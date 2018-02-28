Дмитрий Медведев - олимпийцам: «Теперь вы сможете исполнить первую часть олимпийского девиза "быстрее-выше-сильнее"»

28 Февр. 20:40 2018-03-01T02:54:22+03:00

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Олимпиады не заканчиваются с последним стартом. Спортсмены знают, что после Игр им еще работать и работать на камеры, а также получать поздравления и подарки. Так что последний день зимы получился для российских медалистов напряженным, но и приятным тоже: сначала прием в Кремле, потом в Доме правительства.

В Кремле им вручали ордена и медали, в Белом доме – машины и деньги. Как известно, правительственная премия за золотую медаль составляет 4 млн. рублей, за серебряную – 2,5 млн, за бронзовую – 1,7 млн. Такая же четкая градация и по автомобилям. Вот уже 12 лет Фонд поддержки олимпийцев закупает машины для призеров Олимпиад, на этот раз взяли марку BMW. Обладателям бронзовых медалей приготовили модель Х4, серебряных – Х5, золотых – Х6. С самыми дорогими машинами получилось накладно – впервые за 26 лет «золото» выиграла сборная по хоккею, а там между прочим одних только игроков в составе 25 человек.

Всего же в правительстве выдали ключи от машин 46 спортсменам. Иномарки их ждали возле Белого дома. А внутри поздравлял председатель правительства.

- Вы уже выступали в Кремле, говорили, насколько все было непросто, - Дмитрий Медеведев сразу дал понять, что внимательно следил за судьбой олимпийцев. - Это действительно сложно, в таких условиях могут добиться результата только те, кто беззаветно предан своему делу. Вы молодцы. Многое уже сделали не только для себя, но и для страны.

А страна умеет награждать олимпийцев.

- У нас есть фонд поддержки олимпийцев, я стоял у истоков его создания 13 лет назад, - напомнил Дмитрий Анантольевич. – Так что позвольте передать те подарки, которые мы обычно вручаем в таких случаях. Надеюсь, они позволят вам выполнить первую часть из знаменитого олимпийского девиза - быть быстрее. Но конечно это надо делать в рамках правил дорожного движения.

Первой ключи получила фигуристка Алина Загитова.

- А а вас есть права? – поинтересовался Дмитрий Анатольевич у 15-летней чемпионки.

- Нет еще, - смутилась Алина.

- Ну будут когда-нибудь! – пообещал премьер.

Дальше все шло хорошо, но до тех пор пока на сцену не поднялась фигуристка Екатерина Боброва. Ей ключи от машины почему-то долго не могли найти и принесли только цветы.

Екатерина и цветам, конечно обрадовалась, но остаться без машины было как-то обидно.

- Так, девчонки, вы что там напутали? – вмешался в процесс Медведев. И после этого Бобровой вынесли почему-то ключи от машины лыжника Большунова. Так бы и тянулась неловкая пауза, если бы кто-то из хоккеистов не обнаружил у себя ключи от автомобиля Бобровой. Так что со всем разобрались, но когда Дмитрий Медведев, поздравив всех медалистов, произнес «Ключи ключами, но надо проверить, есть ли машины», - все высыпали на улицу.

Там машины стояли стройным полукругом. И специально обученные люди объясняли спортсменам, что здесь и где.

Смущенная Алина Загитова рассказывала, что ей еще предстоит научиться управлять машиной. Александр Большунов просил, чтобы его автомобиль для него забрал Никита Крюков, а хоккеист Кирилл Капризов обещал ездить аккуратно и не нарушать.

- Я вообще не быстро езжу, - рассказывал он журналистам.

Ему-то скорость больше нужна на хоккейной площадке. Чтобы победные шайбы забрасывать.

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