2018-02-27T14:52:25+03:00
Общество

Юрист: Насте Рыбке и ее гуру Алексу Лесли может грозить до двух лет за незаконные секс-тренинги

Скандально известная пара давала своим ученикам самые неимоверные задания - «снять тайку», «заняться техно-сексом», а потом проверяли их выполнение
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Незаконные секс-тренинги могут обернуться Алексу Лесли (Александр Кириллов) двумя годами тюрьмы.Незаконные секс-тренинги могут обернуться Алексу Лесли (Александр Кириллов) двумя годами тюрьмы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Прославившая охотой на богачей Анастасия Вашукевич (она же Настя Рыбка) и ее верный друг, помощник и учитель Александр Кириллов (он же Алекс Лесли) с триумфом загремели в застенки в Таиланде. 25 февраля был финальный день секс-курсов, которые проводит эта парочка. Кириллов учит пикапу (быстрые знакомства), а Вашукевич - искусству соблазна.

Десять дней длился семинар, на который приехали 43 человека из России. Все занятия проходили прямо в конференц-зале отеля, где жили Лесли и Рыбка. Каждый день Кириллов и Вашукевич читали лекции и давали своим ученикам самые неимоверные задания - «снять тайку», «заняться техно-сексом» и так далее, а потом проверяли их выполнение.

ПОСЛЕДНИЙ СЕМИНАР

На последнем занятии довольные ученики, одетые в одинаковые майки с большой красной надписью SEX, гордо рассказывали «учителю» Алексу Лесли о своих успехах. Естественно, все это транслировалось в интернет в режиме онлайн. И прямо в этот момент в помещение ворвались тайские полицейские. Первым делом стражи порядка вырвали из рук помощницы Кириллова мобильный телефон, с которого шла онлайн-трансляция. Последнее, что успел сказать на камеру Алекс: «Гриша, звони в полицию!»

Известно, что сама Рыбка в это время была в другом месте - на острове Ко Ланта, что недалеко от Паттайи. Она развлекалась и веселилась с друзьями, часть из которых также являются организаторами тренинга. Там всю компанию и повязали, параллельно с Лесли.

Как стало известно «КП», на месте преступления - в зале, где проводился тренинг, - следователи работали несколько часов. За это время они допросили всех слушателей семинаров. Те рассказали полицейским, что 10-дневный курс секс-просвета обошелся каждому из них в 20 000 батов (36 000 рублей). Деньги собирались прямо здесь, в Паттайе.

Кадр с одного из секс-тренингов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кадр с одного из секс-тренингов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Всего в следственный изолятор в итоге доставили 10 человек. У некоторых из них есть проблемы с миграционным законодательством Королевства Таиланд. А именно: один просрочил визу, трое вообще незаконно въехали в страну. Известно, что у Кириллова и Вашукевич с визами все в порядке, так что их обвинили только в нелегальном (незадекларированном) заработке на территории Таиланда. Проще говоря, вся компашка трудилась без разрешений на работу и оплаты налогов в королевскую казну.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

- В Таиланде очень строго следят за тем, кто и что делает на их территории, - объяснил «КП» юрист по международному праву, туристический адвокат, практикующий на территории Таиланда, Андрей Карповец. - Отдыхать - отдыхайте, а вздумаете заработать - будьте добры отчитаться и заплатить налоги. Среди моих клиентов, например, была супружеская пара, которая привезла с собой из России няню на все время отдыха. Кто-то пожаловался в органы, няню проверили, документов, дающих право работать на территории Таиланда, у нее, конечно же, не было. Удалось договориться и обойтись штрафом, но няня эта и ее работодатели в королевство в ближайшее время не приедут.

Вашукевич, Кириллов и их подельники могут быть приговорены к штрафу в 100 000 батов (примерно 180 000 рублей) с каждого с последующей депортацией и запретом на въезд в Таиланд либо же к реальному тюремному сроку до 2 лет.

Настя Рыбка и Алекс Лесли - очень близкие друзья. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настя Рыбка и Алекс Лесли - очень близкие друзья.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В посольстве РФ в Таиланде заявили, что они в курсе произошедшего. Тайские власти, как это и положено по регламенту, сообщили о задержании россиян. Однако вмешиваться в процесс наши дипломаты не обязаны. Нарушение трудового законодательства налицо, и разбираться с преступниками будет тайский суд. Охотница за олигархами Настя Рыбка и ее секс-гуру попали в тюрьму в Таиланде

Из досье «КП»

Настя Рыбка прославилась несколько недель назад. В Рунете был опубликован целый фильм-расследование на основе паблика Вашукевич в соцсети. Открылось, что Рыбка в 2016 году была на яхте в компании олигархов, о чем подробно рассказала в одной из своих книг (да, Настя еще и писатель, наставница будущих охотниц за богатеями).

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Имена Насти Рыбки и ее верного спутника и соратника Алекса Лесли стали известны общественности после того, как грянул скандал из-за приключений «Охотницы» на яхте одного из богачей. Напомним, что девушка, как прилежная ученица, подробно описала свои секс-подвиги на яхте олигарха в своей книге, где постоянно упоминала некоего Алекса Лесли, как человека, который инструктировал ее для правильного «кадрежа» богатых мужчин. После того, как ее «приключения» стали широко обсуждаться чуть ли не в каждом доме, всем стало интересно - кто вообще такая эта Рыбка, чем она так хороша (подробности)

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