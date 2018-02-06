Врач-психиатр - о шоу «Звезды под гипнозом»: «Возможно, это новый Кашпировский»

6 Февр. 2018 2018-02-06T19:52:11+03:00

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В первом выпуске «Звезд под гипнозом» певец Доминик Джокер впал в детство, актер Ивар Калныньш вдохновенно изображал Кинг-Конга. а дрессировщик Аскольд Запашный ползал по полу, думая, что это отвесная скала. Все это - под действием гипноза, в который знаменитостей вводил известный специалист в этой области Иса Багиров. Мы позвонили врачу-психиатру Дмитрию Ершову, который также является специалистом по гипнозу и использует его в своей практике. Доктор посмотрел шоу, чтобы ответить на вопрос, мучающий всех: по-настоящему ли звезд погружают в сон или все это лишь спектакль?

- Гипноз - это всегда в какой-то степени шоу, - объясняет Дмитрий Ершов. - И, по своей сути, некая молчаливая договоренность между гипнотизером и пациентом. В конце позапрошлого века один гипнотизер устраивал подобные шоу: наполнял сосуды гипнотическим эфиром, и тот, кто их касался, впадал в трансовое состояние. Но если сосуда касался человек, не знавший, что его зарядили, с ним ничего не происходило.

- Самовнушение?

- Сотворчество. И внушение, усиленное общей истеричностью общества.

- В cтудии много звезд и зрителей, и все под гипнозом. Это реально?

- Конечно. Причем чем больше людей, тем легче ввести их в транс. Считается, что если перед гипнотизером один человек, уровень его мастерства условно должен быть равен единице, если 100 человек, то и уровень - сотня. Но здесь все наоборот. В процессе массового гипноза функцию гипнотизера выполняют в том числе люди, которые быстрее других вошли в это состояние. Кстати, я заметил, что некоторые артисты в шоу находились в более глубоком трансе, чем другие. Это видно по дрожанию век. Если человек находится в глубоком трансе, веки спокойны, плотно закрыты, нет эффекта трепетания. А у некоторых артистов веки дрожали.

Психиатр Дмитрий Ершов.

- То есть они играли?

- Понимаете, все это игра! Просто в большей или меньшей степени. И, кстати, неудивительно, что в проект привлекались артисты демонстративно истерического круга. Я думаю, что если бы там каким-то невероятным образом появился, допустим, Иннокентий Смоктуновский, из этой затеи вряд ли бы что-нибудь получилось.

Я не скажу, что каждый человек, которого можно подвергнуть гипнозу, - легковесный истерик. И наоборот: те, на кого гипноз не действует, психически устойчивы. Это не так. Вот космонавты очень гипнабельны, а там отбирают здоровых ребят.

- Раньше что-то подобное на ТВ видели?

- Да, хорошо помню сеансы Кашпировского. Когда я смотрел «Звезд под гипнозом», жена, моя коллега, так вкрадчиво спросила: «А это что, новый Кашпировский?» Я говорю: «Да, возможно». Правда, я не знаю об этом мальчике ничего. Кашпировский хотя бы был психотерапевтом. А кто этот мальчик по профессии?

- Иса Багиров говорил, что он психолог...

- Психолог не должен таким образом работать с людьми! Я оканчивал психфак МГУ помимо 1-го медицинского института. Проводить какие-либо психотерапевтические манипуляции подобного рода психологам запрещено. Поэтому для меня сомнительна правовая сторона вопроса.

Кашпировский воздействовал на всю страну, потом мы долго расхлебывали его «упражнения», потому что люди приобретали внушенный бред, были обострения психических состояний. Это все имело, увы, негативные последствия. Посмотрим, во что это выльется теперь.

«Звезды под гипнозом».

По воскресеньям/19.10.

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