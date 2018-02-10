В Варшаве считают, что «бандеровцы» выгодны Москве

10 Февр. 2018 2018-02-10T17:41:33+03:00

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Депутат польского Сейма Томаш Жимковский, автор «антибандеровского» закона, недавно подписанного президентом Анджеем Дудой, откровенно признался, что своим законопроектом он хотел помочь нынешней Украине вступить в «дружную» европейскую «семью народов», а вовсе не унизить соседей.

По мнению законодателя, нынешнее прославление Степана Бандеры и его последователей, приверженность «бандеровской идеологии» вредит Украине и «играет на руку Москве». Это он заявил в ответ на критику своего законопроекта и утверждение, что «антибандеровский» закон был принят в интересах России.

- Для России выгодно, чтоб Украина была инфицирована вирусом бандеризма, что делает ее неприемлемой для остального мира и, особенно, западного мира, - объяснил польский парламентарий. - Проведение маршей, факельных шествий, исторических реконструкций, в которых участвуют украинцы в форме СС, — все это отдаляет Украину от Запада и делает невозможной ее интеграцию в Западный мир.

Томаш не понимает, почему на Украине так любят Бандеру и УПА*, ведь они «убивали и украинцев. Около 5 тысяч украинцев были убиты самими украинцами. Если они не были убиты немцами, то погибали от рук украинских националистов», - заключил он. И еще раз подчеркнул, что идеология украинского национализма выросла из нацизма.

Можно констатировать не только странность его логики, но и абсолютное незнание истории соседнего государства. В 2002 году Институт истории Украины Национальной Академии Наук опубликовал данные о жертвах бандеровцев с 1944 по 1953 годы. Заметьте, это не российские и не советские данные, это украинский институт, и в этот период во всех учреждениях культуры и науки уже крепла и росла бандеровская идеология, завоевывая в первую очередь гуманитарную интеллигенцию.

Итак, за этот период времени бандеровцы убили, по меньшей мере 30 676 советских граждан, преимущественно, украинцев. Из них 6476 – военнослужащих, 2732 – представителей власти, в том числе, сотрудников сельсоветов, 251 – работников партии, 207 – сотрудников ВЛКСМ, 15 669 колхозников, 676 – рабочих, 1931 – представителей интеллигенции, 860 – стариков, детей, неработающих женщин. И вряд ли это полные цифры.

Так что, хреновато у польского парламентария со знанием истории. А с логикой еще хуже. Если следовать извилистым путем его мышления, можно решить, что факельные шествия и желание повесить москалей выгодно Москве, потому что это лишает украинцев европейской перспективы. А это Москва им раздала и поджигала факелы, или они сами? Москва свела их в колонны, прославляющие Бандеру и СС или их собственные пока еще недофюреры? А это Москва погнала карателей-националистов выжигать каленым железом «сепаратизм» Донбасса или Киев?

Господин польский парламентарий не хочет понимать, что это не Москва что-то навязывала, что это есть суть нынешнего украинства, и если нынешние свидомые прикроют портретик Бандеры полой тулупчика, то из мозгов их желание вешать, жечь и убивать никуда не денется.

Помилуйте, кто же хочет жить рядом с соседом, которого покусали бешеные собаки? Полякам это не нравится, но они почему-то считает, что риск быть покусанным бешеным животным должен нравиться россиянам. У них логика есть вообще?

*запрещено в РФ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

А правильно сделали в Польше

Ульяна Скойбеда

Слушайте, люди, а правильно сделали в Польше, что приняли закон о приписывании польскому народу ответственности за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом. Давайте тоже так сделаем. (подробности)