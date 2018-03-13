ЦРУ впервые в истории возглавила женщина. Что известно про Джину Хаспел

СЕГОДНЯ 17:50 2018-03-13T18:04:04+03:00

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Движение за права женщин в США добралось уже и до спецслужб! Сначала первым руководителем Секретной службы (аналог нашего ФСО) в 2013 году стала Джулия Пирсон, а теперь и ЦРУ "попало под каблук". Новым главой одной из крупнейших разведслужб мира стала Джина Хаспел - кадровый сотрудник ведомства с 32-летним стажем.

В ЦРУ Джина успела поучаствовать во многих сферах работы спецслужбы. В 2002 году она возглавляла секретную тюрьму "Кошачий взгляд" в Таиланде, где, разведчики пытали заключенных. Кроме того, она занимала важный пост в руководстве антитеррористического центра ЦРУ, была заместителем директора Национальной секретной службы. В феврале 2017 года Хаспел была назначена на пост заместителя директора ЦРУ.

В биографии новой главы американской разведки есть ряд пикантных подробностей. Так, в 2005 году она приказала уничтожить доказательства применения ЦРУ пыток в отношении членов Аль-Каиды. В 2013 году ее планировали назначишь на пост главы самого важного подразделения разведки - Национальной секретной службы, но после ознакомления с ее биографией сенатский комитет по разведке отклонил кандидатуру Хаспел.

Берлинский Европейский центр конституционных прав и прав человека призвал правительство ФРГ объявить Хаспел в международный розыск за нарушение прав человека.

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