Андрей Макаревич: Истерика, которая началась, как раз и подтверждает правильность моих слов

СЕГОДНЯ 00:18 2018-03-20T01:13:01+03:00

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Андрей Макаревич, который сейчас находится на гастролях в Америке, написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное».

Знаменитый музыкант заметил, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и россиянами.

«...Впервые поразило - пояснил Макаревич, - насколько они (американцы. - А. Г.) спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное».

А в комментариях к своей записи лидер "Машины времени" добавил, что в России как будто «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Я дважды связывался с Макаревичем, в итоге мне удалось от него получить такой комментарий:

- Саша, я сейчас нахожусь на гастролях в США. Всю эту чушь, которая разразилась после моих слов, комментировать не собираюсь. И еще... Тебе не кажется, что истерика, которая началась, как раз и подтверждает правильность моих слов?

Нет, дорогой Андрей, не кажется. Комментарии, которые я читал и которые посвящены тебе, - вовсе не злобные, скорее - недоумевающие и даже сочувствующие. А, во-вторых, я сам - твой многолетний поклонник - не уверен, что ты, находясь так далеко от Родины, всерьез собрался обидеть нас, россиян. Может, просто не подумал?

Кстати, а разве сам Макаревич - не россиянин? Только вчера, Андрей, слушал твои песни..

РЕАКЦИЯ

Захарова ответила на слова Макаревича о «злобных дебилах»

«Все, кто ещё захочет назвать россиян «злобными дебилами» или ещё как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ генетическим отребьем, набрал свои 1,6%», - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

И добавила: «Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» (подробности)

Скляр ответил на слова Макаревича о "злобных дебилах"- россиянах

- Наверное, Андрей не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается. Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живёт среди добрых людей. У нас никто никого не держит, можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица", — цитирует телеканал RT Скляра. (подробности)

ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА KP.RU

Алексей

Ну, зачем себя так мучить, оставайся в своей америке с хорошими людьми и сюда, падла, больше не возвращайся!!!

Пенсионер

А разве он не прав???? Америкосов порвать не можем - руки коротки, поэтому рвем своих ближайших соседей. А в перерывах - друг друга. Великая русская идея - не самому хорошо жить, а чтоб сосед, не дай Бог лучше, не стал жить.

Да, уж

Постарел Макар. Злой дед с печальным взором.

гость

Пусть говорит.что хочет. А нравятся ведь нам люди весёлые и солнечные,которые наполняют нашу жизнь добротой и надеждой.

Гость

А ведь он прав в чем то,люди в России действительно меняются не в лучшую сторону.Не все конечно.

Jayna

Когда у людей ползарплаты уходит на сосиски с макаронами, улыбаться, вобщем-то, тяжело. Макаревичам не понять. В США, конечно, не такой уровень жизни...

Гость

Может не во всем он прав, но мне тоже бросается в глаза то, что люди у нас стали напряженнее и агрессивнее. Особенно женшины.

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