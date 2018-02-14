Известный врач Леонид Рошаль: «А еще в каждой клинике можно выделить изолятор с клеткой и наручники для медиков. Приехали...»

СЕГОДНЯ 17:25 2018-02-14T18:39:33+03:00

После скандального «дела врача Мисюриной», в новосибирских поликлиниках прием будут вести прокуроры. Инициативу с иронией прокомментировал доктор Рошаль

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Правоохранительные органы Новосибирска своеобразно решили усилить заботу о пациентах. Чтобы недовольные посетители поликлиник и больниц могли сразу пожаловаться «куда надо», прокуроры придумали, как облегчить эту задачу: организовать прием граждан прямо на месте, в двух шагах от врачей-обидчиков. «У нас есть практика выездных приемных, например, на предприятиях, в ЖЭУ, теперь будет и в лечебных учреждениях», - рассказал один из представителей Новосибирской прокуратуры.

Известный врач, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль так прокомментировал эту задумку:

- Я поддерживаю инициативу, одновременно предлагаем организовать в каждой поликлинике кабинет следственного комитета для приёма граждан и конференц-зал для выездных заседаний суда. Хорошо было бы выделить в поликлинике еще изолятор с клеткой, наручники для заключения медработников и кроме машины неотложной помощи - машину «Воронок» с сотрудниками за счёт средств ОМС. Совсем не смешно. Приехали!

По всей видимости, это отголоски нашумевшего «дела Мисюриной» (напомним, пациент умер через несколько дней после медицинских манипуляций, и в этом обвинена врач-гематолог), считают специалисты. Похоже, что правоохранительные органы пытаются перестраховаться.

Врач-гематолог Елена Мисюрина была осуждена на два года колонии общего режима

- Пациентов нужно защищать, однако такое рвение прокуроров вряд ли будет эффективной помощью, - говорит руководитель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук Алексей Старченко. - На самом деле, у нас уже есть бесплатные защитники пациентов — это страховые поверенные, представители компаний, выдающих гражданам полисы ОМС. Сейчас им можно звонить на «горячие линии», передавать жалобы, получать консультации. При необходимости страховщики организуют по жалобам проверки в поликлиниках и больницах, могут налагать штрафы.

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