На сессии МОК Британия раскритиковала CAS за оправдание российских спортсменов

7 Февр. 2018 2018-02-07T10:24:50+03:00

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Фото: REUTERS

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В среду, 7 февраля, в южнокорейском Пхенчхане продолжилась работа сессии МОК. Во второй день заседаний вновь все коснулись темы российских спортсменов. Во время выступления главы Спортивного арбитражного суда Джона Коутса последовал очередной "накат" на CAS за то, что были оправданы российские спортсмены. Член МОК от Великобритании Адам Пенгилли заявил:

- Мир знает правду, но CAS отверг всю справедливость. Не думаю, что от вас ускользнет тот факт, что последнее решение суда по российским спортсменам вызвало среди атлетов только лишь разочарование и негодование. Ведь после этого вера в правовую систему стала низка как никогда. Как же вы планируете защищать чистых спортсменов?

На это Джон Коутс лишь сказал, что для каких-либо точных выводов необходимо дождаться публикации полного решения суда. А пока что же нет никакого резона комментировать решение дела по российским спортсменам.

- Решение будет опубликовано как можно скорее, - заявил Коутс в ответ на критику британского члена МОК.

Помимо этого, Джон Коутс подтвердил информацию о получении 15 дел российских спортсменов. Не уточнив, правда, кто именно входит в этот список. Ранее в суд поступили 32 дела россиян, которые пожаловались на неприглашение на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан без какого-либо четкого объяснения причин. В список вошли - Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов и еще 29 спортсменов разных видов спорта, которые являются лидерами нашей команды.

CAS позднее подтвердил еще, что апелляции 15 российских спортсменов и тренеров будет рассматривать та же судейская комиссия, что и дела 32 атлетов, заявленные днем ранее.

Рассмотрение дел российских спортсменов заняло пару часов у арбитров CAS. После чего они удалились вместе со всеми участниками процесса из комнаты заседаний. В свою очередь, после этого последовало заявление о том, что завтра, 8 февраля, они соберутся вновь, чтобы вынести итоговое решение по всем нашим 47 спортсменам, подавшим апелляцию. Оно будет озвучено или в пятницу утром или в четверг вечером по корейскому времени.

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