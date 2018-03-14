Наследники Стивена Хокинга: Никто не верил, что у такого немощного человека может быть трое абсолютно здоровых детей

14 Март 23:20 2018-03-15T00:03:11+03:00

Джейн попыталась рассказать, как жилось ей долгие годы с великим ученым и каким человеком был Стивен в быту Фото: EAST NEWS

Первая жена астрофизика рассказала о жизни с ученым и о том, каким непростым человеком был ее муж

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Первой жене Стивена Хокинга не позавидуешь. Долгие годы она находилась рядом с мужем, делила с ним тяготы и невзгоды и регулярно отвечала на вопросы репортеров, легко ли быть женой гения. Когда в одном из интервью, данных в восьмидесятые годы, Джейн неожиданно сказала, как ей трудно, общество осудило ее.

В своей книге "Быть Хокингом", вышедшей на русском языке в 2015 году, Джейн попыталась рассказать, как жилось ей долгие годы с великим ученым и каким человеком был Стивен в быту.

Первая встреча

Впервые Джейн встретила своего будущего мужа еще в пятидесятые, в школе Сент-Олбанс для девочек: "Я помню, что в соседнем классе у стены какое-то время сидел мальчик с непослушными золотисто-каштановыми волосами…"

В этой же школе учились две сестры и брат Стивена.

«В школе считалось нормальным, если у родителей есть «Роллс-Ройс, но если вас, как меня, привозили на довоенной «Стандарт-10» или, что еще ужаснее, на допотопном лондонском такси, как Хокингов, то вы становились посмешищем или объектом унизительной жалости. Дети Хокингов ложились на пол своего такси, чтобы не попасться на глаза одноклассникам».

Родители Стивена

Хокинги слыли эксцентричными, даже странными. «Они были высокомерны, убеждены в своем интеллектуальном превосходстве над простыми смертными – об этом говорил весь Сент-Олбанс, где к ним относились со смешанным чувством подозрения и страха». Они привыкли жить по старинке, в большом, но покосившемся доме царил вечный холод: семья экономила на отоплении, а если кто-то из детей жаловался на холод, ему советовали просто одеться потеплее. Глава семейства Фрэнк Хокинг слыл человеком разносторонних убеждений. Он занимался медициной, пчеловодством, катался на лыжах.

Свою невестку Джейн они так и не приняли, несмотря на то, что та много лет ухаживала за их сыном. Более того, подозревали ее в измене и в том, что третий ребенок Хокинга — на самом деле был рожден не от него.

Учеба Хокинга

Одноклассники отмечают странный внешний вид Хокинга. Он носил пиджак черного бархата и красный галстук-бабочку. Длинная челка падала поверх очков.

Стивен пренебрежительно относился к учебе, не посетил ни одной лекции, его ни разу не заметили за общими академическими занятиями с друзьями. А однажды он разорвал неоконченную работу, бросил ее в мусорную корзину преподавателя и вышел из аудитории. Несмотря на гениальность работ, оценки Хокинга заставляли желать лучшего. Тем не менее, в Оксфорде ему присудили степень бакалавра с отличием. Хокинг небрежно уведомил комиссию, что если ему присудят степень с отличием, то он отправится писать диссертацию в Кембридж, в противном случае он останется в Оксфорде. Экзаменаторы не стали рисковать.

Болезнь

Первые симптомы страшной болезни проявились в 1963 году.

«Однажды подруга спросила: «Ты слышала про Стивена? Он в больнице уже две недели. Он спотыкался, не мог завязать шнурки. Сделали кучу ужасных анализов и выяснили, что у него какое-то страшное неизлечимое заболевание, приводящее к параличу. Это что-то типа рассеянного склероза, ему осталось жить несколько лет… Предполагают, что ему сделали вакцинацию против оспы нестерильной иглой перед поездкой в Персию пару лет назад и вирус поразил позвоночник».

Первые симптомы страшной болезни проявились в 1963 годуФото: EAST NEWS

Тем не менее страшный диагноз Хокинга не сломил. Уже через неделю он повез Джейн кататься на машине и подробности дьявольской поездки жена будет припоминать ему всю жизнь.

"Чем более шаткой становилась его походка, тем больше крепли и ожесточались убеждения", — вспоминает Джейн. Например, однажды Хокинг поверг в шок университетское сообщество, заявив во всеуслышание, что угроза ядерной войны исходила от Кеннеди, а не от русских.

Отношения

Стивен ухаживал за Джейн оригинальным образом. Мог позвать поиграть в крокет и забыть о подруге, проиграв несколько часов с самим собой. Вызывался покатать на машине, но вел автомобиль так, что девушка сильно удивлялась тому, что еще жива. Высмеивал друзей и пристрастия Джейн. Называл второсортным ее любимого Брамса, говорил, что Рахманинов годился только в музыкальную мусорку, а Чайковский не умел сочинять ничего, кроме балетов. Балет он вообще ненавидел. Но зато уважал театр, куда много и часто водил свою будущую жену.

Подарки астрофизика были под стать ему самому. Джейн вспоминает, как на день рождения Стивен повел ее на фильм об использовании электрического стула в США, после чего подарил пластинки с полным собранием сочинений Веберна. Вечером, собрав семью будущей жены, Стивен заставил их прослушивать подаренные опусы. Это было непросто. «Сидя на полу на грани истерики, я могла лишь закрывать лицо подушкой», - вспоминает Джейн.

Жена Стивена Джейн и дочь ЛюсиФото: EAST NEWS

Брак

Врачи давали ему два с половиной года жизни. Вступать в длительные стабильные отношения Стивен не планировал. Но кратковременный роман был неприемлем для Джейн, воспитанной в пуританском духе. К свадьбе, которая состоялась в 1965 году, подтолкнул отец Стивена.

«Болезнь Стивена прогрессировала, о чем мне постоянно напоминал его отец, но не имелось никакой гарантии, что он проживет еще год и дождется свадьбы. Фрэнк Хокинг предупреждал, что жизнь Стивена будет короткой, как и период, в который он сможет выполнять свой супружеский долг. Более того, он советовал нам поспешить со свадьбой, заверив меня, что болезнь Стивена не передается по наследству».

Стивен дал обещание отцу невесты, что он не будет требовать больше, чем та в состоянии выполнить, и не станет обременять ее собой.

Приступы удушья

Жизнь жены Хокинга протекала нелегко. Довести мужа до университета, встретить, приготовить еду, извиняться за его поведение. «Стивен часто проходил по улице не здороваясь. Нежелание Стивена тратить время на светскую беседу вынуждало меня извиняться перед наиболее обидчивыми из знакомых».

Довольно скоро помощь стала требоваться во всем: в любой личной нужде, при одевании и купании, не говоря уже о перемещениях в пространстве. Его приходилось брать на руки при помещении в инвалидное кресло, в машину, в ванну и в постель. Пищу приходилось резать на мелкие куски, чтобы он мог есть ложкой; трапезы становились все длиннее. Ступеньки в нашем доме уже представляли непреодолимое препятствие.

Но самое страшное — приступы удушья.

Жизнь жены Хокинга протекала нелегкоФото: EAST NEWS

Всю жизнь великого астрофизика мучили приступы удушья и кашля, с которыми приходилось бороться его жене. «Казалось, невидимый призрак вышел из тени и схватил его за горло, начал валять его по полу и трясти, как куклу, затем стал топтать; несмолкающий свистящий кашель разрывал воздух в комнате, наполненный громкими паническими хрипами. Стивен был беспомощен в этой схватке с врагом, и я ничем не могла ему помочь». Особенно часто приступы случались по ночам, и жена вынуждена была заговаривать и укачивать мужа, как маленького ребенка.

«Используя техники, которым меня научили на занятиях йогой, я старалась помочь ему расслабить мышцы гортани путем тихого и монотонного повторения успокаивающих фраз. Иногда мне это удавалось, и я наблюдала, как паническая одышка сменялась ровным дыханием по мере того, как его телом овладевал сон».

В восьмидесятых годах после одного такого приступа Хокинг чуть не умер и лишился голоса.

Как работал Хокинг

Он приходил офис позже других и засиживался там допоздна. Мог долго находиться без движения, погруженный в свои мысли, а в выходные вел работу с уравнениями, описывающими зарождение Вселенной, и тренируя свой мозг, чтобы запоминать длинные сложные теоремы без помощи ручки и бумаги.

Вечерами Хокинг подолгу сидел в позе роденовского Мыслителя, положив лоб на ладонь правой руки. Джейн беспокоилась, предполагая, что он плохо себя чувствует. Но проходило несколько дней, и Стивен пробуждался от своего оцепенения. С победоносной улыбкой объявлял, что разрешил еще одну "сложную физическую проблему".

Жена признается, что за время супружества с Хокингом «возненавидела Вагнера». Мыслительные процессы Хокинга сопровождались прослушиванием «Кольца Нибелунгов» на полной громкости.

Совершил открытие, надевая пижаму

В семье была негласная договоренность, что Хокинг будет заботиться о себе настолько, насколько это будет возможно. Однажды вечером он переодевался дольше, чем обычно. В ту ночь, надевая пижаму и визуализируя геометрию черных дыр, он решил одну из важнейших проблем в исследовании. Она заключалась в том, что если две черные дыры столкнутся между собой, в результате получился одна, то площадь новой черной дыры не может стать меньше. Благодаря этому двадцативосьмилетний Стивен стал одной из крупнейших фигур в теории черных дыр.

Мыслительные процессы Хокинга сопровождались прослушиванием «Кольца Нибелунгов» Вагнера на полной громкостиФото: EAST NEWS

Путешествия

Жизнь Хокинга проходила в многочисленных поездках и путешествиях. Жена сопровождала его повсюду, прихватив с собой детей, которых некому было оставить. Практически всегда поездки превращались в маленький кошмар.

«Утром 17 июля 1967 года мы умудрились зарегистрироваться на рейс в Лондонском аэропорту. Авиакомпания предоставила кресло для Стивена, обнаружившего, что он обязан в него немедленно усесться и быть препровожденный в зал ожидания вылетов. Отягощенная поклажей и Робертом, я трусила сзади. Я водрузила Роберта (сына) на колени Стивена и отправилась за сэндвичами. Вернувшись, увидела нечто повергшее меня в неописуемый ужас. Роберт был на месте. Блаженно улыбаясь, лежал на коленях у отца, положив голову ему на грудь. Лицо Стивена выражало нечеловеческую муку. По его новым брюкам стекала широкая желтая река. Он оказался в западне и беспомощно наблюдал, как широкий желтый поток устремляется в его туфли…».

Хокинг мог прожить еще дольше, если бы он почаще обращался к докторамФото: REUTERS

Почему Хокинг прожил так долго

При постановке диагноза Стивену сказали, что это заболевание , также известное в Америке как болезнь Лу Герига, в честь спортсмена, ставшего ее жертвой в 1930-х, очень редкое. Впоследствии оказалось, что мотонейронная болезнь может развиваться двумя путями. При острой форме возникает паралич мышц гортани, что приводит к скоропостижной смерти. Более редкая форма, та, что была у Стивена, медленно парализует двигательную мускулатуру всего тела и в конце концов гортань в течение длительного периода. То, что Хокинг прожил так долго — сделало его медицинским феноменом, таким же необъяснимым, как и само заболевание.

Отношение к врачам

Парадокс: возможно, Хокинг мог прожить еще дольше, если бы он почаще обращался к докторам. Жена уверена: астрофизик сам запустил свое здоровье. Еще молодым человеком Хокинг отказался от каких-либо средств, замедляющих ухудшение его состояния. Ноги Стивена были ослаблены сидячим образом жизни, болезнью и недостатком упражнений, он отказывался делать зарядку и прописанные докторами процедуры.

Однако, как отмечает жена, он не был подвержен тем многочисленным вирусным заболеваниям, которые дети приносили из школы, сохранил хороший аппетит и крепкое здоровье, гордясь тем, что не пропустил ни дня работы по болезни.

Из-за боязни врачей дважды Хокинг чуть не умер. В 1976 году астрофизик тяжело заболел пневмонией. «Он запретил мне вызывать врача, несмотря на то что не мог ни есть, ни спать и кашлял при каждом вдохе». Препараты от кашля и пенициллин Хокинг также отказывался принимать из-за того, что был уверен: «средства, подавляющие естественные рефлексы, более опасны, чем сам кашель».

Он назначил себя собственным доктором и полагал, что знает больше о своем состоянии, чем любой представитель медицинской профессии, сокрушалась жена.

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