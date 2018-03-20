2018-03-20T00:17:26+03:00
Общество

Захарова ответила на слова Макаревича о «злобных дебилах»

Официальный представитель МИД России сравнила лидера «Машины времени» с претендовавшей на пост президента Собчак
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Слова лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, который в очередной раз гадко высказался о собственных соотечественниках, назвав россиян «злобными дебилами», прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Все, кто ещё захочет назвать россиян «злобными дебилами» или ещё как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ генетическим отребьем, набрал свои 1,6%», - написала она.

И добавила: «Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!»

Мария Захарова напомнила фразу Ксении Собчак, заявившей, что «Россия стала страной генетического отребья», и набравшей на прошедших 18 марта президентских выборах 1,6% голосов избирателей. Кстати, сама Собчак своим результатом довольна.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, высказывания Макаревича о том, что американцы «спокойнее, веселее и добрее» россиян, которые превращаются в «злобных дебилов» прокомментировал его коллега-музыкант, основатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр. Он отметил, что лидера «Машины времени» в России никто не держит.

Еще больше материалов по теме: «Андрей Макаревич и "Машина времени": досье KP.RU»

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