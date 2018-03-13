Любимые женщины Олега Табакова

СЕГОДНЯ 17:45 2018-03-13T20:02:48+03:00

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Недавно в одном интервью актриса Елена Проклова намекнула, что в юности у нее был роман с Олегом Павловичем. Скорее всего, Проклова не единственная, с кем у популярного и очень талантливого актера, мог случиться роман. Но все это предположения и слухи. Достоверно известно, что в жизни Табакова были две женщины - Людмила Крылова и Марина Зудина. И отношения с ними обсуждала вся театральная Москва.

А НЕ СНИМАЕТСЯ ЛИ ЗДЕСЬ ТАБАКОВ?

Людмила Крылова была его фанаткой, как сказали бы сегодня. Табаков не был красавцем, но зато был ведущим артистом «Современника», самого яркого московского театра конца 50-ых годов. Восемнадцатилетняя Крылова бегала на его спектакли, специально выкраивала для этого время, хотя свободных вечеров почти не было – Людмила училась в Щепкинском училище и параллельно работала в Малом театре. И очень надеялась на встречу с кумиром, который был всего на три года старше. Когда ее стали приглашать в кино, наивно спрашивала у режиссеров: а не снимается ли в этом фильме Олег Табаков?

Они действительно познакомились на киностудии «Мосфильм» в 1959-м году. Крылова работала в картине «Сверстницы», а Табаков – в драме «Люди на мосту».

В перерывах между дублями, в гримерной она увидела любимого актера и испытала внутренний столбняк и дрожь во всем теле.

Олег Табаков с первой женой Людмилой КрыловойФото: GLOBAL LOOK PRESS

По признанию Крыловой, их роман завязался в первую же… ночь. При том, что Людмила была самой скромной студенткой на курсе! Да и время было целомудреннее нынешнего. Табаков снимал комнату в центре Москвы, куда к нему и переехала возлюбленная. На вопрос отца: «Где ты ночуешь?» - она отвечала: «Папа, я вышла замуж». Об их романе знали и друзья, и ее однокурсники. Многие с осуждением предрекали скорый финал их отношениям. Но Людмила на сплетни недоброжелателей не реагировала. Театральном училище она заканчивала, будучи беременной. И дипломный спектакль сдавала, прикрывая папкой живот.

В июле 1960 у них родился сын Антон. «А расписались мы, когда Антошке было месяца два, в перерыве между репетициями, когда я уже работала, как и Табаков, в «Современнике», - рассказывала в интервью «КП» актриса. - Вдруг спохватились, побежали, на улице слякоть, грязь, поймали какую-то машину, приехали в загс. С друзьями выпили по бокалу шампанского - и опять на репетицию».

Антон ТабаковФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее отец отдал молодоженам комнату на улице Правды. В этой комнате выгородили место для детской кроватки, в углу за шкафом «поселили» няню. Так вчетвером и жили, но без помощницы было не обойтись. Денег постоянно не хватало. Молодые актеры играли по 20 спектаклей в месяц. И только через шесть лет, когда в 1966 году, родилась дочь Александра, удалось решить и квартирный вопрос. Казалось, семья Табакова-Крыловой незыблема: дети учатся, родители работают – счастье. А ведь, поди ж ты…

ЮНАЯ УЧЕНИЦА

В начале 80-ых в ГИТИС на конкурс к Табакову пришла 16-летняя Марина Зудина. Она провалила экзамены во все другие театральные вузы, случайно узнала о наборе в мастерскую Табакова в ГИТИСе. Попала не на основные туры прослушивания, а — в добор. В итоге: на курс к Олегу Павловичу ее приняли. Это была судьба.

Роман с Мастером начался спустя два года, хотя Марина уверяет, что она его предчувствовала. «Помню, отдыхала на море. Лежала на пляже, читала книжку. В тот момент мне нравился какой-то мальчик. И вдруг на меня нашло озарению: почему бы не быть роману с Олегом Павловичем?!»

Почти 10 лет их отношения продолжались «инкогнито», хотя в театре об этом знали. Табаков все еще был женат. Зудина боролась со своим чувством, понимала, что у Табакова семья, которую он вряд ли бросит. Старалась жить самостоятельно, не ломать ни его жизнь, ни свою. Она ничего не требовала, не настаивала на разводе, надеялась встретить другого мужчину. И, может быть, роман так бы и продолжался, но не выдержала Людмила Крылова. Она устала от двойной жизни мужа. И вывела его на честный разговор. «Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство — гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то…», —признавалась в интервью «КП» Крылова.

После этого Олег Павлович решил изменить свою жизнь: развелся с Крыловой, с которой прожил 34 года, и сделал предложение Зудиной.

Марина Зудина с сыном Павлом ТабаковымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 1995 году они поженились. В том же году у них родился сын Павел. Табакову было 60 лет, Зудиной – 30. Марина все важные решения принимала сама. Ее родители не вмешивались.

- Я помню наш разговор с мамой, когда я ей сказала, что Табаков ушел от своей первой жены. «К кому он ушел?» - спросила мама. «Ко мне». Я тогда высказала сомнения: мол, у нас большая разница в возрасте. На что моя мама ответила: «Да и тебе тоже лет немало». Вот такой был короткий разговор, - рассказывала Зудина в интервью «КП». - Мои родители очень ценят и уважают Олега Павловича, поэтому никаких вопросов к нашему браку у них не возникало. Да и какие могут быть вопросы, когда видишь, как относится взрослый и очень успешный мужчина к твоей единственной дочери?

Почти 10 лет отношения Табакова и Зудиной продолжались «инкогнито», хотя в театре об этом зналиФото: Евгения ГУСЕВА

СТАРШАЯ ДОЧЬ ОБИДЕЛАСЬ НА ОТЦА

Уход Табакова из семьи стал настоящим ударом для его детей от первого брака, хотя они уже были взрослыми. Кстати, сам Олег Павлович пережил похожую ситуацию в детстве. Когда ему было лет 13-14 у его отца, которого он очень любил, появилась другая семья. Несмотря на неодобрение матери, он продолжал с ним общаться. Но свое детское горе запомнил навсегда. И мысли не допускал, что по его вине, его собственные дети переживут похожие эмоции...

Антон Табаков не общался с отцом 10 лет, но со временем смог его простить и наладить отношения. А вот Александра навсегда заняла сторону матери. «Мама и Саша обижены не потому, что это случилось. Они обижены тем, как это случилось. После развода родителей я тоже не общался с отцом. Однако посмотрев на ситуацию со стороны, я понял, что это выглядит, как «назло маме отморожу уши». Я обиды быстро забываю», - объяснял Антон.

В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочка Маша.

- С Табаковым я всегда ощущала себя… единственной, - признавалась нам в интервью Зудина. - Правда, только с возрастом такое отношение начинаешь ценить. В молодости все воспринимаешь как данность.

В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочка МашаФото: фотохроника ТАСС.

За долгие годы, прожитые вместе, мы ни разу по-настоящему не поссорились. У нас не было серьезных конфликтов. И самое важное, пожалуй, главное для женщины: я никогда не разочаровывалась в нем, хотя разочароваться можно в каждом, особенно когда знаешь человека слишком хорошо.

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