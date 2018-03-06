2018-03-06T19:25:49+03:00
Политика

Авиаэксперты о причинах крушения Ан-26 в Сирии: «У самолета могли отказать двигатели, или он за что-то зацепился при посадке»

Пилот и технический специалист разобрали возможные причины крушения российского самолета в Сирии
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments22
Самолет Ан-26. ФОТО WIKI IMAGEСамолет Ан-26. ФОТО WIKI IMAGE
Изменить размер текста:

Пока нет фотографий с места авиакатастрофы в Сирии, эксперты могут только догадываться о причинах случившегося. По одной из версий, АН-26 мог что-то зацепить при низкой посадке.

- Скорее всего, он за что-то зацепился при посадке, - рассказал "КП" авиа эксперт Юрий Антипов. - 500 метров - это 10 секунд полета. Через это время шасси должны были коснуться земли. Возможно, он слишком низко заходил. Ну что могло случиться? Шасси отказали - нет, мог сесть на брюхо по самой полосе. Гидравлика отказала - тоже мало вероятно. Ведь все было готово к посадке. Внезапный отказ руля у пилотов - тоже невозможно. А после удара самолет теряет устойчивость, от пилотов уже ничего не зависит - будет крушение.

А вот пилот Андрей Ламанов уверен – у АН-26 отказали двигатели.

- Я восемь лет летал на АН-24, это похожий самолет, - поделился с «Комсомолкой» Ламанов. - Единственное, что могло случиться - отказ двигателей. Осталось 500 метров до полосы, значит, высота была 30 метров. Наверно, винт не вошел в правильное положение при отказе. Это не зависит от пилотов. Они уже ничего не могли сделать, если отказал двигатель – времени на это не хватит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крушение российского Ан-26 в Сирии: погибли 32 человека

Во вторник, 6 марта, в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли 32 человека - 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Как сообщили в министерстве обороны России, инцидент произошел при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим. Лайнер не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Москве 7 марта будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег
«Просто какая-то дикость»: Захарова прокомментировала угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018
Эксперты проанализировали зарплатные ожидания россиянок
Группа «Аквариум» перенесла концерты по совету врачей Бориса Гребенщикова
Стрельба в школе во Флориде: выживший ученик хочет подать иск к властям
Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором
В Германии концерт Эда Ширана перенесли из-за редкого вида жаворонков
В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты
Экономический советник Трампа решил уйти в отставку
Россия направила запрос по встрече Лаврова и Тиллерсона, но не получила ответа
Составлен рейтинг самых опасных городов мира
В Минобороны РФ заявили, что другие страны смогут создать аналог "Искандера" не ранее 2025 года