Жириновский напомнил Собчак: автор статьи, позволившей Путину идти на 4-й срок - ее отец

14 Февр. 21:40 2018-02-14T21:41:15+03:00

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Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский «подловил» другого кандидата — журналистку Ксению Собчак на ее попытке отменить регистрацию еще одного кандидата — Владимира Путина. Такой получился политический треугольник.

Собчак, находять в агитпоездке в Курске, неожиданно объявила, что подала в Верховный суд России жалобу на регистрацию Путина кандидатом.

- Путин не имеет право по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд... - приводится мнение юристов Ксении Собчак в Твиттере ее избирательного штаба.

Жириновский разразился на этот счет едким напоминанием Ксении Анатольевне:

- Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней Конституции, в том числе слова "подряд" в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, – это Анатолий Александрович Собчак", - написал лидер ЛДПР в Телеграм.

Статья 81-я Конституции РФ звучит так: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд".

Получается, что действительно, выдвижение Путина Конституции не противоречит. Между его первыми двумя президентскими сроками был перерыв на 4 года — когда пост главы государства занимал Дмитрий Медведев.

Считается, что новую Конституцию РФ писали три человека: Сергей Шахрай, Анатолий Собчак и Сергей Алексеев.

- Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна Собчак только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему, сказал в свою очередь заместитель главы ЦИК Николай Булавин. - Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича Путина нет.

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