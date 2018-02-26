Наши олимпийские звезды: кто принес России славу в Пхенчхане

26 Февр. 19:00 2018-02-27T00:57:24+03:00

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Алина Загитова и Евгения Медведева, фигурное катание

Я бы поделил золото в женском фигурном катании на двоих: но, увы, нельзя. А каково наставнице Алины Загитовой и Жени Медведевой – Этери Тутберидзе? Две звезды - два гения.

Две звезды Алина и ЖеняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женя в фигурном катании с трех лет. В секцию привела мама - сама бывшая фигуристка. «Фигура у меня была не очень, - честно признавалась потом в одном из интервью Медведева.- Правда, у меня и сейчас лопатки торчат» . Тренировалась в ЦСКА, но там наставницы менялись, как перчатки. Момент истины наступил, когда ее наставницей стала Тутберидзе: из Жени стали лепить чемпионку. В этой же группе каталась и Юлия Липницкая. Говорят, что у девчонок отношения были не очень - из-за Юлиного характера. А вот с Загитовой Медведева общается нормально.

Евгения МедведеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алина попала в спорт чуть позднее - в семь лет. Каталась в родном Ижевске под присмотром папы-хоккеиста. Потом, когда результаты пошли вверх, ее заметила и пригласила в Москву Этери Тутберидзе. Загитова переехала, снимает вместе с бабушкой квартиру. Поначалу, по признанию тренера, у Алины отношение к занятиям было детским. И она даже собиралась возвращаться домой, в Ижевск. Но потом поняла, что без фигурного катания не может жить.

Фигуристка Алина ЗагитоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карьеры Медведевой и Загитовой во многом схожи: обе выиграли все по юниорам, затем - по взрослым. Медведева царила на льду последние два года, пока не появилась Загитова. Кто-то из них должен был, увы, уступить. А тут еще и травма ноги Медведевой, которую она получила незадолго до Игр. На Олимпиаде их прессовали по полной программе. Иностранные журналисты пытались стравить девчонок. Американка Эшли Вагнер раскритиковала Загитову за то, что она все элементы ставит во вторую часть программы, и они «стоят» дороже. Допинг-офицеры ВАДА устроили ей на адскую проверку на тренировке. Но наши выстояли.

И Женя Медведева, уверен, точно останется. И еще выиграет свою Олимпиаду…

Командные соревнования по фигурному катанию: Алина Загитова. Евгения Медведева, Евегния Тарасова и Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва, Александр Энберт и Наталья Забияко, Михаил Коляда

Алина и Женя, конечно, внесли в это «серебро» самый большой вклад, выиграв по очереди короткую,а затем и произвольную программы. Постарались Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым победив в короткой программе в парном катании, опередив, причем и будущих олимпийских чемпионов в личном турнире. «Рыжики» - так их ласково зовут болельщик за цвет волос Морозова, рассчитывали, конечно, и на медали и там, но, увы, остались только четвертыми.

Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва в этой команде - «ветераны». В Сочи они выиграли «золото» в «команднике», здесь - «серебро». Они тоже рассчитывали на медаль в личном турнире, но остались лишь пятыми. Теперь ребята думают стоит ли продолжать дальнейшую карьеру.

«Ветераны» Дмитрий Соловьев и Екатерина БоброваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бронзовые призеры последнего чемпионата Европы Александр Энберт и Наталья Забияко попали в командный турнир только потому, что МОК не допустил на Игры Ксению Столбову и Федора Климова. Общей картины пара не испортила: но ее главные старты, уверен, еще впереди.

Бронзовые призеры последнего чемпионата Европы Александр Энберт и Наталья ЗабиякоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Коляда открывал турнир в командном турнире. Конечно, выступи он чуть лучше, могли бы теоретически зацепиться и за золото. Но обвинять его сейчас — неправильно. С одиночниками-мужчинами после Евгения Плющенко - у нас, действительно, сейчас проблемы.

Михаил Коляда открывал турнир в командном турниреФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никита Трегубов, скелетон

«Американцы и британцы не хотят здороваться, так путь тогда идут в …» - эта фраза Никита об отношении к нему конкурентов в Пхенчхане, уже стала крылатой. Они и пошли. Американцев даже близко от пьедестала не было видно. А англичанин Доминик Парсонс, ставший третьим, после финального заезда руку нашему парню все же пожал. Признал, что нос ему утерли по полной программе.

Шансов обогнать хозяина трассы Юн Сунбина у Никиты было, пожалуй, не так уж много. Тот пролетел по этому желобу, наверное, миллион раз. Изучил каждую царапину, каждую выбоину на льду. Никита – только на положенных для остальных тестовых тренировках и соревнованиях. Но свое серебро на этой трассе, он буквально выгрыз. Несмотря ни на что…

Пока на конкурентов работала свита, сдувая с них пылинки, Трегубов отдувался в одиночестве. В прямом смысле. Его тренера на Олимпиаду не допустил МОК. Инструкции получал по интернету, скелетон настраивал сам. А вели его по трассе и подсказывали наставники бобслеистов - хорошо, хоть они не бросили. И это в виде спорта, где малейшая ошибка – потеря драгоценных мгновений, которых потом не наверстаешь.

После победы Никита не мог сдержать эмоцийФото: REUTERS

Но у выпускника кадетского корпуса имени Александр Лебедя – характер, как у генерала. Трудностями не запугаешь. В элите скелетона Никита появился, словно комета на небе, стремительно и неожиданно. На Олимпиаде в Сочи в 19 лет стал шестым – и это, только вдумайтесь, после четырех лет занятий скелетоном. Иным и жизни для такого результата не хватает. Порвал всех на юниорском уровне (по возрасту он вполне еще мог там выступать ), четырежды став чемпионом мира – последний раз незадолго до Игр в Корее. И вот доехал до олимпийского серебра. Никита, ты – мужик !

Мужская эстафета, лыжные гонки: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов

Это была великая битва. Ради таких гонок, как мужская лыжная эстафета, и смотришь Олимпиады: когда сердце бешено бьется и вот- вот выскочит из груди, и хочется крикнуть: «Ребята, ну, давайте же». Три мушкетера: Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов- и 28-летний Андрей Ларьков в роли эдакого дядьки-наставника для молодняка( потом он еще возьмет бронзу в лыжном марафоне на 50 километров) - против гвардейцев кардинала. В нашей команде – один за всех, а все – за одного.

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис СпицовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сначала казалось, что сегодня сундучок с золотом для наших в Пхенчхане, наконец-то будет открыт. Два этапа уверенного лидерства. Мысль в голове: это же будет первое золото в мужских эстафетах за Бог знает сколько лет. Гонишь ее прочь. Потом кусаешь губы от злости: зацепиться бы за бронзу. Бросить камень в Алексея Червоткина, бежавшего на третьем этапе? Да, вы что. Он, как и Александр Большунов, за три недели до Игр сразу после многодневки «Тур де Ски» угодил в больницу. Молодой организм дал сбой. Всё та же история: температура под 40, только к бронхиту добавился еще и гаймарит. Пришлось делать проколы. Эстафета стала для Червоткина первой гонкой на Олимпиаде. Свою «десятку» Леша отпахал, как мог, и после этапа парню стало плохо.

А Денису Спицову в Пхенчхане не привыкать догонять. Он также тянулся за группой в скиатлоне, когда его завалил на самом старте норвежец Крюгер. И здесь достал лидера, и даже показал норвежцу Клэбо спину, что дорого стоит. Не хватило совсем чуть-чуть до золота. Может быть, не допущенного без объяснений на Олимпиаду Сергея Устюгова на одном из этапов. И все равно хочется крикнуть этим пацанам: «Спасибо, мужики!»

Семен Елистратов, шорт-трек

Семен взял на этих Играх первую медаль для России - бронзу на 1500 метров в шорт-треке. А ведь олимпийский чемпион Сочи вполне мог и не попасть в Пхенчхан. Когда несколько лет назад злополучный мельдоний признали допингом, Семена пытались дисквалифицировать, но, к счастью, амнистировали. Лекарство Елистратов принимал еще до того, как оно стало вне закона. Зато в Пхенчхан не пустили лидера команды Виктора Ана и сборная осталась без эстафеты. Для нее просто не набралось людей. Поэтому понятны эмоции Семена после финиша на «полуторке», когда он посвятил медаль все несправедливо отстраненным от Игр спортсменам.

Семен в центреФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илья Буров, фристайл

Более безбашенного зимнего вида спорта, чем лыжная акробатика во фристайле придумать сложно. Кажется, что они парят в воздухе, а когда приземляются, то боишься, как бы не сломали шею.

Ярославская школа лыжной акробатики – одна из лучших в мире. Братья Буровы, Павел Кротов – они все оттуда. Cпросите: откуда в Ярославле горы? Есть склон, а еще – сильная секция батута. Умение крутить сложнейшие пируэты в лыжной акробатике – главное. А у Ильи и Максима Буровых еще и дед – мастер спорта по спортивной гимнастике. Гены, понимаешь…

Украинский спортсмен Александр Абраменко и Илья БуровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илья один из немногих, кто выступал на Олимпиаде в Сочи, правда, без особого успеха. А чуть больше года назад попал в ДТП, сломал несколько ребер и прошлый сезон из-за этого был скомкан. В Пхенчхане фаворитом считался младший брат Максим, который в этом году выиграл Кубок мира в акробатике. Его программа – одна из самых сложных в мире. Но в квалификации парень, похоже, переволновался - дебют все же. И в финал не попал. Илью это только разозлило: теперь он боролся и за себя, и за брата. Они всегда, по словам родных, поддерживают друг друга.

Лыжная акробатика – вид спорта еще и крайне непредсказуемый. Порой фавориты приземляются на пятую точку после сложнейших прыжком. В главный финал Илья попал последним - шестым. Четко исполнил решающий прыжок и остался ждать, как это сделают остальные. Опередили его только двое – еще одна бронзовая медаль в копилке сборной.

Сергей Ридзик, фристайл

Есть дисциплины в спорте, о которых мы вспоминаем раз в четыре года, когда проходят Олимпиады. Ски-кросс, в котором выступает 25-летний Сергей Ридзик, один из таких видов.

На самом деле, на его медаль рассчитывали, в основном, те, кто хоть немного разбирается в этой дисциплине. Надеялся вернуться с Олимпиады с медалью и сам Сергей. Он несколько раз заезжал на подиумы на Кубках мира, а в этом сезоне впервые победил на одном из этапов. А ведь бронзовый призер Олимпиады вполне мог работать сейчас на Мончегорском никелевом комбинате.

25-летний Сергей РидзикФото: REUTERS

Вариантов в родном городе, по словам Ридзика, у него было немного. Друзья пошли или на завод, или в полицию. Сергей, занимавшийся тогда горными лыжами, тоже подумывал о такой судьбе. Получил диплом электрогазосварщика – с отличием, заметьте. Хотел отслужить в армии и стать, в крайнем случае, тренером. Но перешел в новую дисциплину, которую включили в программу Олимпийских Игр – ски-кросс. Там его горнолыжные навыки очень пригодились. Переехал со временем в Москву.

Но дорога к пьедесталу в Пхенчхане от этого легче не стала. Ски-кросс- вид спорта дорогой. И, увы, не такой популярный в мире, как другие экстремальные дисциплины - слоупсатайл или хаф-пайп. Денег в нем крутится меньше, поэтому все время выкручиваться приходилось самому Ридзику. Специальных трасс в стране практически нет: та, что была в Сочи уже не используется. Тренировались в Австрии. Хорошо, хоть перед Олимпиадой в Пхенчхане построили трассу на Сахалине. Там Сергей и готовился к Играм.

Когда в финале его сбил канадец, хотелось выругаться: что же за не везение. Но Ридзик поднялся и все-таки стал третьим. Таких парней не сломаешь…

Женская эстафета, лыжные гонки: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская

Еще недавно лыжные гонки у нас по популярности плелись в хвосте биатлона. Минимум телетрансляций, минимум информации. И это в стране, где лыжи входят в школьную программу. Да еще и половину сборной перед Играми в Пхенчхане МОК выкосил. Как казалось, лучшую: олимпийские чемпионы, победители мировых первенств и этапов Кубка мира. Любая команда, даже железобетонные норвежцы, и те, думаю, сломались бы. Но только не наши…

Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна НечаевскаяФото: REUTERS

За эту неделю лыжи, пожалуй, стали в России спортом номер один. Почти половина всех медалей сборной – лыжников. Бронза российских девчонок – это первая награда в женской эстафете за 12 лет. Тогда в Турине, правда, это было золото. Но и команда - еще почти советской сборки. Детский сад Елены Вяльбе, а самой старшей в этой четверке Анне Нечаевской из Вологодской области - 26 лет (девушки, простите за возраст) - должен был сдавать свои главные экзамены на следующей Олимпиаде в Пекине. Пришлось на четыре года раньше. Да и в такой обстановке, что врагу не пожелаешь.

Они все очень разные. Самая юная – Наташа Непряева из Твери. Начинала тренироваться под маминым присмотром. Как она убежала от всех на первом этапе? Суперспринтерша Юлия Белорукова, упавшая за месяц до Олимпиады на тренировке и сломавшая себе нос. Тут речь шла не только о красоте девичьего лица, но и о нормальной подготовке к Играм. А она уже взяла «бронзу » в спринте. Анастасия Седова из закрытого городка Саров в Нижегородской области. Про нее давно уже говорили – глядите, звездочка растет. Главное, не повторить судьбу брата Петра. Из-за проблем с сердцем его карьера пока складывается не столь успешно. Настя жаловалась на этой Олимпиаде на выпады псевдопатриотов в соцсетях. Мол, зачем поехала на Игры ? Сегодня она ответила им весьма достойно. Нечаевской, бежавшей последней, Седова привезла достаточный отрыв от финок и американок. Главное было его удержать. С шведками и норвежками пока тягаться нам еще тяжеловато. Нечаевская- смогла. У Анны на форме не могло быть ни российского флага, ни герба, так она наклеила сердечко – для тех, кто за нее переживает. Девчонки, наши сердца с вами…

Александр Большунов, лыжные гонки

От серебряного призера итальянца Пеллегрино Сан Саныча Большунова в спринте отделили всего 0,02 секунды. Сантиметр, может, даже меньше. Мгновенье по спортивным меркам. А ведь в этой гонке Большунова вполне могло и не быть. За три недели до Олимпиады Александр угодил в больницу. Диагноз - бронхит. Температура 39. Ни аппетита, ни настроения. Минус 2 кг. Для спринтера — катастрофа. Большунов пропустил молодежный чемпионат мира, где должен был продышаться перед Пхенчханом. Прощай, Олимпиада?

На Саша — парень с характером. Его отец вспоминал, как на первых соревнованиях сын бегал в чужих ботинках и на самых простых лыжах - «дровах» в простонародье. Все смазывали лыжи модным парафином, а они с отцом — деревенским салом. Другой смазки у них и не было. И ничего: соперники, хоть и были старше года на два, видели на дистанции лишь Сашины пятки. А в прошлом году на молодежном чемпионате мира в США он с Лешей Червоткиным и Денисом Спицовым выкинули финт ушами. Договорились по ходу гонки и пересекли финиш вместе, держась за руки . Вот и решай, кто чемпион. Техника определила: Большунов. Потом это видео крутили по всем зарубежным каналам. Мол, во дают, эти русские. Норвежцы бы так никогда не поступили...

Наш Саша — парень с характеромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После болезни Саша встал на лыжи в самом конце января, начал потихоньку тренироваться. В Пхенчхан Большунов должен был прилететь только сегодня, чтобы готовиться к другим гонкам. Но в итоге решил: едем раньше, хочу бежать спринт. Он не мог подвести команду. И соперник опять видел на дистанции только его пятки. Ему всего - 21 год. И Сан Саныч еще всем покажет в Пхенчхане... И он показал, выиграв медали во всех гонках, что участвовал - три «серебра» и одну «бронзу». До победы в лыжном марафоне Большунову не хватило самую малость — не стал менять лыжи на последнем круге и финн Нисканен уехал от него на последнем подъеме.

Денис Спицов, лыжные гонки

Про Дениса Спицова его первый тренер говорит, что он – парень добрый. Но наших, как известно, лучше не злить. В скиатлоне, на его первой олимпийской дистанции, норвежец Крюгер завалил Спицова на самом старте. Пришлось продираться к лидерам из хвоста. До бронзы и до Крюгера Денису тогда не хватило совсем чуть-чуть. Он остался четвертым, проиграв лишь асматикам-норвежцам. Его тогда в шутку назвали чемпионом среди здоровых спортсменов. Даже злобный канадец Харви и тот признал, что Спицов его укатал на финише. А великая Елена Вяльбе, по ее словам, плакала в этот момент от счастья. Сегодня у нее снова есть повод всплакнуть по хорошему поводу.

На лыжи Денис впервые встал в детском садике «Сказка»Фото: REUTERS

Норвежский монстр опять оказался чуть-чуть впереди, зато остальные викинги - позади 21-летнего паренька из вологодской Выжеги. Да и от приятеля Саши Большунова, ставшего третьим в спринте, с которым они гонятся вместе еще по молодежи, Денису отставать, наверняка, не хотелось. Их тройку: Спицов, Большунов, Червоткин – норвежцы называют не иначе, как дрим-тим. По мне так лучше - три мушкетёра. Молодые, наглые, готовые драться с любыми, не взирая на титулы и звания.

На лыжи Денис впервые встал в детском садике «Сказка», где работала его мама. А в спорт привел отец. В 2009-м в аварии он погиб в аварии, а мама выжила чудом. На поездку на первые всероссийские соревнования в Ижевск юному Денису скидывались всем миром. В шутку его называли сыном полка: худенький, щуплый. Тогда Денис, по словам мамы, пришел в конце первой сотни. Сейчас об этом вспоминают со смехом. Но его приметили, разглядели талант и характер и пригласили в школу олимпийского резерва в Тюмень. Сейчас места в мамином доме для наград уже не хватает - так их много. Но для олимпийской бронзы и двух серебряных наград за эстафеты– точно найдется. Сказка наконец стала явью…

Наталья Воронина, конькобежный спорт

Вообще конек Натальи – 3000 метров. У ней здесь и рекорд России, и куча медалей. 5000 - так запасные. Но на «трёшке» на этой Олимпиаде россиянка осталась без наград, заняв лишь 10-е место. А на командную гонку, где у нижегородки Ворониной тоже есть медали мировых первенств, наша сборная не заявлена. Девчонок не набралось – МОК выкосил, не допустив до Игр. Не пустил он в Пхенчхан и личного тренера Наташи – Павла Абраткевича, как обычно, без объяснения причин.

Без наставника, без спарринг-партнеров… Хоть, плачь. Наташа, говорят, и пустила слезу на одной из первых тренировок в Пхенчхане. Так одиноко и грустно ей было. Но, не спешите нас хоронить. Выход нашелся. Видео тренировок снимал тренер-механик сборной Роман Данилов. Затем отсылал его Абраткевичу. В ответ летело письмо с комментариями. Данилов готовил Ворониной еще и коньки. В Пхенчхане советами, как мог, помогал тренер спринтеров Сергей Клевченя – Наташа-то специалист по стайерским дистанциям. Как знакома эта ситуация: на этой Олимпиаде так же сквозь тернии пробивался к своей медали скелетонист Никита Трегубов – без поддержки в тылу.

Конькобежцы Наталья Воронина (справа) и Ангелина ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А еще в коньках не все иностранцы, слава Богу, держат фигу за пазухой и воротят нос при общении с россиянами. Чешская команда взяла Наташу потренироваться с собой. Трехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Мартина Сабликова не побоялась помочь конкурентке. И на 3000 метров, и сейчас на 5000 они попали в одну пару - ей Богу, не случайное совпадение. И на «пятерке» вывезли друг друга на последних кругах на пьедестал: Мартина – на вторую строчку, Наташа - чуть ниже. Эта первая медаль на этой дистанции для нашей страны в истории Олимпиад. А, вы говорите, чудес не бывает…

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