Чемпионка Алена Савченко: В моей победе есть заслуга и советской школы

СЕГОДНЯ 18:52 2018-02-15T19:46:52+03:00

Наш спецкор на Олимпиаде в Пхенчхане Дарья Асламова поздравила Алену Савченко и ее мужа Лиама с победой Фото: Дарья АСЛАМОВА

Наш спецкор на Олимпиаде в Пхенчхане Дарья Асламова поговорила с немецко-украинской фигуристкой после ее победы в соревнованиях спортивных пар [видео]

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«Аааа!» - вопит толпа немцев. Я не успеваю увернуться, и прямо в лицо мне бьет струя шампанского. Следующий душ из бутылки накрывает меня с головой. Я вся липкая и мокрая. Кто мог ожидать, что прижимистые немцы сойдут с ума от радости, празднуя золотую медаль фигуристов украинки Алены Савченко и француза Бруно Массо, выступающих под флагом Германии. (Учитывая тот смущающий факт, что Бруно долгое время не хотели давать немецкого гражданства. И по-немецки, кстати, он не говорит).

В Немецком олимпийском доме праздник! Все бесплатно! Изысканные закуски, все вида вин и даже «баварские суши». Аттракцион невиданной немецкой щедрости!

Алена Савченко - такая маленькая, что совсем потерялась в толпе крупных немецких болельщиков, родилась в СССР, под Киевом. И жизнь у нее была нелегкая. Талантливая девочка из многодетной семьи уже в пять лет подавала большие надежды. А тут развал Советского Союза. За все время выступлений за Украину федерация ей купила одно платье и одни коньки. А потом и вовсе отказалась ее спонсировать. Помог Алене немецкий спортивный журналист, порекомендовавший ее немецкому тренеру.

Украинка Алена Савченко и француза Бруно Массо, выступают под флагом ГерманииФото: REUTERS

Она шла к своей победе долгих тридцать лет (коньки ей подарили в три года). Взрослая женщина 34 лет. И катание женственное, сильное, вызывающее. То, что я увидела на соревнованиях, было столь блестяще и неожиданно, что не выдержала и аплодировала стоя. Это невероятно! А в душе шевельнулась гордость: все-таки наша старая советская школа.

Алена вздрогнула, когда услышала русскую речь в Немецком доме:

- А вам не жалко, что медаль ваша за Германию, а не Украину?

- А в этой медали все вместе – и Германия, и Украина. Все!

- А вы смотрели выступления своих русских коллег?

- Нет. Вы знаете, я стараюсь не смотреть, потому что сильно переживаю за тех, кого я знаю. Я только слушала комментарии.

- Что вы чувствуете сегодня?

- Что 31 год моей жизни не пропал впустую.

- А все-таки: сыграла ли свою роль старая советская школа?

- Наверное. Я благодарна всем.

- А вы верили в победу?

- Вы знаете, я встала сегодня утром и написала своей подруге: сегодня мы напишем историю.

Алена шла к своей победе долгих тридцать летФото: REUTERS

- А что пожелаете своим русским коллегам?

- Не сдаваться. Это спорт. Все бывает.

- Обычно, пара в фигурном катании – это супруги. А кто у вас муж?

- Да вот же он!

И я вижу хорошенького мальчика, англичанина по имени Лиам.

- А вы себя как сегодня чувствуете?

- Невероятно, даже говорить не могу.

- А вы спортсмен?

- Вовсе нет. Мы подружились, когда я научил Алену играть в покер.

Алена Савченко родилась в СССР, на Украине. С 2004 года выступает за Германию. Участница четырех ОлимпиадФото: REUTERS

- А ревнуете ее на катке, когда она с Бруно катается?

- Нет. Это же выступление. Мы с Аленой знакомы уже четыре года, а женаты – всего полтора.

Лиаму, оказывается, 26 лет, но восьмилетняя разница в возрасте его не волнует.

- Алена – совсем девчонка в душе. Это ее последняя Олимпиада, она добилась своего, и я ужасно счастлив, - откровенничает он. – Вот теперь можно и о детях подумать.

Я ухожу из Немецкого олимпийского дома со странным болезненным чувством в душе. Вот они, бывшие дети Советского Союза, такие, как Алена. А как всех жизнь раскидала. И гордиться прекрасной Аленой теперь далекая Германия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639803" frameborder="0"></iframe> "Золотая" чемпионка Алена Савченко пожелала русским "не сдаваться".Наша бывшая соотечественница принесла Германии золотую олимпийскую медаль в парном фигурном катании

Из досье «КП»

Алена Савченко (34 года). Родилась в СССР, на Украине. С 2004 года выступает за Германию. Участница четырех Олимпиад. На Играх-2010 в Ванкувере и в 2014 в Сочи завоевала бронзу в паре с Робертом Шелковы. В Пхенчхане-2018 взяла золото с Бруно Массо

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