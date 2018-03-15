2018-03-15T10:18:48+03:00
Утраты

Олега Табакова провожают в последний путь

Театральная Москва прощается с народным артистом
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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В Москве началась церемония прощания с Олегом Табаковым.В Москве началась церемония прощания с Олегом Табаковым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прощание с Табаковым назначили на девять, но уже в восемь часов утра многочисленная публика оккупировала главный вход в МХТ им. Чехова.

Глядя на толпу, я подумала про похороны Пушкина - такие же многолюдные, по воспоминаниям свидетелей.

Сыновья Олега Табакова Павел и Антон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сыновья Олега Табакова Павел и Антон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Совсем молодой, но уже преклонных лет», - сказала пожилая дама кому-то по телефону.

Я подумала: так ведь и есть.

Олег Табаков никогда не был стариком. Однажды мне повезло брать у него поздравительное интервью - к его 75-летию. «Олег, - представился он, и секунду подумав, добавил «Павлович». «Как вы переносите жару?» - спросила я, не подумав (дело было в августе). «Да что вы какие глупости спрашиваете! - обиделся он, - работаю и все».

Вдова Табакова Марина Зудина и сын актёра Павел. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вдова Табакова Марина Зудина и сын актёра Павел.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олега Павловича всегда раздражали вопросы о здоровье и самочувствии, поэтому теперь очень трудно представить, что его больше нет.

Церемония прощания проходит в стенах столичного МХТ им. Чехова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония прощания проходит в стенах столичного МХТ им. Чехова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди устремились с цветами к гробу, установленному на главной сцене МХТ, уже с половины девятого. К девяти пришла Марина Зудина с сыном Павлом. Постояв у гроба несколько минут, вдова села в первом ряду кресел на сцене. Чуть поодаль, во втором ряду, занял место старший сын Олега Павловича, Антон Табаков. Хотя Антон почти и не сидел, все время провёл стоя, глядя на гроб отца. Вскоре к нему присоединился младший брат Павел.

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