2018-01-31T16:58:38+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в расследовании по делу врача Мисюриной

Орган надзора просит отменить приговор гематологу
Алексей КАРЕЛИН
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Елену Мисюрину осудили на два года в колонии, признав виновной в неверных действия при оперировании пациента пять лет назадЕлену Мисюрину осудили на два года в колонии, признав виновной в неверных действия при оперировании пациента пять лет назадФото: СОЦСЕТИ
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Прокуратура ЮЗАО города Москвы обжаловала приговор суда врачу-гематологу Елене Мисюриной. Орган надзора просит отменить судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору.

«Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной», - сообщают в Генпрокуратуре.

Орган надзора также просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда освободить Мисюрину и назначить ей иное наказание, не связанное с лишением свободы.

Елену Мисюрину осудили на два года в колонии, признав виновной в неверных действия при оперировании пациента пять лет назад. За врача вступились коллеги и простые граждане. Глава СПЧ Михаил Федотов пообещал организовать независимую экспертизу решения суда.

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