Ирины Разиной не сопоставим с историей, которую рассматриваем мы. Ирина Разина - молодая, здоровая женщина, у которой беременность протекала без отклонений. Неправильная тактика ведения родов акушером-гинекологом привела к тому, что ребенок Ирины получил необратимые повреждения головного мозга, а роженица - разрыв матки. Ребенок умер через два года, а мать перенесла после родов еще пять операций.

В нашем случае пациент страдал тремя тяжелейшими заболеваниями, обострение одного из которых - миелофиброза (онкогематологическое заболевание, разновидность лейкоза) и стало причиной смерти.

Важно отметить, что средняя продолжительность жизни при данном заболевании - девять месяцев. Кроме того, у пациента был диагностирован рак простаты и несахарный диабет, которые, как вы понимаете, тоже не способствуют увеличению продолжительности жизни.

Конечно, наличие у пациента таких тяжелых заболеваний вовсе не означает, что ему не нужно оказывать медицинскую помощь в полном объёме. Так ведь ему и пытались помочь! Проведенная гематологом Еленой Мисюриной трепанобиопсия костного мозга - диагностическая процедура, которая, как раз и была направлена на уточнение формы миелофиброза и подбора наиболее подходящих методов лечения. Без этого вида диагностики лечение онкогематологическим больным не назначается.

Наличие трёх тяжелейших заболеваний у умершего пациента - это индивидуальная особенность пострадавшего - фактор, который, согласно постановлению пленума Верховного Суда РФ, в обязательном порядке учитывается при определении суммы морального ущерба.

Также учитывается степень вины ответчика, в нашем случае - врача Елены Мисюриной. Я уже писал, что считаю Мисюрину невиновной в смерти этого пациента.

Отрадно, что прокуратура Юго-Западного округа Москвы со мной солидарна: Прокуратура ЮЗАО города Москвы обжаловала приговор суда врачу-гематологу Елене Мисюриной. Орган надзора просит отменить судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору. Орган надзора также просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда освободить Мисюрину и назначить ей иное наказание, не связанное с лишением свободы.

По имеющейся у меня информации в понедельник, 5-го февраля, состоится заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения. Надеюсь, врача Елену Мисюрину освободят прямо в зале суда.

Это будет правильно, это будет справедливо!

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