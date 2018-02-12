«Лучше бы ты с нами в смену сегодня вышел, чем полетел на этом гребаном самолете»

12 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

Ещё одна жертва крушения АН-148: 24-летний парень Фиргат Тулькубаев. Он долго мечтал вырваться к родне в Орск, но его все не отпускали с работы...

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«Даже не верится, ещё 2 дня назад работали вместе на смене. Ты был такой счастливый, что наконец увидишь родных и близких тебе людей, погуляешь по Москве 2 дня и в Орск. Семья Фиргата, примите наши соболезнования он был нам как брат!!!» - написал на страничке Тулькубаева его друг и коллега Артур Васильев.

Не так давно Фиргат вместе с мамой переехал из Орска к брату в город Мончегорск Мурманской области.

Устроился на работу в Кольскую горно-металлургическую компанию в Рафинировочный цех, в отделение и разделение файнштейна машинистом мельниц.

- Отработал он у нас всего 6 месяцев. Но за это время влился в коллектив, был отзывчивым и трудолюбивым работником. - Рассказал «Комсомолке» Артур Васильев. - Он сразу стал душой компании. Много раз мы все вместе собирались. Мы вместе отработали смену 8-го февраля. И он должен был в этот день лететь в Москву. Там планировал погулять с друзьями 2 дня, с сестрой пообщаться (она в столице вроде живет) и 11 у него уже был билет в Орск. А 16-го он планировал вернуться обратно в Мончегорск.... Это ужасная трагедия.

Помимо Артура многим друзья Фиргата написали прощальные слова на страничке погибшего в ВК.

Обломок самолетаФото: REUTERS

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Этой ночью в Орске, кажется не спит никто. Многие поехали в аэропорт, чтобы поддержать родных и близких погибших. В небольшом городе все друг-друга знают. Так или иначе, но у каждого орчанина был знакомый в этом самолете, что потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. Завтра в 14:30 в Орске у монумента «Автаторам» на площади Гагарина собираются жители города, кто может. В соцсетях люди договорились установить там стихийный монумент памяти – список погибших, свечи, цветы.

- Это большое горя для нашего небольшого города. Помним, скорбим.

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