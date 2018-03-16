Эксперт по химоружию: В состав «Новичка» входят смертельно опасные газы Зоман и Зарин

СЕГОДНЯ 21:00 2018-03-16T22:25:37+03:00

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12 марта британский премьер Тереза Мэй публично заявила, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отравили редким веществом под названием «Новичок». По словам политика, это дело рук России. Доказательств никаких предъявлено не было - разве что показания создателя этого оружия советского химика (во всяком случае он так себя называет) Вила Мирзаянова. Ученый уже много лет живет в США. По его словам, формула газа содержится в его книге «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри».

"Комсомолка" купила 600-страничный труд (на "Озоне" электронная версия книги стоит порядка 600 рублей), и там действительно есть химическая формула.

- Это действительно очень похоже на серьезное боевое вещество, - рассказал "КП" бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. - Присутствуют высокотоксичные элементы, входящие в состав отравляющих газов Зоман и Зарин. От их концентрации зависит и поражающая способность "Новичка". Можно даже сказать, что это новинка. Связь фосфора и азота - это то, что отличает эту разработку от других. Что эта связь конкретно дает - не могу сказать. Надо проводить эксперименты. Кроме того, похоже, что в книге приводится оригинальная формула. Так как написан путь ее создания - эволюция от ранних разработок (А-208 - Ред.) до последних (А-262 - Ред.).

В состав «Новичка» входят смертельно опасные газы Зоман и Зарин

Например А-230 очень похож на Зарин. Я бы сказал это просто различные варианты вещества. Можно ли газ создать в домашних условиях? Невозможно. Он очень токсичный. Необходимы скафандр, мощные вытяжки, бокс и так далее. Другими словами, необходимы лабораторные условия. В "Портон-Даун" (крупнейшая в мире военно-научная британская база - Ред.) легко создадут то, что описано в книге. Другой вопрос, все ли в этой книге изложено. Нет ли еще каких-то секретов, которые Мирзаянов, скорее всего, "слил" американским спецслужбам?

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