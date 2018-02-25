Почему российские спортсмены прошли под нейтральным флагом на закрытии Олимпиады 2018 в Пхенчхане

25 Февр. 17:51 2018-02-25T17:51:34+03:00

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1. Почему России не вернули гимн и флаг?

На Церемонии закрытия сборной России не удалось пройти со своим флагом. Решение об этом принимала комиссия МОК в последний момент. Там говорили о том, что атлеты и болельщики из России идеально вели себя на Олимпиаде, и нареканий нет. Но были два случая применения запрещенных препаратов – мельдоний нашли у керлингиста Крушельницкого, а у бобслеистки Сергеевой обнаружили следы неразрешенного сердечного препарата. Комиссия МОК подчеркнула, что это были несистемные случаи, ОКР в них не виноват, и поэтому дополнительных санкций не будет. Но именно эти два нарушения дали формальный повод не возвращать флаг России прямо сейчас.

2. Когда вернут?

Большинство членов МОК не против восстановления Олимпийского комитета России. Это будет сделано после того, как перепроверят все российские пробы с Игр-2018. Конкретный день, когда это произойдет, пока не назван. Но восстановление будет автоматическим, то есть никакого специального заседания МОК для этого не надо.

3. Хоккеисты после финала пели гимн России - нас накажут?

Да, формально это нарушение. Но пока на него в МОК не обратили внимание. По идее за такое спортсменов могли предупредить и даже лишить аккредитации и выгнать с Игр. Но в последний день Олимпиады, возможно, никто не стал устраивать скандал. И уж совсем сомнительно, что за такое могут отнять медали.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Итог Олимпиады 2018: Недобрали минимум 4-5 золотых

После воскресной победы наших хоккеистов в Олимпийской копилке российской команды оказалось две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

В общекомандном зачете первенствовали норвежцы (14-14-11), вторые – немцы (14-10-7), третьи – канадцы (11-8-10), четвертые – американцы (9-8-6), пятые – голландцы (8-6-6), шестые – шведы (7-6-1). Наша команда на 13-м месте. По общему количеству медалей (16) мы на седьмом месте.

Напомним, что в большинстве видов спорта Россия выступала без своих лидеров, которым МОК не прислал приглашения на Олимпиаду. Это, по самым скромным подсчетам, не позволило нашим атлетам взять еще 4-5 золотых.

Прежде всего это лыжные гонки, где не был допущен двукратный чемпион мира прошлого года Сергей Устюгов. Коньки, в которых отстегнули наших рекордсменов мира Юскова и Кулижникова. Шорт-трек, оказавшийся без шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Плюс биатлон без Шипулина, где даже не набралось спортсменов на эстафетные гонки.

Также эстафетные команды наши не смогли в коньках и шорт-треке, в лыжных гонках с норвежским монстрами сражались наши совсем еще молодые лыжники.

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