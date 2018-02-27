Умерла старейшая народная артистка СССР

27 Февр. 15:40 2018-02-27T15:39:43+03:00

Сегодня у себя дома скончалась актриса Татьяна Карпова. Ей было 102 года

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Больше 70 лет она служила в театре им. Маяковского, на сцене которого сыграла более пятидесяти ролей. Лет семь назад Татьяна Михайловна сломала шейку бедра, и после нескольких неудачных операций уже не смогла выходить на сцену. Иначе бы, как уверяют ее коллеги, играла в спектаклях до сих пор. У нее была потрясающая память и острый ум. Даже находясь дома, связь с театром не теряла и продолжала дружить с коллегами, которые два года назад в честь ее столетия провели творческий вечер в Доме актера.

Эта удивительная актриса-долгожительница родилась еще до революции — в 1916 году. И кокетливо отмечала день рождения дважды в течение месяца - по старому, и по новому стилю: 4 и 17 января.

Впервые она вышла на сцену в 13-летнем возрасте в спектакле «Маклена Граса» в театре «Березиль» в Харькове. После Харьковского музыкального училища отправилась в Москву - держать экзамен в школу МХАТ-2 и была принята туда вольнослушательницей, но через несколько месяцев ее отчислила Серафимой Бирман - за «невыносимый харьковский говор». Талантливую девушку заметила и взяла к себе на курс в театральное училище при театре Революции Мария Баранова.

После окончания учебы — Карпова поступила в труппу Московского театра Революции (с 1954— Московский академический театр имени Владимира Маяковского). Режиссер Николай Хлопков сделал ее главной молодой актрисой театра. Но любовь руководителя, как часто бывает, вбила клин в ее отношения с коллегами, в частности с ее педагогом великой Марией Бабановой. Ввод на роль Любови Шевцовой в «Молодой гвардии» стал причиной тяжелого конфликта между Карповой и Бабановой, которая играла эту роль. Однако благодаря именно этой работе Карпова стала главной актрисой Охлопкова.

Постепенно Татьяна Карпова приняла от Банановой и многие другие роли Таню («Таня»), Диану («Собака на сене»), Шуру Азарову («Питомцы славы»).

Она талантливо играла комедии и трагедии. Особенно запомнились ее работа над образами Катрин («Мамаша Кураж и ее дети» Брехта), Софьи в горьковских «Зыковых».

После смерти Николая Охлопкова Татьяна Михайловна почти три года не выступала. С приходом нового художественного руководителя театра Андрея Гончарова, она перестала быть ведущей актрисой. У Гончарова были свои фавориты. Но ее талант заиграл новыми гранями, когда Татьяна Михайловна перешла на возрастные роли.

Она прославилась именно как театральная актриса. В кино снималась мало. Четыре раза была замужем. Последний ее муж покончил собой, застрелившись из ружья. Детей у Татьяны Михайловны не было.

Как писал о Татьяне Карповой театральный критик Борис Поюровский, она создала на сцене один из самых правдивых типов женского героизма всех послереволюционных и нереволюционных эпох. Она прославила женщину России 20-21-го веков, явив на сцене возможность ее борьбы со злом, неверием и пошлостью. Она создала образы, предназначенные для вечности. Это редкое явление в театральном искусстве.

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