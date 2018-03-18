В Германии выбирают президента России

СЕГОДНЯ 12:40 2018-03-18T12:52:35+03:00

В Берлине в наиболее комфортных условиях отдавали свои голоса пришедшие рано — им не пришлось стоять в очереди на вход в диппредставительство Фото: Алексей ВАРЕНОВ

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В восемь утра по среднеевропейскому времени в Берлине и пяти крупнейших городах Германии — Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне — началось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Любой гражданин нашей страны — при наличии паспорта — может проголосовать на одном из 16 избирательных участков. Цифра не случайна — она соответствует числу федеральных земель Германии.

В Берлине в наиболее комфортных условиях отдавали свои голоса пришедшие рано — им не пришлось стоять в очереди на вход в диппредставительство. Местная погода тоже вовсю пыталась имитировать российскую — солнечно и минус шесть.

В посольстве затруднились назвать общее количество россиян, проживающих в Германии. На момент отмены в начале этого десятилетия обязанности становиться на консульский учет в стране проживало 550 тысяч обладателей российских паспортов. Сегодня, по неофициальным данным, численность россиян здесь может составлять свыше 1 миллиона человек.

В Германии выбирают президента РоссииФото: Алексей ВАРЕНОВ

В результате досрочного голосования, которое, по словам представителя посольства РФ в Германии Дениса Микерина, проходило в 13 городах, уже проголосовало более 10 тысяч граждан нашей страны.

Как и в России, на избирательных участках за соблюдением законности и процедуры голосования присматривают наблюдатели от различных кандидатов. Внешне процесс голосования ничем не отличается от аналогичного события в Москве или другом крупном городе. Быть может, настроение чуть более торжественное — сказывается атмосфера главного здания нашего посольства на Унтер-ден-Линден и свойственная дипломатам тщательность подготовки мероприятия.

Как и в России, на избирательных участках за соблюдением законности и процедуры голосования присматривают наблюдателиФото: Алексей ВАРЕНОВ

Участки закроются в восемь часов вечера (в Москве будет уже 22 часа), после чего избирательные комиссии 16 участков по всей Германии приступят к подсчету голосов.

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