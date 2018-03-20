Врач-онколог рассказал, могли ли зубные импланты стать причиной катастрофы со здоровьем Олега Табакова

СЕГОДНЯ 19:10 2018-03-20T19:19:29+03:00

В соцсетях обсуждается, насколько безопасна имплантация зубов при онкологических заболеваниях, мы поговорили об этом с онкологом-химиотерапевтом.

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В соцсетях обсуждается, что реальной причиной ухудшения состояния народного артиста СССР Олега Табакова могли стать зубные импланты, которые он установил в частной клинике Екатеринбурга. Насколько такие опасения соответствуют действительности и как на самом деле могут быть взаимосвязаны зубные инфекции и онкоболезни, мы спросили врача-онколога, химиотерапевта Дмитрия Олькина.

- Если у человека есть онкологическое заболевание, то при решении вопроса об установке зубных имплантов обязательно нужно согласование с врачом-онкологом — химиотерапевтом либо врачом-радиологом, проводящим лучевую терапию, - поясняет эксперт. - Дело в том, что когда пациент получает химиотерапевтическое лечение или лучевую терапию, то в организме снижается уровень лейкоцитов, то есть белых кровяных телец, отвечающих за борьбу с инфекциями. Из-за этого риск инфицирования имплантов, то есть воспаления в области их установки, повышается. А зубные (одонтогенные) инфекции, к сожалению, крайне агрессивны. Есть даже понятие «одонтогенный сепсис»: он развивается молниеносно, потому что во рту очень агрессивная флора, и может быстро привести к смерти пациента. Но если осложнения возникли через год, то уже, конечно, нельзя однозначно сказать, связано ли ухудшение самочувствия именно с имплантами или с общим ослаблением организма.

Если же у человека с онкологическим заболеванием ремиссия, он не получает специфического лечения, то устанавливать импланты, как правило, можно — такие пациенты приравниваются к обычным здоровым людям.

- То есть, когда человек проходит лечение от рака, иммунитет ослабляется, повышается риск воспаления при имплантации зубов, и уже эта инфекция может привести к сепсису и смерти пациента?

- Да, это возможно.

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