Марина Зудина: «Олег! Я очень-очень-очень тебя всю жизнь любила и буду любить»

СЕГОДНЯ 18:40 2018-03-15T19:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На гражданской панихиде в Московском художественном театре много теплых слов прозвучало в адрес ушедшего от нас большого артиста - народного в полном смысле слова. Мы собрали самые теплые высказывания.

Анатолий Смелянский, который служил заместителем художественного руководителя в МХТ имени Чехова. На церемонии прощания Анатолий Миронович вспоминал:

- ...Он отказался в художественном театре ставить спектакли, не был здесь режиссером. Даже переименовал свою должность: не худрук, не директор, а «кризисный менеджер» - сам придумал и настаивал до конца: я не на белом коне сюда приехал... Я его спросил как-то: вот умер Кеша Смоктуновский, вот про него будут говорить: русский Гамлет. А ты помрешь, о тебе будут говорить: кот Матроскин, тебе не обидно? Он ответил: «Нет, нет! Никогда не мечтал сыграть Гамлета, только полония. Никогда не мечтал сыграть Чацкого, только Фамусова!»... Он познал на интонационном уровне психологию нашего большого Простоквашина, вел театр под свою ответственность, знал прошлое художественного театра, выбивался из этого прошлого, поэтому был первым, кто встал рядом с Ефремовым в дни раскола Художественного театра. Для них обоих это был великий театр, иссушенный, задушенный годами коллективного безликого руководства и сталинщины... Талантливых людей обласкивал, не истерил по поводу неудач.

Родные и друзья простились с Олегом Табаковым в МХТ им. А.П. Чехова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Юрский: «Поразительная смесь иронии, насмешки, почти шутовства и абсолютного серьеза».

- ...В течение пяти месяцев, которые Олег находился в этой тяжелой, мучительной болезни, мы страдали за него, но трудно себе представить, как страдал он. Мы ровесники, мы начали в один год, в разных городах. У нас жизни параллельные, мы никогда не играли вместе, но я видел его, потому что жизнь его была прочерчена необыкновенно ярко и потому что судьба так вела. Нас сталкивало с наших параллельных орбит. Последний раз я его видел, когда шла премьера «Светлого пути» (спектакль МХТ им. Чехова - ред.). Его ввели сюда, в эту дверь, когда уже весь зал сидел, потому что ему было тяжко... Его ввели два человека, в полутемный зал. Он без овации ни на сцену, ни на какие-либо мероприятия не входил. Он к этому привык, но знал, что это его обязанность - соответствовать тому, чем является для людей Табаков. И зал встал, и Олег ответил улыбками, сделал какие-то жесты, хотя ему было это очень тяжко. Потом он смотрел спектакль. Мы обменялись с ним последними в нашей жизни словами, и он - конечно! - шутил - насчет немощей, преодоления немощей. Поразительная смесь иронии, насмешки, почти шутовства и абсолютного серьеза. Он это умел и в жизни, и на сцене.

Марк Захаров: «Меня совершенно изумило, как он подсмотрел наш национальный характер в лице кота Матроскина»

- Когда он снимался у меня в телевизионном фильме «Двенадцать стульев» в роли Альхена (редактора газеты - ред.), незабываемые мгновенья были, и я с ним начал как-то шутливый диалог. Сказал: «Олег, вот встреча с Бендером, марш, Первое мая (в этой деревне, где они обитали). И хорошо бы, чтобы у тебя скатилась скупая мужская слеза. Из левого глаза. Мы продолжаем шутить, он говорит: «Когда?» Я говорю: «На третьем такте». И далее произошла удивительная вещь, которую я до сих пор помню и содрогаюсь от восторга и ужаса: Олег встретился с Андреем Мироновым в роли Остапа, и точно на третьем такте из левого глаза у него выкатилась слеза. Это не просто актерская техника, это было какое-то внутреннее неистовство. Он был готов ко всему ... И еще меня совершенно изумило, как он подсмотрел наш национальный характер в лице кота Матроскина, этого персонажа, который составным элементом сидит в каждом из нас. Это такое же открытие, какие делал Достоевский, Толстой и другие великие писатели.

Марк ЗахаровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алекксандр Ширвиндт: «Олег Павлович мощнее всех»

- В 1965 году у Олега Палыча был инфаркт. Он мне сказал: «Вот, Шурок, жизнь-то кончается. Ему только-только исполнилось 29 лет. И все только началось. Я сижу, думаю: ведь Олег Павлович, так навскидку, завидно мощнее всех. Его мощь - настолько безапелляционно прекрасна, что сколько мы его знаем, всегда удивляемся.... Причем он никогда не позволял себе хмуриться, как правильно сказал Марк. Удивительно, как он успевал в секунду сообразить, что надо сделать. Я помню, только-только приоткрылся железный занавес, и мы судорожно поползли обслуживать ограниченный контингент советских евреев за границей, мы должны были ехать в Канаду. А Олег уже был мирово известен. И случайно мы с ним столкнулись на улице. Как - чего? Да вот еду в Канаду. Он в секунду вынул свою визитку и срочно написал письмо какому-то замечательному канадскому режиссеру, своему другу: «Дорогой Майкл, к вам едет Шура. Он хороший парень и знаменитый артист. Пожалуйста, подкорми его и отведи в магазин сэконд-хенд». Что я и сделал в Канаде!.. Это страшно - такой падёж нашего поколения. Но ничего не сделаешь - это спидометр...

Алекксандр ШирвиндтФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Безруков: «Мы осиротели»

- Учеников Табакова называют цыплятами табака. Мы цыплятами в душе так и остались. Для нас вы были не просто учителем, вы были отец родной. За глаза мы так и называли: «Палыч, отец родной». Помимо учебы, была отеческая забота. Всегда, из любой поездки что-нибудь привозил в театр, как в семью. В голодные девяностые годы он помогал. Помнится, привозил гуманитарную помощь. Это было год 94, что ли... И в буфете театра, в «Табакерке», помощь распределяли как-то, чтобы нас поддержать. Мы, конечно, осиротели...

Сергей БезруковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под занавес выступила Марина Зудина. До этого она несколько часов тихо сидела у гроба, принимая соболезнования, но когда вышла к микрофону, сразу стало понятно, что все эти часы она плакала, скрывая горе под стеклами массивных солнечных очков:

- Олег Палыч, если ты с нами, я хочу сказать, что я тебя очень-очень-очень люблю. Я знаю, что ты меня любил всю жизнь. Я была счастливой женщиной. Подарил мне двух замечательных детей. Я детям сказала: «Во мне нет папиной крови, но в вас течет его кровь, то есть вы совсем его дети!» Спасибо ему за все году невероятного счастья, легкости. Спасибо за детей, за любовь. Спасибо за учеников, которые меня теперь поддерживают. Спасибо за друзей, которые рядом со мной. Я не одна. Мы вчера говорили со всеми близкими ему людьми и мы себе сказали, что теперь каждый наш поступок мы будем соизмерять с тем, как бы сделал он, что бы придумал он... Олег, милый, я тебе очень много слов в последнее время говорила, но я хочу сказать их еще раз на этой сцене: я очень-очень тебя всегда всю жизнь свою любила и буду любить.

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ

В Москве простились с Олегом Табаковым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестный Табаков: с чего начиналась карьера большого артиста

12 марта не стало Олега Табакова - актера театра и кино, режиссера, педагога, народного артиста СССР. Он скончался после долгой болезни в возрасте 82-х лет. «Комсомолка» собрала неизвестные факты и архивные фотографии из детства и юности мэтра, которые до сих пор бережно хранятся в саратовском Дворце Пионеров — месте, где Табаков начинал свою актерскую карьеру (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кот Матроскин, Николай Ростов, Обломов и другие роли Олега Табакова в фотографиях

Миллионам зрителей Табаков запомнился своими персонажами из фильмов «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Гори, гори, моя звезда». В общей сложности он сыграл более 200 ролей в кино и на театральной сцене, озвучил 27 мультфильмов, среди которых и всеми любимое "Простоквашино". Долгие годы Олег Табаков также являлся художественным руководителем МХТ.

Вспомним все самые лучшие роли выдающегося артиста (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Кто станет преемником Табакова в московских театрах, где он был руководителем

В театральных кулуарах гадают, кто станет преемником Олега Павловича сразу в двух столичных театрах: в МХТ им.Чехова и в «Табакерке». Давайте к этому гаданию присоединимся и мы (подробности)