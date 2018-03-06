Авиаэксперты о причинах крушения Ан-26 в Сирии: «У самолета могли отказать двигатели, или он за что-то зацепился при посадке»

6 Март 19:02 2018-03-06T19:25:49+03:00

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Пока нет фотографий с места авиакатастрофы в Сирии, эксперты могут только догадываться о причинах случившегося. По одной из версий, АН-26 мог что-то зацепить при низкой посадке.

- Скорее всего, он за что-то зацепился при посадке, - рассказал "КП" авиа эксперт Юрий Антипов. - 500 метров - это 10 секунд полета. Через это время шасси должны были коснуться земли. Возможно, он слишком низко заходил. Ну что могло случиться? Шасси отказали - нет, мог сесть на брюхо по самой полосе. Гидравлика отказала - тоже мало вероятно. Ведь все было готово к посадке. Внезапный отказ руля у пилотов - тоже невозможно. А после удара самолет теряет устойчивость, от пилотов уже ничего не зависит - будет крушение.

А вот пилот Андрей Ламанов уверен – у АН-26 отказали двигатели.

- Я восемь лет летал на АН-24, это похожий самолет, - поделился с «Комсомолкой» Ламанов. - Единственное, что могло случиться - отказ двигателей. Осталось 500 метров до полосы, значит, высота была 30 метров. Наверно, винт не вошел в правильное положение при отказе. Это не зависит от пилотов. Они уже ничего не могли сделать, если отказал двигатель – времени на это не хватит.

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