56-летняя жена Эммануила Виторгана пообещала родить ещё одного ребёнка

СЕГОДНЯ 00:11 2018-03-19T01:12:21+03:00

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78-летний Эммануил Виторган - многодетный отец. От предыдущих браков у артиста есть взрослые сын и дочь. А в конце февраля 56-летняя жена родила Эммануилу Гедеоновичу дочь Этель. По словам артиста, супруга отложила беременность на такой поздний срок из-за проблем со здоровьем.

- Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость. Но теперь она действительно счастлива,-признался артист в интервью программе «Ты не поверишь».

Как рассказывает Виторган, на одном общем ребёнке они с женой останавливаться не собираются.

- Девочка родилась настоящим крепышем. Весила больше 4600 граммов, рост 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции. Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе,- поведал журналистам Виторган.

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