Путин - олимпийцам: Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн. Спасибо вам за ваше отношение к стране

28 Февр. 18:45 2018-03-01T02:16:46+03:00

Многие из выходивших из зала к президенту за государственными наградами, благодарили его за личную поддержку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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- Спасибо вам за помощь. За то, что дали доказать всему миру, что наш русский характер не сломлен и никогда не будет сломлен, - обратился с трибуны Георгиевского зала Кремля к Владимиру Путину капитан хоккейной сборной России Павел Дацюк.

Чуть меньше месяца назад перед отъездом в Пхенчхан спортсмены олимпийской команды России тоже приезжали к президенту. И тогда многие были растеряны и не очень понимали — зачем и куда едут, и надо ли вообще это делать. Без гимна, флага, формы, самого названия России, без половины недопущенных по непонятным причинам товарищей... Но поехали и привезли из Южной Кореи 17 медалей.

Ожидая начала приема, спортсмены общались в фойеФото: Дмитрий СМИРНОВ

И было символично, что день чествования чемпионов и призеров в Кремле совпал с восстановлением МОК прав Олимпийского комитета России. Не случайно, многие из выходивших из зала к президенту за государственными наградами, благодарили его за личную поддержку.

- Суператмосфера сегодня! - заявил хоккеист Илья Ковальчук. - Мы когда в первый раз приходили к вам, было очень нервозно. Спасибо, что вы благословили нас в этот путь. У нас многое получилось. Одной из наших задач было вернуть нам флаг и гимн, и пару часов назад сообщили, что это произошло. И теперь наши будущие олимпийцы будут снова слушать свой гимн после победы.

Ожидая начала приема, спортсмены общались в круглом фойе. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, у которой еще утром была температура 38,5, стояла, держа в руках две своих медали, и за нее было немного страшно. Но олимпийскими чемпионками люди без стального стержня внутри не становятся. Великая Елена Вяльбе, глава федерации лыжного спорта России, у которой перед началом Игр выбили половину команды, так скромно сидела сторонке, как будто она тут была и ни при чем. Но вклад Вяльбе, у которой личных медалей на лыжне больше, чем нашей лыжной сборной в Пхенчхане, в этот успех был колоссален. И было видно, что она гордится своей командой.

Алина Загитова, у которой еще утром была температура 38,5, стояла, держа в руках две своих медалиФото: Дмитрий СМИРНОВ

- Какой он маленький, - не верили глазам коллеги, разглядывая вблизи автора двух золотых шайб в финале Никиту Гусева.

А они выходили один за другим, получали ордена Дружбы и благодарили Путина за то, что он не позволил сорваться в бойкот. Не все были согласны в декабре, когда МОК шельмовал наших атлетов как мог, с тем, что надо ехать. А теперь вот получалось однозначно — надо было ехать. Правильно, что поехали.

- Эти медали мы завоевывали для нашей Родины, Россия в наших сердцах, - сказала фигуристка Евгения Медведева.

Герои Пхенчхана получили в Кремле государственные наградыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Забрать можно все, что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно, и вы это доказали, - обратился к спортсменам Путин. - Чувство гордости возникало, когда мы смотрели на ваши выступления. Объявлено о восстановлении прав нашего Олимпийского комитета. Эта страница, которую мы должны перевернуть, но надеюсь, что и международные организации поймут, что спорт надо держать подальше от проблем, которые к спорту не имеют никакого отношения. Но дело не в политике, а в таких спортсменах как вы, которые в нужный момент могут собраться и сосредоточиться на результате. У вас это получилось.

Еще в воскресенье всех интересовало — смотрел ли Путин драматичный хоккейный финал. В этот раз он ответил сам — смотрел.

День чествования чемпионов и призеров в Кремле совпал с восстановлением МОК прав Олимпийского комитета РоссииФото: REUTERS

- Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн, - поблагодарил президент хоккеистов за один из самых пронзительных моментов Олимпиады. - Спасибо вам за ваше к стране и отношение к делу. Миллионы людей радуются вашим победам не меньше, чем вы.

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