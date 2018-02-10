Елена Летучая, экс-ведущая «Ревизорро» и «Летучего отряда»: Свой бизнес от нас некоторые защищали ножами и топорами

10 Февр. 2018 2018-02-10T01:11:16+03:00

Знаменитая дива объяснила, почему ушла из одного популярного проекта и по каким причинам закрылся другой

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Неутомимая Лена Летучая вновь заставила о себе говорить. На этот раз повод оказался не очень приятным - проблемы со здоровьем. Телеведущей поставили диагноз «нестабильная стенокардия», из-за чего врачи запретили Лене часто летать.

Поэтому новый проект «Летучий отряд», выходивший на Первом канале, пришлось закрыть. Однако телеведущая рассказала «Комсомолке», что скоро мы вновь увидим ее в эфире.

«БОЕВЫЕ» РАНЫ ДАЛИ О СЕБЕ ЗНАТЬ

- Сейчас с продюсерами Первого канала мы думаем над проектом, который я могу делать, постоянно работая в Москве, - объясняет Елена. - У нас уже есть идеи, а это значит, что зрители скоро увидят меня на экране. Но, думаю, в менее скандальном шоу.

- А с «Летучим отрядом» уже можно окончательно попрощаться?

- Для того, чтобы выходил «Летучий отряд», необходимо летать минимум четыре раза в неделю, постоянно жить в самолете и мало спать. Из проекта «Ревизорро» я ушла из-за состояния здоровья. Думала, что смогла восстановиться и буду снова много летать. Но «боевые раны» дали о себе знать в декабре. Были надежды, что в январе смогу встать в строй, но они не оправдались. Врачи запретили часто летать и рекомендовали избегать стрессов. Мы решили приостановить программу, так как здоровье для меня важнее.

Благодаря «Ревизорро» Елена стала суперзвездой и даже побывала в гостях у Ивана Урганта и Сергея Светлакова в «Прожекторперисхилтон».Фото: Личный архив

- С кем сложнее было иметь дело - с чиновниками в «Летучем отряде» или в «Ревизорро» с бизнесменами?

- Все зависит только от человеческого фактора. Есть чиновники, которые хотят помочь и помогают. И в «Летучем отряде» вы их уже видели. А есть такие, которые даже встречаться не хотят: то у них внезапные больничные, то совещания, то командировки. Также и в частном бизнесе есть люди, которые хотят, чтобы в их гостинице или кафе было приятно находиться. А есть те, которые кормят просрочкой, а цель у них одна - набить карман. Я по-прежнему ходила с охраной, но уже была уверена: нас нигде не покалечат, не убьют. Среди чиновников меньше агрессивных людей. Чиновники, которые не хотят помогать, просто скрываются. А свой личный бизнес некоторые защищали с ножами, с топорами.

«Муж запрещал рисковать здоровьем»

- Насколько тяжелым был ваш график в «Ревизорро»?

- Я три с половиной года работала без выходных. В неделю делала по 6 - 7 перелетов, потом возвращалась в Москву - день отсыпалась, а потом снова бежала на съемки, на встречи, еще куда-то. В «Ревизорро» я пришла очень здоровым человеком, поэтому ярко начала: много работала, в том числе и над собой, много летала. Я могла не спать по два дня. Часто вылет был ранним утром - часов в 5, то есть из дома надо выехать в 2 ночи. Прилетали мы в 8 утра, через 2 часа я была на съемке. Спустя какое-то время начались головные боли, из-за которых я не могла спать. Тогда врачи впервые запретили частые перелеты.

За бизнесмена и адвоката Юрия Анашенкова телеведущая вышла полтора года назад. Фото: Фото: Oleg NIKISHIN/Epsilon/Getty Images

- Супруг пытался вас отговорить от этих «подвигов»?

- Да, муж запрещал рисковать здоровьем. Именно Юра (супруг ведущей - бизнесмен, адвокат Юрий Анашенков. - Ред.) направил меня в правильное русло, убедил заботиться о своем здоровье. Раньше я не могла остановиться: трудоголизм - моя привычка. Сейчас все иначе: я стала думать о здоровье, больше времени уделять семье.

- Ваш супруг Юрий - юрист. Все вопросы с прежним работодателем уже решены?

- Мой муж занимается многими моими делами, в том числе и юридическими. Договор с каналом «Пятница!», на котором выходит «Ревизорро», расторгнут, договор с Первым каналом уже подписан, все вопросы решены. Решение о переходе на Первый я принимала с мужем. Когда поступило это предложение, я очень хотела работать, делать что-то полезное. Своим решением довольна. На «Пятнице!» руководитель канала видел меня только как ведущую «Ревизорро». Мне не давали новый проект, а за полгода до ухода с канала мне поступали только угрозы, если я отказывалась сниматься в промо-роликах каких-то других программ.

elenapegas Новогодние каникулы Летучая провела в Сочи, куда ездила с семьей на машине.

- Есть ли шансы у новой ведущей «Ревизорро» Настасьи Самбурской добиться тех рейтингов, которые были при вас?

- Я не знакома с Настасьей, поэтому не могу сказать, есть шансы или нет. Я снимала программу «Ревизорро» с командой из пяти человек. Все они были со мной в одной лодке: мы боролись за то, чтобы проект был честным, социально значимым и помогал людям. Когда я не знала, какую оценку поставить ресторану, мы садились и все вместе решали. Мы не думали ни о рейтингах, ни о цифрах. Я была очень искренняя, жила проектом на все 105%. Нельзя играть - это жизнь, я работала не по сценарию.

Московский сезон я делала с другой командой. Эта команда сейчас работает с Самбурской. Я отказалась снимать московский «Ревизорро» именно из-за того, что лично узнавала несколько раз, что сливалась информация о том, в какие заведения мы идем. Поэтому у меня есть сомнения в правдивости того, как эта команда будет работать. Со своей стороны пожелаю им успеха. Если они не будут брать деньги, будут снимать честно, не станут никого подставлять, то программа останется социально значимой, полезной людям. Я буду этому только рада, поверьте.