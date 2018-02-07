В Польше запретили славить Бандеру

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:52:31+03:00

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Нашумевшая инициатива об уголовном наказании за неправильные (с точки зрения Варшавы) трактовки истории вот-вот вступит в силу. Во вторник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти. Теперь за публичную героизацию украинского националиста Степана Бандеры в Речи Посполитой может грозить до трёх лет тюрьмы. Аналогичное наказание ожидает и тех, кто обвиняет Польшу в причастности к холокосту в годы нацистской оккупации. То есть говорить «немецкий концлагерь Аушвиц» разрешено. А за «польский концлагерь Освенцим» (разные названия одного и того же «конвейера смерти» времён Второй мировой) можно и под суд попасть.

Ранее закон уже утвердили Сейм и Сенат (нижняя и верхняя палаты парламента). Он ещё не вступил в силу — на очереди экспертиза в Конституционном суде республики. Но, судя по упорству Польши в отстаивании собственной точки зрения на историю, проблем тут не будет. Что уже вызвало тревогу на Западе. Причём обеспокоены все отнюдь не судьбой бандеровцев, а попытками снять с польских пособников Гитлера вину за холокост.

— Соединённые Штаты разочарованы. Реализация этого закона плохо скажется на свободе слова и научных исследований, — прокомментировал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

— Ни один закон не может изменить факты, — отметили в МИД Израиля. А местный лидер оппозиции Яир Лапид высказался ещё более жёстко: — Холокост был задуман в гитлеровской Германии, но сотни тысяч евреев были убиты, даже не встретившись с немецким солдатом. «Польские лагеря смерти» действительно существовали.

— Отдельные поляки действительно сотрудничали с немцами в ходе холокоста. Например, в 1943 году после восстания в концлагере Собибор на территории Польши некоторым узникам удалось бежать, и ловить их помогали коллаборационисты (местные пособники Гитлера — Ред.). Так что желание польского государства отмежеваться от тех ужасных событий вполне понятно, — комментирует ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. — Что касается запрета бандеровской идеологии, то Варшава долгое время закрывала глаза на разгул радикального национализма на Украине, однако сейчас он принял такие масштабы, что соседи вынуждены реагировать. Они хорошо помнят, как в том же 1943 году сторонники Бандеры уничтожили десятки тысяч польских мирных жителей в ходе Волынской резни.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

А правильно сделали в Польше

Ульяна Скойбеда

Слушайте, люди, а правильно сделали в Польше, что приняли закон о приписывании польскому народу ответственности за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом. Давайте тоже так сделаем. (подробности)