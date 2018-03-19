2018-03-19T01:12:21+03:00
Звезды

56-летняя жена Эммануила Виторгана пообещала родить ещё одного ребёнка

Актёр рассказал о своей младшей дочери Этель
Алина ЧЕРНОВА
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78-летний Эммануил Виторган - многодетный отец.78-летний Эммануил Виторган - многодетный отец.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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78-летний Эммануил Виторган - многодетный отец. От предыдущих браков у артиста есть взрослые сын и дочь. А в конце февраля 56-летняя жена родила Эммануилу Гедеоновичу дочь Этель. По словам артиста, супруга отложила беременность на такой поздний срок из-за проблем со здоровьем.

- Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость. Но теперь она действительно счастлива,-признался артист в интервью программе «Ты не поверишь».

Как рассказывает Виторган, на одном общем ребёнке они с женой останавливаться не собираются.

- Девочка родилась настоящим крепышем. Весила больше 4600 граммов, рост 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции. Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе,- поведал журналистам Виторган.

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Новость о рождении у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины дочери Этель до сих пор у всех на устах. Ирина и Эммануил Гедеонович поначалу не делились подробностями рождения ребёнка, поэтому блогеры выдвигали версии, как у супругов в солидном возрасте получилось стать родителями. (подробности)

56-летняя жена Виторгана: «Родила сама!»

В минувшие выходные в шоу-бизнесе родилась очередная сенсация. Напомним: 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина стали родителями девочки Этель. Об этом журналистам поведала сама пара. (подробности)

Супруга Эммануила Виторгана: «Самое важное, что он стал папой. Дочку назвали Этель…»

Ещё 21 февраля на своей страничке в Фейсбуке Эммануил Виторган начал розыск няни. Мол, грудничку требуется опытная гувернантка с медицинским образованием и проживанием в квартире в центре Москвы. Тогда Эммануил Гедеонович не стал уточнять для какого младенца ищется няня. (подробности)

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