2018-02-25T12:56:54+03:00
Спорт

Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество"

Наш колумнист Павел Садков о том, как Кирилл Капризов и Никита Гусев сделали игры в Пхенчхане чуть справедливее
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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За две минуты до конца наши хоккеисты проигрывали немцам 2:3, но сумели сотворить чудоЗа две минуты до конца наши хоккеисты проигрывали немцам 2:3, но сумели сотворить чудоФото: REUTERS
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На фоне героических, вежливых и дисциплинированных немцев, наши хоккеисты, в перекошенных робах, смеющиеся, толкающиеся, орущие «Славься, Отечество» запомнятся навсегда. В истории спорта, в истории новой холодной войны, и даже где-то глубоко в сердце, что гораздо важнее.

Это были самые дурацкие Игры в истории нашего спорта. Ни флага, ни гимна (такое бывало), ни лидеров в медальных дисциплинах (такое впервые. И, хочется верить, в последний раз). Блеклая, незаметная, форма, дикая эмблема OAR. Нулевые надежды и редкие радости в виде вырванных на зубах серебряных и бронзовых наград. Но самое главное – на этой Олимпиаде нам ни разу (!) не повезло.

На этих Играх у России не было ни флага, ни гимна, ни лидеров в медальных дисциплинах Фото: REUTERS

На этих Играх у России не было ни флага, ни гимна, ни лидеров в медальных дисциплинахФото: REUTERS

Впервые нет ни одного «золота» выигранного «на шару», движением высших сил, по какой-то не местной, не земной справедливости. Всегда выстреливали, а здесь наоборот, теряли даже то, что могло быть нашим.

Телевизионные дикторы бодро, как и положено, рассказывали, что там-то «чуть-чуть не хватило», а там «выиграли третье место». И ведь правду говорили, не повезло, выиграли… Но ждали-то других новостей. Мол, никто и подумать не мог, а вот вам… Не было. Не везло. Совсем.

Первое наше «золото», почти гарантированное космическим уровнем Алины Загитовой и Евгении Медведевой, тоже получилось со слезами. Великая победы Алины, и невероятная несправедливость по отношению ко всей карьере Жени…

Два серебра Евгении Медведевой не заменят для нее золото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два серебра Евгении Медведевой не заменят для нее золотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горечь этой Олимпиады стала очевидна, когда в третьем периоде хоккейного матча, за две минуты до конца мы проигрывали тем самым героическим немцам 2:3, да еще и остались в меньшинстве. А ведь еще до начала игры объявили о решении МОК не возвращать России флаг на церемонии закрытия («это решение было бы противоречивым», объяснили нам)…

Это было не просто плохо. Это было отвратительно. И тут парень из питерского СКА Никита Гусев в меньшинстве, гениально забросил шайбу в немецкие ворота. А уже в дополнительное и крайне нервное время парень из московского ЦСКА Кирилл Капризов сделал эту дурацкую Олимпиаду приемлемой. Это было то самое везение, которого не хватало, о котором мы и думать забыли. И, справедливость, черт возьми. И радость. С гимном а-капелла в чудовищном исполнении наших хоккеистов. Но именно это исполнение призываю признать классическим и образцовым.

Олимпиада прошла, но осадок остался... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпиада прошла, но осадок остался...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы пережили эти Игры. И тоже перевели матч с мировым спортивным сообществом в овертайм. Россия должна вернуться в мировую спортивную семью. Не повторяя ошибок, но и не посыпая голову пеплом. Игры в Корее закончились. Худшие, пожалуй, для нас Игры. Но жизнь продолжается. Под хриплые голоса ревущих в восторге «Славься, Отечество» хоккеистов. И нет музыки чище…

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