Ксения Собчак - о нападении на нее: Сегодня это вода, завтра может быть кислота...

4 Март 18:30 2018-03-04T19:27:40+03:00

Кандидат в президенты России после нападения на нее, произошедшего на праздновании дня рождения Михаила Горбачева, дала комментарий «Комсомолке» [видео]

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- Вы сообщили в соцсетях, что на вас напали в Петровском путевом дворце на дне рождении Михаила Горбачева. Нападавший вам известен?

- Да, этот человек известен. 10 минут назад приехала полиция —хочу особо отметить, что, после вызова, мы ждали ее приезда минут 40. Если бы не охрана Михаила Сергеевича Горбачева, я не знаю, чем бы это все могло закончиться. Они нам помогли этого человека поймать сразу после нападения. Этот человека зовут Алан. При нем были документы. Он - личный помощник председателя московской городской думы Алексея Шапошникова. Сам Шапошников был на дне рождении Горбачева, мы с ним виделись. При самом инциденте он не присутствовал. Но я слабо верю, что подобное могло произойти без какой-либо санкции. Если это так, то я жду реакции господина Шапошникова. Это все-таки его личный помощник. Если он считает, что нормально вот таким образом толкать женщину и выливать на нее воду, ну о' кей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641882" frameborder="0"></iframe> Видео нападения на Ксению Собчак.Неизвестный облил кандидата в президенты водой с криком «Это за Жириновского!»

- Действительно нападавший прокричал «За Жириновского»?

- Крик такой был, но здесь, мне кажется, дело не в крике, а в том, что человек на женщину, которая одна идет по проходу, может вот так напасть и что-то ей плеснуть в лицо. Сегодня это - вода, завтра это может быть кислота. Это абсолютная безнаказанность. И результат той ненависти, которая внушается нашим гражданам по поводу людей с разными точками зрения.

- Вы полагаете, это реакция на конфликт, который произошел у вас с Жириновским на теледебатах кандидатов, где вы плеснули в лидера ЛДПР водой в ответ на оскорбления?

- Я не знаю. Для меня это конфликт на почве ненависти за те взгляды, которые я высказываю. За ту правду, которую я говорю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641890" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак о нападении: сегодня это вода, а завтра может быть кислота.4 марта на Ксению Собчак напал личный помощник председателя московской городской думы Алексея Шапошникова. Кандидата в президенты РФ облили водойИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Как действовали сотрудники полиции?

- По моему запросу они берут материалы с камер видеонаблюдения. Там, слава богу, была камера - и мы будем восстанавливать картину того, что произошло.

- Горбачев нападения не видел?

- Нет, нападавший меня подкарауливал на выходе. Ждал там.

- Как вы сами квалифицируете это нападение?

- Я выступаю за то, чтобы у нас было разделение исполнительной и судебной власти. Я претендую на исполнительную власть в этой стране. Я хочу, чтобы судебная власть у нас была независимой. И я не могу трактовать это правонарушение никак. Этим должны заниматься следователи, полиция и прокуратура.

- Это нападение на Ксению Собчак как на гражданина или на Собчак - кандидата в президенты России?

- Конечно, как на кандидата в президенты страны.

КСТАТИ

- Мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Этот мужчина был задержан. Его личность установлена. Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. По данному факту проводится проверка, после которой будет приниматься процессуальное решение. Пока административное либо уголовное дело не возбуждено, - сообщили нашему корреспонденту Алисе Титко в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

ХРОНИКА СКАНДАЛА С ЖИРИНОВСКИМ

Ксения Собчак облила водой Жириновского во время президентских дебатов

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