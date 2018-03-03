Иса Багиров: Свою судьбу я знаю наперед

3 Март 22:15 2018-03-04T00:59:45+03:00

Соведущий шоу «Звезды под гипнозом» рассказал о любимом Баку, о девушках, которые ему нравятся, и о том, как ему живется с необычными способностями

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На Первом канале появилась новая звезда: Иса Багиров - человек, который вводит в гипноз знаменитостей. Формат этой программы придумали во Франции, сейчас она идет во многих странах.

- Изначально меня звали в украинский проект, - рассказывает Иса. - Но я на тот момент находился в другой стране, приезжать на съемки было нецелесообразно. Впоследствии, когда Первый канал решил снять тот же формат, меня снова пригласили. Я пришел и показал, что умею. Так оказался в этой программе.

- Где вы выучились гипнозу?

- Я был во многих школах в России и за ее пределами. Где-то не получил абсолютно ничего. Где-то брал крупицы. Где-то додумывал сам. Очень много практиковал, у меня много своих наработок. Главный учитель - это наша жизнь. Знаете, в каждом человеке внедрено множество программ. На этом строится рефлексология. Если вам протягивают руку, вы тянете свою в ответ. Просто это жест, к которому мы привыкли. А если вы вдруг совершите иное действие, то человек впадет в ступор, потому что он не готов к новой программе. Вот это изучать очень интересно.

- Как звезды реагировали на то, что их будут гипнотизировать?

- На самом деле в программе «Звезды под гипнозом» я пользовался достаточно скудным арсеналом своих возможностей, потому что самые сильные методики основаны на эффекте неожиданности, шоковом наведении транса. А вообще в России культуры гипноза нет. Большинство людей знают лишь некие заезженные клише.

- Например?

- Была же куча людей, которые занимались гипнозом на телевидении. Имен я называть не хочу. Все, что было ценного, умерло вместе с Мессингом. Сейчас в мире есть подобные ему люди. Таких немного. Я один из них.

- Но ведь не все звезды поддались вашему гипнозу?

- Да, не все люди гипнабельны. Человек может не поддаться гипнозу, если у него есть страх потери контроля. Мы не можем использовать методики, чтобы ломать его волю. Если есть недоверие, боязнь, то с таким человеком работать нет смысла. Для начала надо убрать страхи, а потом уже проводить процесс гипнотизации. Но, к сожалению, время нашей программы весьма ограниченно. В общем, кто-то попадал под гипноз, а кто-то по определенным причинам психоэмоционального характера просто не хотел этого. Эти люди, кстати, в шоу не участвовали.

По словам Исы, он заранее вводит звезд в транс, а в шоу лишь доводит их до нужной кондиции. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

- Кто придумывает испытания для звезд?

- У нас есть креативная группа, которая сочиняет все приключения, так мы их называем. Далее все это согласовывается со мной, потому что очень важно понимать, как звезда отреагирует. Кто-то в гипнозе очень активен, у кого-то разыгрывается творческий потенциал, а кто-то спит.

- Как вы сработались с Максимом Галкиным? Не пытались его загипнотизировать?

- Вы думаете, что я хожу и гипнотизирую всех подряд? С Максимом у нас в программе совершенно четкие цели и задачи. У каждого своя работа. Время рассчитано по минутам. Мне надо загипнотизировать людей предварительно, еще до шоу. В процессе кого-то может выбить из этого состояния. Мне приходится доводить их вновь. Я постоянно начеку. Максима я гипнотизировать не пробовал. Мы об этом даже не разговаривали. Хотя отношения у нас теплые, хорошие.

- Вы говорите, что вводите звезд в транс еще до съемок. Выходит, они даже в самом начале программы находятся под гипнозом?

- В гипнозе есть такое понятие - «раппóрт» или «рáппорт». Это связь. Если человек у меня был под гипнозом вчера, позавчера, год назад, эта связь все равно остается. И после того как я его встречу, смогу очень быстро погрузить его в это состояние, чуть ли не по щелчку пальцев. Я звезд заранее гипнотизирую, а затем в программе просто довожу до нужной фазы. Но очень важно сказать, что после программы, когда мы заканчиваем съемки, я со всех наших героев и зрителей в зале снимаю эту установку.

- То есть если вы через год встретите кого-то из звезд, то уже не сможете подключить этот «раппорт»?

- Давайте это останется моей маленькой тайной (смеется).

- В этом месте звезды, которые побывали на съемках, должны, видимо, вздрогнуть. И при встрече убегать от вас.

- У нас со всеми сложились теплые, дружеские отношения. Звезды под гипнозом получили море положительных эмоций. И каждый изъявил желание принять участие в программе еще раз, если будет такая возможность.

«Я был ценным кадром в банке»

- Иса, в личной жизни ваши способности вам помогают?

- Я отошел от того, чтобы использовать гипноз вне работы. Раньше, само собой, в каких-то бизнес-проектах я это применял. Съемки на телевидении - это для меня не основной источник дохода. Это просто шоу. А зарабатываю я на другом. Иногда легонько мог подтолкнуть человека к принятию нужного мне решения. Хотя я считаю, что любое действие должно быть экологичным. То есть никак не пересекаться с интересами других людей.

- В чем заключается ваш бизнес?

- Это строительство. У нас с товарищем своя компания. Строим все что угодно - начиная от домов, заканчивая ремонтом элитных квартир.

- Как вы вдруг строительством занялись? Вы же по образованию юрист и психолог.

- Да, у меня есть юридическое образование - факультет международных отношений, кафедра криминалистики и юридической психологии. Но есть ведь некие хобби. Я вообще люблю чему-то учиться. Что касается заработка, так я и в банке работал достаточно долгое время после университета. Я просто очень быстро схватываю все новое.

- В банке вы тоже применяли свои необычные таланты?

- Нет! Хотя… Иногда бывало: приходит человек в банк и просит крупную сумму в кредит. Я мог заранее понять, вернет он деньги или нет. Много ведь недобросовестных людей. Так что это было хорошо для банка. Надеюсь, что я был ценным кадром.

- Почему в итоге ушли из банковской сферы?

- В банке я работал не в России, а у себя на родине, в Азербайджане. После того как переехал, у меня было несколько проектов. Сейчас мое увлечение гипнозом перерастает в источник дохода. Честно, я в строительстве ничего не понимаю. Это мой товарищ всю жизнь в этой сфере. А я занимаюсь переговорами.

- Мне кажется, вести с вами переговоры опасно. Вы же можете уболтать на что угодно. Ввели в транс - и вот контракт подписан.

- В этом нет смысла. Мы должны подвести человека к взаимовыгодному решению. Я никогда не использовал эти методики, чтобы иметь выгоду лично для себя. Но если я вижу, что дело стоящее, тогда стараюсь убедить.

Мама Исы Галина Багирова. Она дошла до финала шоу «Битва экстрасенсов».Фото: Instagram.com

- Как девушки реагируют на ваше увлечение гипнозом?

- В своей личной жизни я не применяю гипноз. В общении я юморной товарищ, который обычно не разговаривает на серьезные темы. Всегда хочется иметь некий контраст - тот, кто ты в кадре, и тот, кто ты за кадром.

- Вы ведь не женаты?

- Нет. В личной жизни у меня пока все под вопросом.

- Как вы восстанавливаете силы после работы?

- Я не пью. Не употребляю ничего, что может изменить сознание. Для меня отдых - это спорт и сон. Надеюсь, что в скором времени смогу поехать куда-то отдохнуть. Сейчас это, правда, кажется утопией.

- И куда бы вы поехали?

- Если в сезон, то в Таиланд, например. Либо на Багамы. Там живут свинки, они такие прикольные. Хотелось бы их увидеть.

«Не верю в поток мнимых экстрасенсов»

- Говорят, ваша мама ясновидящая. И каково это - быть сыном такого человека?

- Если вы имеете в виду, что она постоянно меня от чего-то предостерегает, ищет порчу и сглазы, то это не так. Мама совершенно адекватный человек, с образованием. Просто в свое время она поняла, что работа с людьми ей интересна.

- Каким было ваше детство?

- Прекрасным. У меня было очень счастливое детство. Я часто туда в мыслях возвращаюсь.

- Скучаете по Баку?

- Конечно! Порой хочется сорваться и улететь хотя бы на несколько дней. В позапрошлом году так и поступил: просто встал ночью, купил билет и улетел в родной город. В тот момент мне очень это было нужно: походить по улицам, почувствовать запахи, ощутить воду. Это дало мне абсолютное счастье. Я получил энергетический заряд, после которого можно было горы свернуть.

- Иса, вы свою судьбу знаете наперед?

- Конечно.

- И как живется с этим знанием?

- Есть минусы, но терпимо.

- Вас это не пугает?

- Наше будущее неоднозначно. Люди заблуждаются, когда думают, что есть две точки, а между ними линия жизни. На самом деле у будущего огромное количество альтернативных вариантов - исходя из наших действий. Пойду налево - меня одно ждет, пойду направо - другое. Хотя есть наиболее вероятный исход ситуации. Вы знаете, что Ванга сообщала достоверную информацию в семидесяти случаях из ста? О чем это говорит? О том, что в тридцати случаях она ошибалась, потому что нет однозначных ответов. Человек может что-то увидеть из своего будущего, почувствовать. И хорошо, если оно ему понравится. Но самим фактом просмотра он неминуемо привлечет то, что увидел.

- Одна из победительниц «Битвы экстрасенсов» сказала, что знает свою смерть.

- А как проверить достоверность? Когда-нибудь эта женщина будет умирать и скажет: «Я знала!» Так, что ли? И это будет доказательством? Наверное, нет. Вот если бы она заранее написала какое-то письмо с точным предсказанием своей смерти, секунда в секунду, тогда над этим стоило бы задуматься.

- Выходит, вы в это не верите?

- Я не верю в этот поток мнимых экстрасенсов, который сейчас течет с экранов телевидения. Это бред. И мое отношение к этому абсолютно однозначное.

bagirov_isa Судя по фигуре гипнотизера, спортзал для Исы - второй дом.

- Но большинство людей, далеких от подробностей, будут ставить вас в один ряд с ними.

- Да ради бога! Мы это заранее понимали. Я с апреля посвятил себя проекту «Звезды под гипнозом». Если бы это была игра и обман, то можно было отснять за полтора месяца. Но каждый день ко мне в «Останкино» приходили звезды, которых я гипнотизировал и доводил до нужных фаз. Я очень многое отдал этому проекту. Почти целый год жизни. И думать люди могут все что угодно. Знаете, я сейчас могу рассказывать про ядерную физику, но вы, скорее всего, покрутите пальцем у виска. Просто потому, что не понимаете, о чем я говорю. Вот и люди понятия не имеют о том, что такое гипноз, но почему-то считают себя профессионалами в этой деятельности, улавливают какие-то реакции. Люди в гипнозе могут вести себя как угодно: смеяться, плакать, радоваться, бояться. Все это стереотипы, что гипнотики - это сонные, умирающие, как мухи, сомнамбулы на стульях. Это не так. Это прошлый век. Люди под гипнозом должны быть собой.

- Вы планируете завести семью, стать отцом?

- Да, разумеется, конечно. Хотел бы в ближайшем будущем.

- И каким вы будете отцом? Дети будут из вас веревки вить?

- Нет, я к этому не склонен абсолютно. Ребенка я бы воспитывал с мужской позиции. Должно быть уважение. Прежде всего к родителям. Не нужно опускаться до уровня ребенка и говорить с ним на его языке. Тогда вы теряете свой авторитет. Знаете, как у нас раньше было? Отец заходил в помещение - мы все вставали. Уважение прежде всего. И тогда такой ребенок в дальнейшем выбирает себе спутницу жизни, у которой похожие представления.

- Выходит, и вам теперь придется искать такую же?

- Таких девушек очень много - целомудренных, правильных, имеющих верные представления о жизни. И просто нужно открыть глаза и посмотреть по сторонам.

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

«Как врач, свидетельствую: это спектакль»

Вот что пишут о популярном телешоу в соцсетях, а также на сайте kp.ru

Гарик Харламов, звезда Comedy Club:

- На днях я увидел то, что не вписывается ни в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто [сильно удивился] от увиденного. Это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача «Звезды под кайфом»? «Звезды на Луне», «Звезды в плену», «Звезды какают»?»

Намтар Энзигаль, участник 16-го сезона проекта «Битва экстрасенсов»:

- Ввести человека в настолько глубокий транс, чтобы он кривлялся, как макака, одним щелчком невозможно. Поэтому варианта два: либо показывают не все и сам процесс раскачки вырезают, либо это не более чем театральное представление.

Алена:

- Мне не понятно, какое право имеет товарищ «гипнолог» заниматься такими психотехниками, не имея медицинского образования? Чтобы проводить сеансы гипноза, необходимо окончить медицинский институт, затем пройти интернатуру или ординатуру по психиатрии, затем специализацию по психотерапии, потом долго учиться у старших товарищей различным психотехникам (а сейчас их огромное количество!) и только потом, получив сертификат специалиста, можно наконец работать врачом психотерапевтом и использовать гипнотерапию. А то, что нам показывают, очередная подстава, чтобы просто поднять рейтинги!

Дмитрий:

- Прекрасно видно и понятно, что все наиграно. Любой человек после гипноза себя бы так не вел, по крайней мере пребывал бы в небольшом шоке!

Евгения:

- Мессингу тоже не верили, однако он доказал, кто он. Дайте возможность и Исе. Он обладает этим чудом, я вижу, поверьте.

Аноним:

- Случайно увидел кусочек этой программы, и стало смешно. Показывали под видом ввода в гипноз один старый фокус. Помнится, еще ложный факир Лонго тоже выдавал этот фокус за свои сверхспособности. Фокус этот простой, но впечатляет неискушенного зрителя.

Наталья:

- Отличная программа, которая раскрывает и показывает возможности человеческой психики. Критикам и завистникам скажу: «Если вы во что-то не верите, не значит, что это не существует!»

Валерий:

- Как врач, свидетельствую: это спектакль.