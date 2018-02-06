Наталья Бочкарева о шоу «Звезды под гипнозом»: «В какие-то моменты были выключения, когда что-то происходило»

6 Февр. 2018 2018-02-06T19:50:43+03:00

Актриса как смогла, объяснила «КП», через что она прошла в новом проекте Первого канала

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Мнения зрителей по поводу шоу «Звезды под гипнозом» (Первый канал) разделились. Одни впечатлены способностями гипнотизера Исы Багирова, другие полагают, что шоу имеет постановочный характер. «Комсомольская правда» связалась с двумя из восьми участников и попросила их по возможности честно рассказать о своих впечатлениях.

В программе: Наталья Бочкарева защищала в суде Медведя, который сломал Теремок, а также влюбилась в певца Сосо Павлиашвили по фотографии.

- Наталья, номера, которые мы видели, это все гипноз или элемент игры на публику в этом тоже присутствует?

- Я вам скажу так. Я же не могу за всех говорить, на кого и как влияют эти воздействия. Безусловно, творческие люди более подвержены этому. Так или иначе без какого-то доверия, без свойственных именно творческим людям моментов просто так [гипноз] не подействовал бы. Если брать актеров, то эта ситуация веры, доверия и некоего погружения — будь то гипноз или еще что-то - безусловно присутствует.

Я знаю Доминика Джокера и я его для себя открыла с новой стороны. Я такого никогда в жизни не видела. Если он все это сыграл, то я вам хочу сказать: он очень крутой артист! Просто так это не сыграешь. А если ты играешь, это видно: все равно есть ситуации, когда твой взгляд отключается от момента игры. А я этого не видела у Доминика.

- Но в вашем-то случае это же точно был гипноз?

- Мне очень трудно оценить себя. Это в любом случае субъективная история. Поэтому, я думаю, больше, наверное... Как сказать… Это надо людям судить, а не мне. Потому что всегда о себе я достаточно критично в ситуации, когда... Ну, я действительно… В какие-то моменты были выключения, когда что-то происходило. И поэтому трудно дать какое-то логическое объяснение.

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- Честно говоря, было страшновато. Мало ли, это же работа с подсознанием. Он вводил нас в транс и я не очень помню, что там было. У меня как будто провал [в памяти]! Я знаю, что снимался, как ездил на собеседования, а сам проект… Я помню, что я приехал… Массовое помешательство какое-то.

- Сцены с вашим участием - это точно не игра?

- Нет, это ни какая не игра. Невероятная сила у этого гипнолога, он действительно вводит в транс. Я видел, как других вводили. Про себя смутно помню, ничего не могу сказать.

Первый канал. «Звезды под гипнозом», по воскресеньям/19.15.

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