2018-03-18T12:52:35+03:00
Политика

В Германии выбирают президента России

Избирательные участки открылись в шести крупнейших городах страны
Алексей ВАРЕНОВ
Поделиться:
В Берлине в наиболее комфортных условиях отдавали свои голоса пришедшие рано — им не пришлось стоять в очереди на вход в диппредставительствоВ Берлине в наиболее комфортных условиях отдавали свои голоса пришедшие рано — им не пришлось стоять в очереди на вход в диппредставительствоФото: Алексей ВАРЕНОВ
Изменить размер текста:

В восемь утра по среднеевропейскому времени в Берлине и пяти крупнейших городах ГерманииБонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне — началось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Любой гражданин нашей страны — при наличии паспорта — может проголосовать на одном из 16 избирательных участков. Цифра не случайна — она соответствует числу федеральных земель Германии.

В Берлине в наиболее комфортных условиях отдавали свои голоса пришедшие рано — им не пришлось стоять в очереди на вход в диппредставительство. Местная погода тоже вовсю пыталась имитировать российскую — солнечно и минус шесть.

В посольстве затруднились назвать общее количество россиян, проживающих в Германии. На момент отмены в начале этого десятилетия обязанности становиться на консульский учет в стране проживало 550 тысяч обладателей российских паспортов. Сегодня, по неофициальным данным, численность россиян здесь может составлять свыше 1 миллиона человек.

В Германии выбирают президента России Фото: Алексей ВАРЕНОВ

В Германии выбирают президента РоссииФото: Алексей ВАРЕНОВ

В результате досрочного голосования, которое, по словам представителя посольства РФ в Германии Дениса Микерина, проходило в 13 городах, уже проголосовало более 10 тысяч граждан нашей страны.

Как и в России, на избирательных участках за соблюдением законности и процедуры голосования присматривают наблюдатели от различных кандидатов. Внешне процесс голосования ничем не отличается от аналогичного события в Москве или другом крупном городе. Быть может, настроение чуть более торжественное — сказывается атмосфера главного здания нашего посольства на Унтер-ден-Линден и свойственная дипломатам тщательность подготовки мероприятия.

Как и в России, на избирательных участках за соблюдением законности и процедуры голосования присматривают наблюдатели Фото: Алексей ВАРЕНОВ

Как и в России, на избирательных участках за соблюдением законности и процедуры голосования присматривают наблюдателиФото: Алексей ВАРЕНОВ

Участки закроются в восемь часов вечера (в Москве будет уже 22 часа), после чего избирательные комиссии 16 участков по всей Германии приступят к подсчету голосов.

КСТАТИ

Немецкая газета Bild поздравила Путина с победой за двое суток до выборов

Крупнейшее германское издание выбрало странный способ написания статьи об избирательной гонке в России. Заглавие материала, выложенного в Сеть ещё 16 марта в 23:00, гласит: «Bild поздравляет Путина с его победой» (Bild gratuliert Putin zu seinem Sieg). Причём это явно не ошибка и не чья-то самодеятельность — на странный текст обратили внимание блогеры ещё вчера, 17 марта, и сутки назад заголовок был таким же (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Камчатка и Чукотка уже проголосовали

Удивляет явка. На Дальнем Востоке и в Сибири из 20 регионов в 19-ти (!) люди проявили большую активность, чем на прошлых президентских выборах. В Красноярском крае за первые часы после открытия участков пришло в два с половиной раза больше людей, чем шесть лет назад. В полтора раза более высокой оказалась «первичная активность» в Омской и Иркутской областях, в Тыве, Бурятии и Алтайском Крае. На Камчатке к 18 часам по местному времени предварительная явка была около 64 процентов, а в 6 поселках полуострова проголосовали 100 процентов избирателей (подробности)

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

Выборы-2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Выборы-2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция
На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны [обновляется]
Новости 24
Захарова назвала беззаконием недопуск россиян на выборы-2018 на Украине
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
ЦИК: в 2018 году явка намного выше, чем на прошлых выборах
Украинский пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП
Жертвами пожара в отеле на Филиппинах стали не менее четырех человек
В Венесуэле появилась еще одна альтернативная валюта из-за дефицита наличности
В ЦИК прокомментировали ситуацию с выборами-2018 на Украине
Выборы-2018 в Баку: Россияне активно участвуют в голосовании
Памфилова: в день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК
В ОБСЕ прокомментировали недопуск россиян к выборам-2018 на Украине
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны
Вице-президент ОАЭ спас туристов, застрявших в пустыне
В День святого Патрика в Ирландии, США и Великобритании прошли парады
Желающих проголосовать на выборах президента России не пускают в посольство в Киеве
СМИ: премьер Грузии может вскоре уйти в отставку
Канада введет миротворцев в Мали
Турецкая армия начала наступление на сирийский Африн
Избирательная явка в 2018 году выше, чем на прошлых выборах президента
Выборы президента России в Токио проходят спокойно