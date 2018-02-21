Создатель мельдония Иварс Кальвинш: "Препарат великолепно растворяется в воде и не имеет вкуса"

СЕГОДНЯ 23:03 2018-02-21T23:03:42+03:00

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Скандал с проваленным допинг-тестом Александра Крушельницкого набирает обороты. Напомним, вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой керлингист занял третье место в микст-керлинге на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Однако в его анализах был найден мельдоний, причем в очень небольшой концентрации. Сам спортсмен уверяет, что допинг не принимал, тем более что керлинг не тот вид спорта, где препараты могут повлиять на результаты. И предположил, что запрещенное вещество ему подсыпали. «Комсомольская правда» решила выяснить у создателя препарата Иварса Кальвинша, как мельдоний мог попасть в организм спортсмена.

- Иварс Янович, сколько мельдония нужно подсыпать, чтобы его обнаружили?

- Хватит пары миллиграммов.

- То есть хватит одной таблетки?

- Милдронат продается в капсулах, а они бывают по 250 или по 500 мг. Это минимум в сто раз в сто раз больше... Дневная доза – три капсулы.

- В ВАДА говорят об однократном применении препарата. Значит керлингист принял одну капсулу?

- Одну капсула, но неизвестно когда. Это может быть и 10 дней, и две недели назад. Я не читал данные, сколько было обнаружено в миллилитре мочи. Во всяком случае, если ВАДА делает вывод, что это был разовый прием, тогда вопрос возникает – когда: к приезду делегации в Корею или в тот день, когда было последнее выступление? Если подсыпать милдронат в тот день, когда берут пробу, и пара миллиграммов милдроната будет обнаружена.

Александр Крушельницкий во время матча за "бронзу" Пхенчхана. Эту медаль, увы, придётся вернуть.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А правда ли, что мельдоний находят даже через полгода?

- Да. Микроскопическое количество, о котором мы сейчас говорим (1-2 мг на человека) можно находить и через полгода, по-моему, и через год можно обнаружить. Дело в том, что организм всасывает милдронат обратно, когда его концентрация падает ниже какого-то установленного для каждого человека уровня.

- Я тоже принимал этот самый милдронат, недолго, правда, всего один месяц. Он совсем безвкусный, то есть определить его невозможно.

- По вкусу – нет.

- Но я никакого эффекта за месяц не почувствовал. Как долго его нужно принимать?

- Вопрос в том, что вы ожидали почувствовать. У вас какая-то патология?

- Нет. Когда два года назад разгорелся скандал с мельдонием, все заинтересовались им, и я тоже на себе пробовал. Никакого эффекта...

- А что вы должны были почувствовать? Это не допинг, о чем я и говорю. Если бы был допинг, вы бы сразу почувствовали. Если бы вы в это время подверглись высокой физической или умственной нагрузке, которая привела бы к недостаточному поступлению кислорода в сердце или в мышцы, вот тогда бы вы почувствовали, что у вас в отличие от того, кто не применял мельдоний, никаких повреждений органов не наблюдается, а у того, кто не принимал, точно что-то будет.

- Англичане по-своему формулируют, почему это допинг. Они пишут, что милдронат улучшает кровоток сердечной мышцы, что в конечном счете ведет к повышению результатов.

- Это не совсем так. Он восстанавливает нарушенный кровоток у больного в сердце. Но покажите мне, где он расширил сосуд сверх нормы и, таким образом, позволил спортсмену сделать то, что он без него не сделает. Вот этого нет. Это просто подтасовка результатов. Да, у тех, у кого ограниченное поступление крови в миокард, он сможет им снять спазмы и т.д., в результате человек не погибнет.

- Иварс Янович, правда, что после этих скандалов с мельдонием его продажи в России подскочили чуть ли не в два раза?

- Вот это я не могу никак комментировать, потому что не являюсь акционером фирмы производителя, от оборотов я никаких отчислений не получаю. Так что узнать, сколько они продали или не продали, у меня нет возможности. То, что ажиотаж в интернете был, это ясно. Но если я занимался бы серьезно спортом, я бы тоже применял милдронат, для того чтобы сохранить свое здоровье. Вместо того, чтобы его запретить, надо было всем разрешать и просто рекомендовать. Если вы идете на длительную нагрузку, если вы не уверены, что готовы к этому на 100 процентов, тогда на фоне милдроната все встало бы на свои места и вы нормально прошли бы дистанцию без повреждения сердца или мышц.

- Завтра на Олимпиаде должно состояться заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), который будет рассматривать дело керлингиста Крушельницкого. Ваш совет, как ему надо выстраивать свою защиту?

- Я не адвокат, но ясно одно. От одной таблетки или капсулы милдроната никакого ни лечебного, ни тем более несуществующего допингового эффекта получить невозможно. По той причине, что его действие начинается минимально через 4 дня непрерывного приема, а лучше через 10 дней. Как это можно сделать с одной таблетки? Никак. Значит, никакого преимущества или эффекта спортсмен получить не мог бы. Следовательно, либо он полный идиот и просто решил себе карьеру попортить, либо ему подсыпали.

- В керлинге допинг обнаружен впервые. Какая была ваша реакция, когда вы об этом узнали?

- Я полагаю, что подсыпали.

- А как? Мельдоний хорошо растворяется в воде?

- Великолепно, без остатка.

- То есть можно было его подбросить в обычную воду, в чай, куда угодно?

- Любой это может сделать. А по вкусу не отличишь, где он есть, а где нет.

- Спасибо. Может быть, ваши советы помогут вернуть все в нормальное русло.

- Во всяком случае, все это очень странно.

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