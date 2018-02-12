Погибшая пассажирка Ан-148 торопилась к дочке на день рождения
Мистическим образом трагедия Ан-148, произошедшая 11 февраля, оказалась тесно связана с семейными праздниками - некоторые пассажиры возвращались со свадьбы, другие - торопились домой, чтобы отметить день рождения - свой или своих близких.
Например, Ольга Леонова летела в Орск к маленькой дочке. Любящая мама возвращалась с подарками, ведь на днях у ее маленькой красавицы день рождения.
- Ольга Леонова была моей подругой, - рассказала Светлана Иванченко. - Она коренная жительница Орска. У ее дочки скоро должен быть день рождения. И мама спешила к ней из Москвы, где нашла перспективную, хорошо оплачиваемую работу. Оленька была моей лучшей подругой. Познакомились мы много лет назад еще будучи кассирами-операционистами. С мужем у них не сложилось, поэтому после развода она махнула в Москву. Здесь мы работали в «Автотрейдинге». Просто в голове не укладывается, как такое могло со всеми нами случиться. Мы с подругами приехали в аэропорт возложить цветы, но тут выяснилось, что еще у нескольких наших знакомых погибли родственники. Выяснили что нашего врача погибла мама… А семья Анохиных - это шок для очень многих. Их очень многие знали!
Для небольшого Орска, где практически все друг друга хорошо знают, гибель 28 человек - это глубоко личная трагедия.
- Оля - очень светлый, добрый человек. Мы были одноклассниками, но после окончания школы не виделись, - рассказал Алексей Мороченков.
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