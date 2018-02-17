Японец Юдзуру Ханю выиграл Олимпиаду в Пхенчхане в мужском фигурном катании

СЕГОДНЯ 08:51 2018-02-17T10:57:53+03:00

Победа досталась японцу Юдзуру Ханю. Серебро - у еще одного японца Семы Уно, а бронзовым призером Олимпиады стал испанец Хавьер Фернандес Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В субботу, 17 февраля, на Олимпиад 2018 в Пхенчхане были разыграны медали в третьем виде соревнований. Мужчины вышли на произвольную программу, по итогам которой были разыграны награды зимних Игр. Перед стартом молодой 17-летний российский фигурист Дмитрий Алиев шел на пятой позиции и мог, в теории, зацепиться за призовую тройку. Однако не вышло.

Победа досталась японцу Юдзуру Ханю. Он в произовльной программе набрал 206,17 балла, что в итоге дало сумму в 317,85. Для японца это вторая победа в карьере, 4 года назад на Олимпиаде в Сочи он тоже был сильнейшим среди мужчин-одиночников.

Японец Юдзуру Ханю выиграл Олимпиаду в Пхенчхане в мужском фигурном катанииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серебро - у еще одного японца Семы Уно - 306,90, а бронзовым призером Олимпиады стал испанец Хавьер Фернандес - 305,24.

Оба российских фигуриста допустили падения во время решающих прокатов и расположились чуть ниже. Получивший от судей 267,51 балла Дмитрий Алиев - седьмой, а Михаил Коляда - восьмой, он завершил Олимпиаду с результатом 264,25 балла.

Бронзовым призером Олимпиады стал испанец Хавьер ФернандесФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже после завершения соревнований наш Дмитрий Алиев признался, что через боль завершал свои выступления:

- Знаете, я сейчас с трудом сдерживаю слезы. Я на Олимпиаде! В 18 лет! При первом падении почувствовал боль, но сразу сказал себе: «Это Олимпиада, надо докатывать программу». Плюс в самом начале чуть не вмазался в борт… Я еще проанализирую то, что произошло. Понятно, что не справился с нервами, проще говоря, «поплыл». Это урок на будущее, - приводит слова Алиева портал Teamrussia.pro.

Россиянин Дмитрий АлиевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отличие от Алиева, Коляда был чуть менее эмоционален в оценках:

- После командного турнира не читал прессу, чтобы не распыляться. Знаю, что могу кататься лучше. Физически был готов хорошо. Дело в психологии. Олимпиада для меня завершена, завтра самолет. Страница перевернута. Будем двигаться дальше.

Михаил Коляда в произвольной программе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревнования среди фигуристов берут один выходной день на Олимпиаде. Все продолжится 19 февраля - на лед выйдут пары в спортивных танцах.

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