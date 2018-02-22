Путешествие по Океании. Вануату: прилетай, железная птица, прилетай!

22 Февр. 16:57 2018-02-22T17:48:05+03:00

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Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3

КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

Вануату (бывшие Новые Гебриды) и ее столица Порт-Вила, улегшаяся улицами-террасами на сбегающем к бухте холме, очаровывает с первого взгляда. Полное баунти из некогда популярного у нас рекламного ролика.

Бухта столицы Вануату города Порт-Вила напоминает рекламный ролик «Баунти».Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Страна эта и ее уютная столица ложатся на душу сразу. Как на тот самый холм. И ее набережная, и городской рынок, где цены пишут прямо на зеленых боках продолговатых арбузов и такой же, чуть поменьше размером, папайе янтарного цвета. И настенные граффити тропической тематики. И ее залитые улыбками люди, Никуда не спешащие, прогуливающиеся вдоль кромки океанской воды или просто лежащие в тени.

На улицах Порт-Вилы всегда оживленно.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Нет, не зря в 2007 году Вануату было признано самым счастливым государством в мире. Для сравнения: тогда в этом этом рейтинге Россия заняла 172-е место из 178 участников.

Вот бы где жить, устроившись в шезлонге, лениво потягивая сок из лайма со льдом и глядя на бирюзовый океан!..

Если понятие «фиджийское время» с его лозунгом «Не торопись – не волнуйся!» переложить на вануатские реалии, то придется эти спокойствие и неспешность умножить еще на два, а то и на три.

Поэтому сразу же подлаживаюсь под новый ритм, чтобы почувствовать себя вануатцем. Получается плохо. И чего это улыбчивый миляга на почте так долго отправляет мою открытку в Россию?! Делов-то – наклеить марку и поставить штемпель… Девушка, ну сколько можно считать деньги в обменнике, ведь меняю всего-то десять американских долларов, да и то только, чтобы заиметь местные монетки вату – коллеги просили привезти из командировки по Океании…

Вануатские мужчины расположились на отдых в беседке на городской набережной. Отдых может длиться часами…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И тут же одергиваю себя: ну чего ты со своей вечной российской заполошностью! Поэтому спокойно устраиваюсь прямо на картонке рядом с местными жителями, охотно уступающими мне кусочек своего лежбища…

Корреспондент «КП» пообщался с жизнерадостными вануатскими люмпенами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ИЗ ЖИЗНИ ПОСТОЯННО ОТДЫХАЮЩИХ

- Вэ а ю фром? - скаля зубы в белоснежной улыбке, спрашивает меня с интонацией и артикуляцией Виталия Леонтьевича Мутко сосед по лежанке. С трудом, но понимаю, что благожелательно настроенный к гостю абориген интересуется, откуда я такой выискался в этих краях. На австралийского туриста с только что прибывшего в Порт-Вилу очередного круизного парохода вроде бы не похож – бодрые старички и старушки в шортах и панамах, посланцы зеленого континента, сейчас бодро рассекают по главной улице, скупая всякую дребедень в сувенирных лавках. А этот какой-то странный – отдыхает рядом с нами. Нет, точно не австралиец!

Но вопрос понимаю. Это бислама – местный и сильно упрощенный вариант английского языка с вкраплением французских слов – Новые Гебриды долгое время были под совместным управлением Англии и Франции – и с изрядной порцией местных наречий и туземных говоров.

Мужчины в Вануату не слишком озабочены работой.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Узнав, что гость Вануату из России, отдыхающая публика сильно оживляется. К нашей группе подтягиваются новые участники международного гуманитарного обмена.

- Вы что-нибудь знаете о России? - в свою очередь спрашиваю я на своем кошмарном пиджин-инглиш, который ничуть не лучше их бисламы.

Комично растягивая губы и запинаясь, пожилой вануатец выдает: «Добр-р-г-рый день», «Здр-р-г-равствуйте». И почему-то совершенно без труда и даже акцента: «Путин».

- А снег вы когда-нибудь видели?

Мои новые друзья, совершенно расслабившиеся в своих постоянных плюс 30 и сильной, как в русской бане, влажности, отрицательно мотают курчавыми головами и дредами. И лишь подошедшая к нашей живописной группе девушка-волонтер Тэбита – она приехала из Малайзии на Вануату «помогать людям» - радостно вспоминает: однажды видела снег в Новой Зеландии. В горах. Целый кусочек. Холодно!

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ

Никогда бы раньше не подумал, что отголоски моей юности, проведенной на Дальнем Востоке, вдруг найдут такой неожиданный отклик. И где?! В маленькой островной стране за тысячи миль от российских берегов.

Вождь с копьем является не только национальным символом страны, но и частью герба Вануату.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Поднимаясь когда-то на курильском острове Кунашире на вулкан Головнина и спускаясь в его фантастическую кальдеру, никак не думал, что спустя много лет пройду по следам легендарного русского адмирала Василия Головнина на одном из островов вануатского архипелага – Эфате, где и расположена столица страны. В 1809 году шлюп «Диана», от тех самых Курил дошел сюда, и наш мореплаватель стал одним из первых белых людей, с которыми встретились туземцы. А спустя 200 лет на набережной Порта-Вилы поставили бронзовый бюст адмирала работы народного художника России Николая Селиванова. Деньги выделила Россия, русские, живущие сейчас в Австралии, и местные русские жители – их в Вануату человек сорок-пятьдесят. В основном это потомки белых эмигрантов, переселившиеся сюда еще в середине прошлого века из Австралии и Новой Зеландии.

Корреспондент «Комсомолки» с флажком «КП» у памятника адмиралу Василию Головнину.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вместе с членами нашей делегации во главе с российским послом в Австралии (по совместительству – на Фиджи, Вануату, Тувалу и Науру) Геннадием Логвиновым и генеральным директором заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светланой Сагайдак возлагаем цветы к памятнику. А я вдобавок еще и делаю снимок на память с флажком «Комсомольской правды» на его фоне. «КП» всегда идет по стопам героических соотечественников…

Посол России Геннадий Логвинов и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак возложили цветы к памятнику адмиралу Василию Головнину в Порт-Виле.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Еще о русских на Вануату. Педагог из Австралии Алиса Васильева несколько лет назад создала здесь школу. Уж не оттуда ли эти «Добр-р-г-рый день» и «Здр-р-г-равствуйте»? А сын русских эмигрантов из Парижа художник Николай Мишутушкин, проживший здесь более полувека, не просто открыл в Порт-Виле первую в странах Океании и Полинезии художественную галерею, но и, как поговаривают, стал в 1980-м одним из соавторов герба независимого государства Вануату. Уж не знаю, какие именно элементы герба принадлежат нашему соотечественнику, но больно уж центральная фигура герба – меланезийский вождь с копьем - напоминает Георгия Победоносца, пусть и пешего…

Вход в кабинет министра иностранных дел Вануату очень незатейлив.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Российская делегация подарила вице-премьеру правительства Вануату Джое Натуману футболку с Путиным. Вице-премьер был очень растроган.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЛАСКОВОЕ ТИХООКЕАНСКОЕ ТЕЛЯ

Экстравагантная дипломатическая история случилась несколько лет назад. 31 мая 2011 года министр иностранных дел Вануату заявил об официальном признании Абхазии и установлении с ней дипломатических отношений, что, само собой разумеется, вызвало сильно нервную реакцию со стороны Грузии. Тогда 3 июня того же года – не прошло и четырех суток! - представитель Вануату в ООН заявил об отзыве этого признания. Но устно. Потом еще раз пять признавали-отзывали, снова признавали, и снова отзывали. В общем, и Грузию успокоили, и свое отношение к независимости Абхазии как-то обошли. Так и неясно, есть признание или нет его. Вроде бы есть, а вроде бы и нет…

Премьер-министр страны Шарлот Салвай на фоне флага «КП».Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Премьер-министру Вануату Шарлот Салваю очень понравилась фуфайка с обложкой номера «КП», посвященной полету в космос Юрия Гагарина. А еще больше – пожелание, чтобы когда-нибудь и гражданин Вануату оказался на околоземной орбите.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ну и правильно! Как и везде, ласковое теля в Океании двух маток сосет. Хотя по отношению к Вануату маток-спонсоров поболе будет: это и обе бывшие метрополии Англия и Франция, и «большие соседи» Австралия и Новая Зеландия, и соседи поменьше – например, Фиджи.

А что Грузия? Чего с нее вануатцам взять, Ну не чачу же с чурчхелой. Не «СиДи» с записями действительно красивых грузинских песен. Зато когда в марте 2015-го на острова обрушился тропический циклон «Пэм», Россия откликнулась мгновенно. Два самолета МЧС доставили в столицу страны Порт-Вилу 60 тонн гуманитарной помощи. Продукты, одеяла, палатки, дизель-генераторы…

Городская жительница купила зелени на обед.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Как говорили классики, Вануату — это страна контрастов. Где еще до сих пор живет зародившийся во времена Второй мировой войны, когда авиация союзников привозила сюда одежду и еду, удивительный карго-культ: жители одной деревни строят из дерева модель самолета образца 40-х годов прошлого века, выставляют ее на поле и молятся на небо, чтобы прилетела настоящая «железная птица» с подарками. Жители другой считают земным воплощением бога на Земле супруга королевы Елизаветы Второй принца Филиппа, поклоняются вырезкам из старых глянцевых журналов с его портретами и ждут от Филиппа неслыханных даров. Но герцог Эдинбургский пока безмолвствует. Как настоящий бог… В то же время островная республика стала первым государством в мире, где гражданство можно купить за биткоины.

Хочешь ананас? Да пожалуйста!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В цветочном ряду на городском рынке.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вот и кричу я первому встреченному вануатцу: «Дружок, железная криптовалюта идет на смену фанерному ероплану! Давай майнить вместе!».

Нет, не хотят. Зачем что-то делать в стране, которая входит в число самых бедных в мире, если кокос с ананасом растут сами по себе, запросы – тоже, а вместе с ними и объем самой разной гуманитарной помощи?

Цены на городском рынке пишут прямо на арбузах.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В стране, где туристам предлагают странные экскурсии на место затонувших военных грузов - туда, где расчетливые американцы сбросили после второй мировой войны оборудование и снаряжение – тысячи тонн! - потому что вывозить их обратно было невыгодно, - в этой стране не мог не расцвести новый карго-культ, уже на современный манер.

Помните, ту девушку из Малайзии, о которой шла речь выше? Таких волонтеров многочисленных миссий самого разного толка в стране множество. Как и разного рода подношений и презентов, которые вануатцы получают от развитых стран. Поэтому по дорогам не самой богатой державы бегают дорогие машины с надписями на бортах «Пожертвование от правительства Республики Корея», «Подарок от ЮНИСЕФ» и т.д.

В Вануату часто встречаются машины, подаренные другими странам и международными организациями.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

КОГДА ПРОЦЕНТ ЗАШКАЛИВАЕТ

Внимательный и улыбчивый сопровождающий на мой вопрос, где можно поменять валюту, сначала ведет в банк, а потом начинает махать руками: нет, не надо! Здесь невыгодно! Провожает поэтому в соседний обменник, где курс повыше, но девушка-операционистка спит на ходу.

Думаю: и чего он волнуется так за мое благосостояние? Потери-то при обмене что здесь, что в банке копеечные…

Чуть позже уже сам, чисто из интереса, решаюсь воспользоваться банкоматом. Их на центральной улице Порто-Вилы довольно много. Прошу выдать мне 500 вату – это примерно 4 с половиной доллара, то есть максимум 300 рублей. Да мне и нужны-то вату только, чтобы банкноту на память иметь.

Памятник стрит-арта: таких графити в Порт-Виле множество.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Железная и бесчувственная машина выдавливает чек: с вас списаны 500 вату и 800 вату комиссионных. Однако! Чтобы комиссионные составляли 160 процентов от выданной суммы! То-то я смотрю, никто из вануатцев к банкоматам не подходит. Расчет исключительно на иностранцев с круизных судов. А что, поохают-поахают туземным финансовым нравам, а пароход-то уже ту-ту, надо отплывать…

Нет, что-то не совсем то в этом райском баунти. Пожалуй, я еще подумаю, селиться ли здесь…

Следующий репортаж из страны, где ее первооткрыватели думали, что нашли на экваторе легендарные копи царя Соломона, - с Соломоновых островов.

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