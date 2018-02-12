Экс-министр образования Дагестана построил себе особняк с несколькими бассейнами

12 Февр. 2018 2018-02-12T01:50:47+03:00

Такие хоромы себе отгрохал госслужащий. Даже на министерскую зарплату это купить невозможно. Фото: Оперативная съемка

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Ажиотаж от антикоррупционной кампании в Дагестане приближается к масштабу киновойны с сицилийской коза ностра. Впечатление: сейчас в Махачкале орудуют целые бригады комиссаров Каттани, а спецсамолеты не успевают вывозить проворовавшихся чиновников в московское «Лефортово».

На самом деле вторая волна арестов пошла на убыль. И следователи сейчас заняты осмотром «трофеев».

К примеру, так (см. фото) выглядит дом бывшего министра образования Дагестана, главы влиятельного чародинского клана Шахабаса Шахова, которого не так давно арестовали и вывезли в Москву. Это блистающее золотом квартирное эльдорадо, видимо, будет приобщено к уголовному делу. А все потому что прилетевший в Махачкалу генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сделал долгожданное (даже в масштабах России) заявление. Он поручил выяснить источники получения средств, на которые были возведены шикарные дома чиновников (многие из них построены в запретной водоохранной зоне).

Бывший министр образования 66-летний Шахабас Шахов ближайшие недели проведет не в своем дворце, а в камере. Фото: dagminobr.ru

Именно тотального введения этой меры - обязывать чиновников объяснять источники чудесного появления у них (и родственников) особняков, квартир, заводов и фабрик - давно добиваются российские борцы с коррупцией.

Особняк украшают скульптуры.Фото: Оперативная съемка

Роскошные интерьеры дома.Фото: Оперативная съемка

Бассейнов в доме оказалось несколько штук.Фото: Оперативная съемка

- Необходимо исключить факты замещения должностей государственной муниципальной службы в условиях подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях, - заявил генпрокурор Чайка, правильно представляющий, каким образом у дагестанских чиновников появляются шальные деньги.

Огромная люстра и просторный холл.Фото: Оперативная съемка

Например, владельцу этой квартиры экс-министру образования Шахову следствие инкриминирует покупку здания бывшего ресторана в селе Халимбекаул под будущий детсад по завышенной цене. То, что стоило, как полагает следствие, 12 миллионов рублей, чиновники приобрели за 31,8 миллиона рублей.

Изощренный вкус чиновника потребовал украсить особняк эффектным пианино.Фото: Оперативная съемка

В розыске и племянник экс-министра чиновник министерства образования Дагестана Муслим Гамзатов, который, по версии следствия, получил 1,1 млн. рублей от директоров оздоровительных лагерей за право принять детей на отдых.

Вертикальный аквариум.Фото: Оперативная съемка

Но пока самый удивительный эпизод в «школьном деле» - строительство школы в Каспийске, на которое ушло… более миллиарда (!) казенных рублей. Московские следователи успели зафиксировать лишь сотню миллионов из украденного, но, похоже, для прокуроров там бескрайние горизонты.

Дорогая отделка и обилие скульптур украшают жилище.Фото: Оперативная съемка

Кстати, в Дагестане школы строили в последнее время невиданными за последние 20 лет темпами - более 30 за последние четыре года. И в Махачкале, привыкшей, что любая стройка за федеральные деньги - золотое дно, давно поговаривали - это неспроста.

Вся усадьба отстроена в стиле «дорого-богато». Дом стал похож на антикварную лавку, а не на уютное жилище.Фото: Оперативная съемка

Но глава Дагестана Владимир Васильев очень трогательно надеется на лучшее.

Гостиная с колоннами.Фото: Оперативная съемка

- К нам приехал Рособрнадзор, - заявил он, - и, конечно, мы сейчас делаем всё, чтобы дети не учились коррупции, когда их близкие и родители за счет должности и денег проталкивают их всеми правдами и неправдами, отталкивая талантливых и трудолюбивых.

Замысловатый бассейн, видимо, установили ради красоты, а не для спорта.Фото: Оперативная съемка

А между тем на место хозяина золотой квартиры Шахова назначен новый министр образования.

Столовая тоже должна архитектурно выделяться.Фото: Оперативная съемка

Им стала Уммупазиль Омарова, которая девять лет занималась небезопасным в мафиозном Дагестане делом, - она была известным правозащитником.

Восточная тематика в убранстве комнаты.Фото: Оперативная съемка

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