Мария Захарова - об отставке Тиллерсона: Нас еще не обвинили в вашингтонских кадровых перестановках?

СЕГОДНЯ 16:24 2018-03-13T17:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

То, о чем так долго ходили слухи, все-таки произошло: во вторник госсекретаря США Рекса Тиллерсона отправили в отставку. Рулить американской дипломатией снова будет не кадровый дипломат, а целый директор ЦРУ Майк Помпео.

- Ждем, когда нас начнут обвинять в вашингтонских кадровых перестановках. Поправка! Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках? - эксклюзивно прокомментировала «Комсомольской правде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что о причинах отставки Тиллерсона, который возглавлял этот пост с февраля прошлого года, Вашингтон не сообщает.

- Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! ЦРУ впервые возглавит женщина, директором станет Джина Хаспел. Всем поздравления! - объявил в Твиттере Дональд Трамп.

Ранее американские СМИ не единожды писали, что у бывшего руководителя американской нефтяной компании ExxonMobil и кавалера российского Ордена Дружбы конфликт с президентом США. Вроде бы первый даже называл второго «идиотом». А второй был разочарован первым. Оба все это упорно отрицали. И вот такой итог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Освободившееся место займет директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео. Об этом сообщил в социальных сетях американский лидер Дональд Трамп (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Трамп: Новым главой ЦРУ впервые станет женщина

Центральной разведывательной управление возглавит заместитель директора ведомства Джина Гаспел (подробности)

Бывший директор ЦРУ Майкл Помпео стал новым госсекретарем США. Чем он известен

Майкл Помпео родился в 1963 году в штате Калифорния в семье с итальянскими корнями. Он окончил знаменитую военную академию в Вест-Понте (лучший выпускник 1986 года) и стал танкистом, но в армии задержался всего на 5 лет, успев правда побывать в Западной Германии и в Ираке во время операции "Буря в пустыне" и получить капитанские погоны. (подробности)