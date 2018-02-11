Катастрофа Ан-148 в Подмосковье: «В первый момент все кинулись звонить родным. Но абоненты были недоступны»

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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Самолет из Москвы должен был прилететь в Орск в 18.35 по местному времени. Пассажиров ждали друзья и родственники. Беспокойства среди посетителей аэропорта не наблюдалось. Да и с чего - все рейсы 11 февраля выполнялись в обычном режиме. Но как только появилась новость о том, что Ан-148 упал, зал как-будто онемел... Затем начался хаос. Крики, рыдания... Многие схватились за телефоны - звонить родным, до последнего не веря, что случилось. Но абоненты были недоступны...

- Это невозможно! - парень ринулся к сотрудникам аэропорта. - Кто-нибудь может мне что-то сказать?! Я девушку свою жду, она из Москвы возвращается!

Но в первые часы никаких комментариев никто дать не мог. Ни сотрудники, ни руководство аэропорта. Тоже до последнего верили, что это какая-то ужасная ошибка.

- Многие плачут, обзванивают родных, - рассказывает наша коллега из Орска Олеся Колпакова, оказавшаяся там в момент трагедии. - Аэропорт заполнен, как никогда. Здесь находятся не только родственники и друзья пассажиров упавшего самолета, а также люди, которые должны были вылететь в Москву на том же самолете.

Медики прибыли в аэропортФото: Ольга КЛИШИНА

Действительно, этот рейс регулярный. Выполняется каждый день. Самолет из Москвы прилетает в Орск в 18.35, заправляется, забирает пассажиров и уже через час отправляется обратно. На сайте аэропорта указано: авиакомпания "Саратовские авиалинии" продает билеты на авиарейсы по маршруту Орск - Москва - Орск на осенне-зимний период с 29 октября 2017 года. Как пояснили сами жители Орска, авиасообщение до столицы - прямое и единственное. И осуществляет его только компания «Саратовские авиалинии». Можно еще улететь из Оренбурга, но до того аэропорта из Орска добираться три с половиной часа на машине. Поэтому понятно, почему рейс для маленького города с населением в 230 тысяч был таким популярным.

Скриншот сайта по продаже билетов

В Орск вылетели губернатор Оренбургской области Юрий Берг, начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области полковник внутренней службы Александр Зенов.

Чуть позже к пассажирам вышел и директор аэропорта Орска Сергей Сухарев:

- Рейс из Орска в Москву переносится на сутки. Завтра самолет вылетит по расписанию. Регистрация будет проходить как обычно, но приходить нужно по старым билетам. - Всех, кому это нужно, мы поселим на это время в гостиницы.

В социальных сетях жители Орска выражают соболезнования родным и близким. Новость о крушении лайнера стала тяжелым ударом для всех.

В аэропорту Орска продолжают работать врачи, психологи и специалисты МЧС.

- С родственниками разговаривают психологи, - рассказали пассажиры, ожидавшие рейс. - Только что они увели в медпункт девушку, у нее истерика. В том самолете у нее летела мать...

В Авиакатастрофе самолета рейса Оренбург-Москва погиб 30-летний инженер

Максим БОТАЛОВ

Понимания того, что случилось, у родных нет - семья пребывает в растерянности.

30-летний Александр Сергошко жил в Томской области, затем переехал в Санкт-Петербург. Работал инженером и по долгу службы часто ездил в командировки по России.

- Так получилось, что судьба разбросала нашу семью по разным городам, - рассказала Ольга, сестра Александра Сергошко. - Я, например, сейчас живу в Екатеринбурге. А Саша - в Питере. Мы с мамой никак не можем поверить. Ждем новостей от МЧС… По привычке звоню Саше, а его телефон молчит… Все это очень тяжело.

Александр Сергошко верил в Бога, часто ходил в церковь. Всегда был душой компании – открытым, дружелюбным. Из-за того, что все свое время отдавал работе, завести семью не успел…

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- Я стоял у дома, - рассказывает Александр. - Услышал гул, потом взрыв, в небе появилось большое облако. Я сюда (на место падения самолета - Авт.) побежал по тропе. Никого еще не было. Еще один мужчина стал звонить по номеру 112. Очень быстро приехало МЧС. Нашли тело одного погибшего, потом другого - в метрах ста от самого падения. Самолет-то рухнул в овраг, а тела откинуло сюда аж. (подробно)

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